Теперь и ставка 0% по УСН меняется

Как будет работать

Теперь субъект РФ сможет установить ставку 0% для ИП на УСН 6% или 15%, которые зарегистрированы не только после, но и до вступления в силу закона. При этом предприниматели должны вести деятельность в тех же сферах (производство, социальная и научная сферы, бытовые услуги, временное проживание).

Ключевой момент: критерии для применения льготы будет определять Правительство РФ. А уже регионы будут решать, вводить её или нет.