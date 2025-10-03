ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Теперь и ставка 0% по УСН меняется

Правительство меняет правила применения нулевой ставки для индивидуальных предпринимателей на упрощенке. На первый взгляд изменения могут показаться формальностью, но на практике они серьезно влияют на условия работы малого бизнеса.

Как работает сейчас

Региональные власти вправе устанавливать ставку 0% для ИП на УСН (6% или 15%), которые:

  • впервые зарегистрированы после вступления в силу регионального закона;

  • ведут деятельность в производственной, социальной, научной сфере, а также в сфере бытовых услуг населению или предоставляют услуги временного проживания.

Срок льготы — два налоговых периода. Для тех, кто работает на УСН «доходы минус расходы» (15%), минимальный налог в этот период не взимается.

Ключевые условия:

  • виды деятельности определяются субъектом РФ по ОКВЭД;

  • не менее 70% доходов должно приходиться на льготные направления;

  • регионы могут вводить дополнительные ограничения.

Как будет работать

Теперь субъект РФ сможет установить ставку 0% для ИП на УСН 6% или 15%, которые зарегистрированы не только после, но и до вступления в силу закона. При этом предприниматели должны вести деятельность в тех же сферах (производство, социальная и научная сферы, бытовые услуги, временное проживание).

Ключевой момент: критерии для применения льготы будет определять Правительство РФ. А уже регионы будут решать, вводить её или нет.

Что это значит для бизнеса

Если раньше условия полностью задавал регион, то теперь правила централизуют. У регионов останется право выбора, но рамки определят федеральные власти. Это сделает применение нулевой ставки более унифицированным, но снизит гибкость региональных льгот.

Для бизнеса это значит одно: даже если регион готов поддерживать предпринимателей, условия будут зависеть от федеральных критериев.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Не ведитесь на заголовок, в сфере последних изменений априори ждешь подвоха. А в тексте статьи ничего определенного.

