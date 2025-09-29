Как дать бой налоговой и победить

Отчаянный понедельник

Они ждали рутинной выездной проверки. Ничего необычного для малого бизнеса в центре Москвы. Но в тот день всё пошло не так.

Предприниматель Андрей Б. открывает акт и видит: доначисления, штрафы, формулировки, будто вырванные из воздуха. Компания обвинена в занижении выручки — в те месяцы, когда она вообще не работала из-за ремонта. Цифры не сходятся, сроки сдвинуты, ответы инспекции приходят с задержкой на недели.

Никаких признаков «цифровой ФНС», о которой любят рассказывать чиновники. Вместо этого — ощущение девяностых: произвол, равнодушие и полное игнорирование фактов. Для Андрея это стало личной ловушкой. И это сценарий, который может настигнуть любого предпринимателя.