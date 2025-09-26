Налоговый армагеддон 2025: правила, где ошибка в один день стоит миллионов

Великое переселение капиталов: куда уходят деньги

Новая политика запустила исход капиталов: по неофициальным оценкам, за первое полугодие 2025-го из России вывели свыше $50 млрд. Популярные юрисдикции:

ОАЭ — 0% НДФЛ;

Кипр — льготные режимы для новых резидентов;

Сербия — 10% и простое ВНЖ;

Грузия — 1% для IT-предпринимателей.

Это не уход от налогов, а уход от непредсказуемости: люди согласны платить, если понятны правила. Сейчас же реформа не завершена, а горизонты туманны. Риск государства очевиден: пытаясь собрать больше с богатых, можно потерять их совсем — вместе с бизнесами, рабочими местами и инвестициями.