Отказаться нельзя использовать: льгота по ст.149 НК РФ

История одного музея показала, как попытка отказаться от налоговой льготы оборачивается спором с налоговой и судами.

Суть ситуации

Музей продавал билеты физлицам не на бланках строгой отчетности, а в виде кассовых чеков. Организация посчитала, что раз БСО не применялись, льгота по пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ не действует. В итоге музей начислил НДС на всю выручку и заявил к вычету налог с покупки автомобилей.

В декларации за IV квартал 2022 года музей отразил:

  • НДС, исчисленный с реализации билетов, — 581 тыс. руб.;

  • налоговые вычеты по автомобилям — 939 тыс. руб.;

  • сумма к возмещению из бюджета — 358 тыс. руб.

Позиция налоговой

По итогам камеральной проверки инспекция отказала в возмещении НДС. Аргументы:

  1. Билеты освобождены от НДС по ст. 149 НК РФ — льгота действует автоматически.

  2. Автомобили используются в основной деятельности, но это не даёт права на вычеты, если сами операции не облагаются налогом.

Аргументы музея

Организация настаивала: так как БСО не применялись (из-за удалённости и отсутствия связи), НДС начислен правильно. Значит, можно заявить вычет по приобретениям.

Решение суда

Суды поддержали налоговую. Основные выводы:

  • Льгота предоставляется законом, и налогоплательщик не вправе отказаться от её применения.

  • Бланк строгой отчётности приравнивается к кассовому чеку — музей выдавал именно такие документы.

  • Уплата НДС с реализации льготируемых операций не создаёт права на налоговый вычет. Эти суммы не считаются излишне уплаченными: по сути, это НДС, который музей как продавец предъявил покупателям.

Итог

Музей не смог доказать своё право на возмещение. Суд указал: если операция освобождена от НДС по ст. 149 НК РФ, начисленный и уплаченный налог не даёт права на вычет.

