Теперь и ставка 0% по УСН меняется

Как работает сейчас
Региональные власти вправе устанавливать ставку 0% для ИП на УСН (6% или 15%), которые:
впервые зарегистрированы после вступления в силу регионального закона;
ведут деятельность в производственной, социальной, научной сфере, а также в сфере бытовых услуг населению или предоставляют услуги временного проживания.
Срок льготы — два налоговых периода. Для тех, кто работает на УСН «доходы минус расходы» (15%), минимальный налог в этот период не взимается.
Ключевые условия:
виды деятельности определяются субъектом РФ по ОКВЭД;
не менее 70% доходов должно приходиться на льготные направления;
регионы могут вводить дополнительные ограничения.
Как будет работать
Теперь субъект РФ сможет установить ставку 0% для ИП на УСН 6% или 15%, которые зарегистрированы не только после, но и до вступления в силу закона. При этом предприниматели должны вести деятельность в тех же сферах (производство, социальная и научная сферы, бытовые услуги, временное проживание).
Ключевой момент: критерии для применения льготы будет определять Правительство РФ. А уже регионы будут решать, вводить её или нет.
Что это значит для бизнеса
Если раньше условия полностью задавал регион, то теперь правила централизуют. У регионов останется право выбора, но рамки определят федеральные власти. Это сделает применение нулевой ставки более унифицированным, но снизит гибкость региональных льгот.
Для бизнеса это значит одно: даже если регион готов поддерживать предпринимателей, условия будут зависеть от федеральных критериев.
