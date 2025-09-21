Кредитные каникулы: подарок Кремля или ...?

Тихая революция

В последний день июля, когда Москва задыхалась от жары, в Кремле произошло событие, которое изменило правила игры для миллионов предпринимателей. Владимир Путин подписал закон № 276-ФЗ о кредитных каникулах для бизнеса. Документ, который банковские лоббисты три года пытались похоронить, неожиданно получил зеленый свет.

Для банков это был удар. «Мы готовились к ужесточению, а получили послабление, которое обойдётся нам в миллиарды», — признаётся топ-менеджер крупного банка. Внутри сектора до последнего были уверены, что закон не пройдёт.

На первый взгляд — это щедрый жест государства: полгода передышки, один раз в пять лет, без последствий для кредитной истории. Но вместе с облегчением закон принёс и разделение бизнеса на тех, кто получит поддержку, и тех, кто останется за бортом.