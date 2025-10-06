Как налоговики грубо нарушают правила проверки под прикрытием судей

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Примеры из практики
Калужская область, 2025 год. Компания пыталась оспорить доначисления, указывая на нарушения со стороны инспекторов:
решение о проверке подписали задним числом;
свидетелей допрашивали уже после её окончания, повестки оформили постфактум;
оказывали давление на свидетелей;
проводили обыски с нарушениями;
привлекли полицию уже за пределами установленного срока проверки.
Судьи признали все эти доказательства допустимыми и приняли их как косвенные (постановление АС Калужской области от 21.03.2025 № А23-8825/2023).
Москва, 2025 год. Другой кейс показал ещё большую гибкость судов. Инспекторы проводили выемки с формальными основаниями, не по юридическому адресу, всего с одним понятым. Копировали данные на жёсткий диск, который ранее не предъявлялся компании — то есть на нём могли находиться любые сведения. Несмотря на это, судьи оправдали действия проверяющих и поддержали их позицию (решение АС г. Москвы от 27.01.2025 № А40-220073/2024).
Основная причина доначислений
Большинство претензий инспекторов связано с фиктивными операциями. Если налоговая доказывает, что сделки не имели реального характера, а контрагент признан ненадёжным, аргументы компании о нарушениях процедуры теряют вес.
Вывод
Для бизнеса ключевая угроза сегодня — не только ошибки в документообороте, но и непредсказуемая судебная практика. Даже серьёзные нарушения со стороны налоговиков перестают быть защитой, если инспекция показывает схему ухода от налогов.
