Как налоговики грубо нарушают правила проверки под прикрытием судей

Бухгалтеры всё чаще сталкиваются с ситуацией: налоговая проверка проведена с грубыми нарушениями, но доначисления всё равно остаются в силе. Жалобы в УФНС, как правило, остаются без ответа, а судьи занимают сторону инспекторов. Логика проста: если налоговики сумели доказать схему ухода от налогов, то способ получения доказательств уже не имеет значения.

Примеры из практики

Калужская область, 2025 год. Компания пыталась оспорить доначисления, указывая на нарушения со стороны инспекторов:

  • решение о проверке подписали задним числом;

  • свидетелей допрашивали уже после её окончания, повестки оформили постфактум;

  • оказывали давление на свидетелей;

  • проводили обыски с нарушениями;

  • привлекли полицию уже за пределами установленного срока проверки.

Судьи признали все эти доказательства допустимыми и приняли их как косвенные (постановление АС Калужской области от 21.03.2025 № А23-8825/2023).

Москва, 2025 год. Другой кейс показал ещё большую гибкость судов. Инспекторы проводили выемки с формальными основаниями, не по юридическому адресу, всего с одним понятым. Копировали данные на жёсткий диск, который ранее не предъявлялся компании — то есть на нём могли находиться любые сведения. Несмотря на это, судьи оправдали действия проверяющих и поддержали их позицию (решение АС г. Москвы от 27.01.2025 № А40-220073/2024).

Основная причина доначислений

Большинство претензий инспекторов связано с фиктивными операциями. Если налоговая доказывает, что сделки не имели реального характера, а контрагент признан ненадёжным, аргументы компании о нарушениях процедуры теряют вес.

Вывод

Для бизнеса ключевая угроза сегодня — не только ошибки в документообороте, но и непредсказуемая судебная практика. Даже серьёзные нарушения со стороны налоговиков перестают быть защитой, если инспекция показывает схему ухода от налогов.

