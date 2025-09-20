Перенос убытков на будущее: правила, ограничения и особенности

Можно ли учитывать убытки на старте бизнеса

Да. Глава 25 НК РФ разрешает учитывать убытки при расчёте базы по налогу на прибыль. Но только в будущих периодах, где база окажется положительной (п. 1 ст. 283 НК РФ).

Часто это актуально для компаний на этапе запуска. На подготовительном этапе нет дохода, но уже есть расходы: зарплаты, закупка материалов, оборудование. В таких случаях Минфин (письмо от 26.08.2013 № 03-03-06/1/34810) и ФНС (письмо от 21.04.2011 № КЕ-4-3/6494) подтверждают право переносить убытки на будущее в общем порядке.

Важно отметить: раньше Минфин занимал противоположную позицию и настаивал, что убытки до начала доходной деятельности переносить нельзя. Этот спор приводил к судебным процессам, и арбитраж иногда вставал на сторону налоговиков. Сегодня позиция изменилась в пользу бизнеса.