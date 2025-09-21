Кредитные каникулы: подарок Кремля или ...?

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Тихая революция
В последний день июля, когда Москва задыхалась от жары, в Кремле произошло событие, которое изменило правила игры для миллионов предпринимателей. Владимир Путин подписал закон № 276-ФЗ о кредитных каникулах для бизнеса. Документ, который банковские лоббисты три года пытались похоронить, неожиданно получил зеленый свет.
Для банков это был удар. «Мы готовились к ужесточению, а получили послабление, которое обойдётся нам в миллиарды», — признаётся топ-менеджер крупного банка. Внутри сектора до последнего были уверены, что закон не пройдёт.
На первый взгляд — это щедрый жест государства: полгода передышки, один раз в пять лет, без последствий для кредитной истории. Но вместе с облегчением закон принёс и разделение бизнеса на тех, кто получит поддержку, и тех, кто останется за бортом.
Масштабы изменений
Заложенные в закон суммы поражают.
Самозанятые смогут приостановить выплаты до 10 млн рублей.
Микропредприятия — до 60 млн.
Малый бизнес — до 400 млн.
Средние компании — до 1 млрд рублей.
Эти цифры многократно превышают первоначальные предложения Минфина. Неудивительно, что глава Корпорации МСП назвал нововведение «одним из самых мощных инструментов поддержки бизнеса за последнее десятилетие».
Но чиновники осторожны: последствия проявятся только через год, когда первая волна каникул обрушится на банковский сектор.
Подводные камни
Главные риски скрыты в деталях:
Каникулы распространяются только на кредиты, выданные после 1 марта 2024 года. То есть заемщики, взявшие кредиты в пандемию или кризис, остаются без поддержки.
Существует закрытый список отраслей, исключённых из программы. Игорный бизнес там ожидаем, но полный перечень по-прежнему не опубликован.
«Это как русская рулетка, — говорит предприниматель из Екатеринбурга. — Думаешь, что имеешь право, а потом выясняется, что твоя отрасль в списке».
Банкиры готовятся к обороне
Финансовые организации уже ищут способы снизить потери. Один из системообразующих банков планирует ужесточить выдачу новых кредитов. «Если каждый заемщик может уйти на полугодовые каникулы, мы вынуждены закладывать риски в ставку. Пострадают все — и дисциплинированные клиенты, и те, кто пойдет на отсрочку».
По данным ЦБ, только во втором квартале 2025 года бизнес подал почти 75 тысяч заявлений на реструктуризацию — на 9% больше, чем в первом. Одобряется лишь треть. Новый закон сделает отказ невозможным и приведёт к лавинообразному росту проблемных активов.
Самозанятые в центре внимания
Самозанятые — самая уязвимая категория. Уровень риска у них вдвое выше, чем у малого бизнеса. Они чаще обращаются за реструктуризацией, и именно они станут главными пользователями каникул.
Проблема в том, что многие даже не знают о своих правах. Реестр ФНС обновляется с задержками. Предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда их исключают из списка МСП задним числом, а банки отказывают в поддержке.
Проценты никуда не исчезают
Самый неприятный нюанс: проценты во время каникул продолжают начисляться. Формально платежи приостанавливаются, но долг растет. Для микробизнеса и самозанятых это может означать рост обязательств на 10–15% к моменту выхода из каникул.
«Это не каникулы, а отсрочка казни», — говорит владелец сети кофеен в Петербурге. «После полугода паузы ты оказываешься с долгом, который ещё тяжелее нести».
Эксперты предупреждают: без чёткого финансового планирования каникулы способны превратиться из помощи в долговую ловушку.
Вопросы без ответов
Закон вступает в силу в октябре. Но вопросов больше, чем ответов. Как будут проверять статус заемщиков? Что произойдет, если компания потеряет статус МСП во время каникул? Как урегулировать споры между банками и бизнесом?
Правительство обещает реагировать на проблемы и корректировать параметры программы. Но скептики напоминают: ипотечные каникулы 2019 года обернулись бюрократическим хаосом.
Итог
Россия стоит на пороге масштабного эксперимента. Для одних кредитные каникулы станут спасательным кругом, для других — тяжёлым якорем. Ответа пока нет. Но уже ясно: миллионы предпринимателей вынуждены срочно изучать закон, чтобы понять — это шанс на выживание или новая ловушка.
Начать дискуссию