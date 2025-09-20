Перенос убытков на будущее: правила, ограничения и особенности

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Что такое убыток по Налоговому кодексу
Убыток — это отрицательная разница между доходами и расходами, учтёнными при налогообложении (п. 8 ст. 274 НК РФ).
Налоговые органы внимательно проверяют декларации с убытком. В рамках камеральной проверки (п. 3 ст. 88 НК РФ) инспекция вправе запросить пояснения. На их подготовку у налогоплательщика всего 5 рабочих дней (п. 6 ст. 6.1 и п. 3 ст. 88 НК РФ). Подтверждением служат документы — чаще всего выписки из регистров бухгалтерского и налогового учёта (п. 4 ст. 88 НК РФ).
Можно ли учитывать убытки на старте бизнеса
Да. Глава 25 НК РФ разрешает учитывать убытки при расчёте базы по налогу на прибыль. Но только в будущих периодах, где база окажется положительной (п. 1 ст. 283 НК РФ).
Часто это актуально для компаний на этапе запуска. На подготовительном этапе нет дохода, но уже есть расходы: зарплаты, закупка материалов, оборудование. В таких случаях Минфин (письмо от 26.08.2013 № 03-03-06/1/34810) и ФНС (письмо от 21.04.2011 № КЕ-4-3/6494) подтверждают право переносить убытки на будущее в общем порядке.
Важно отметить: раньше Минфин занимал противоположную позицию и настаивал, что убытки до начала доходной деятельности переносить нельзя. Этот спор приводил к судебным процессам, и арбитраж иногда вставал на сторону налоговиков. Сегодня позиция изменилась в пользу бизнеса.
Ограничения при переносе убытков
Не все убытки можно переносить:
— Убытки, полученные в период применения нулевой ставки налога на прибыль (ст. 284 НК РФ).
— Убытки от реализации или выбытия акций российских компаний, находившихся в собственности более пяти лет и подпадающих под критерии ст. 284.2 НК РФ. По ним ставка налога также равна 0% (п. 4.1 ст. 284 НК РФ).
— Убытки, возникшие на спецрежимах (УСН или ЕСХН), если впоследствии компания перешла на общий режим (п. 5 ст. 346.6, п. 7 ст. 346.18 НК РФ, письмо Минфина от 25.09.2009 № 03-03-06/1/617).
— Убытки участников проекта «Сколково», полученные в период освобождения от налогообложения (п. 9 ст. 246.1 НК РФ).
Особенности учёта отдельных убытков
Для некоторых операций установлены специальные правила:
— Деятельность обслуживающих производств и хозяйств (ст. 275.1 НК РФ).
— Операции с необращающимися ценными бумагами и срочными сделками (п. 22 ст. 280 НК РФ).
— Сделки с амортизируемым имуществом (п. 3 ст. 268 и ст. 323 НК РФ).
— Операции по уступке или переуступке права требования (ст. 279 НК РФ).
Сроки переноса убытков
До 2017 года действовало ограничение: убыток можно было переносить только в течение 10 лет. Это правило отменено с 1 января 2017 года.
Сейчас убытки переносятся без ограничения по срокам. Начать перенос можно уже в первом отчётном периоде после убыточного — не дожидаясь конца года.
Есть только одно ограничение, актуальное с 2017 по 2026 годы: база по налогу на прибыль может быть уменьшена на сумму убытка, но не более чем на 50%.
Итоги
Перенос убытков на будущее — легальный и полезный инструмент налоговой оптимизации.
— Лимит в 10 лет отменён, убытки можно учитывать без ограничения по времени.
— До 2026 года действует ограничение: база уменьшается максимум на 50%.
— Есть специальные правила для отдельных видов операций и прямые запреты для убытков при нулевой ставке, на спецрежимах или в «Сколково».
— Перенос возможен даже на этапе запуска бизнеса, когда расходов больше, чем доходов.
В итоге этот инструмент превращается в механизм финансовой устойчивости: компания может сглаживать последствия убыточных периодов и выстраивать более стабильное налоговое планирование.
