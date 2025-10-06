Как налоговики грубо нарушают правила проверки под прикрытием судей

Примеры из практики

Калужская область, 2025 год. Компания пыталась оспорить доначисления, указывая на нарушения со стороны инспекторов:

решение о проверке подписали задним числом;

свидетелей допрашивали уже после её окончания, повестки оформили постфактум;

оказывали давление на свидетелей;

проводили обыски с нарушениями;

привлекли полицию уже за пределами установленного срока проверки.

Судьи признали все эти доказательства допустимыми и приняли их как косвенные (постановление АС Калужской области от 21.03.2025 № А23-8825/2023).

Москва, 2025 год. Другой кейс показал ещё большую гибкость судов. Инспекторы проводили выемки с формальными основаниями, не по юридическому адресу, всего с одним понятым. Копировали данные на жёсткий диск, который ранее не предъявлялся компании — то есть на нём могли находиться любые сведения. Несмотря на это, судьи оправдали действия проверяющих и поддержали их позицию (решение АС г. Москвы от 27.01.2025 № А40-220073/2024).