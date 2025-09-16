Отказаться нельзя использовать: льгота по ст.149 НК РФ

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Суть ситуации
Музей продавал билеты физлицам не на бланках строгой отчетности, а в виде кассовых чеков. Организация посчитала, что раз БСО не применялись, льгота по пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ не действует. В итоге музей начислил НДС на всю выручку и заявил к вычету налог с покупки автомобилей.
В декларации за IV квартал 2022 года музей отразил:
НДС, исчисленный с реализации билетов, — 581 тыс. руб.;
налоговые вычеты по автомобилям — 939 тыс. руб.;
сумма к возмещению из бюджета — 358 тыс. руб.
Позиция налоговой
По итогам камеральной проверки инспекция отказала в возмещении НДС. Аргументы:
Билеты освобождены от НДС по ст. 149 НК РФ — льгота действует автоматически.
Автомобили используются в основной деятельности, но это не даёт права на вычеты, если сами операции не облагаются налогом.
Аргументы музея
Организация настаивала: так как БСО не применялись (из-за удалённости и отсутствия связи), НДС начислен правильно. Значит, можно заявить вычет по приобретениям.
Решение суда
Суды поддержали налоговую. Основные выводы:
Льгота предоставляется законом, и налогоплательщик не вправе отказаться от её применения.
Бланк строгой отчётности приравнивается к кассовому чеку — музей выдавал именно такие документы.
Уплата НДС с реализации льготируемых операций не создаёт права на налоговый вычет. Эти суммы не считаются излишне уплаченными: по сути, это НДС, который музей как продавец предъявил покупателям.
Итог
Музей не смог доказать своё право на возмещение. Суд указал: если операция освобождена от НДС по ст. 149 НК РФ, начисленный и уплаченный налог не даёт права на вычет.
