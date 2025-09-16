Отказаться нельзя использовать: льгота по ст.149 НК РФ

Суть ситуации

Музей продавал билеты физлицам не на бланках строгой отчетности, а в виде кассовых чеков. Организация посчитала, что раз БСО не применялись, льгота по пп. 20 п. 2 ст. 149 НК РФ не действует. В итоге музей начислил НДС на всю выручку и заявил к вычету налог с покупки автомобилей.

В декларации за IV квартал 2022 года музей отразил: