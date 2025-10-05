ПСН в 2026 году: какие виды деятельности изменятся

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.

Исключение охранных услуг

С 2026 года из перечня патентных видов деятельности уберут услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтёров (проект № 931942-8).

Причина проста: это устраняет противоречие между НК РФ и законом от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». Охранная деятельность — лицензируемая, и лицензии выдаются только организациям. Частный охранник может работать только в составе ЧОП, а индивидуальный предприниматель заниматься охраной напрямую не вправе. ПСН же применяется исключительно к ИП.

Расширение для банковских агентов

Другой законопроект (№ 934108-8) вносит изменения в применение ПСН к услугам банковских платёжных агентов. Речь идёт о приёме или выдаче наличных денег и внесении их на счета граждан.

Теперь такие услуги можно будет оказывать не только в сельских поселениях, но и во всех населённых пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов. Для населения это означает большую доступность финансовых сервисов, для предпринимателей — возможность расширить спектр услуг и получать дополнительный доход в тех регионах, где нет сельских поселений.

Итог

Изменения разнонаправленные: одни услуги из списка убирают, другие — наоборот, расширяют. В обоих случаях логика законодателей очевидна: закрыть правовые противоречия и одновременно поддержать доступность базовых сервисов в регионах. Оба законопроекта уже прошли одобрение Совета Федерации.