22 октября: решающий день для налоговой реформы
Плавный переход для УСН и ПСН
Главная идея — не допустить шока для малого бизнеса. Комитет под руководством Андрея Макарова предложил переходить к новым лимитам поэтапно.
Речь идёт о порогах доходов, после которых:
— упрощенцы начнут платить НДС,
— предприниматели на патенте утратят право на ПСН.
То есть лимиты в 10 млн рублей для УСН и ПСН могут быть отсрочены или снижены постепенно. В том, что к этим цифрам в итоге всё равно придут, сомнений мало — но бизнесу хотя бы дадут время перестроиться.
Что ещё предлагают
Кроме поэтапного снижения лимитов, комитет предложил:
— сохранить ПСН для розничной торговли в сельских и труднодоступных районах;
— продлить пониженные тарифы страховых взносов для МСП в социально-значимых сферах (образование, ЖКХ, услуги населению);
— расширить перечень расходов для компаний на УСН, чтобы учесть рост лимитов дохода до 450 млн рублей;
— смягчить запрет для упрощенцев с НДС 5% и 7% менять ставку в течение трёх лет;
— сделать более мягким переход к отмене льготы по НДС для IT-компаний;
— ввести мораторий на штрафы для тех, кто впервые станет плательщиком НДС;
— продлить меры поддержки, срок действия которых истекает в 2025 году.
Также в заключении Комитета отмечено: необходимо уточнить правила переноса сроков уплаты налогов с выходных, чтобы они соответствовали принципам единого налогового платежа и не создавали разрывов между отчётностью и оплатой.
Что это значит для бизнеса
Парламент фактически признал: нынешний вариант реформы — слишком резкий, и без корректировок он может обрушить тысячи малых предприятий. Теперь главное — чтобы предложения комитета не остались на бумаге.
Сегодняшнее заседание — тест на готовность государства слышать бизнес. Если правки примут, переход может пройти без паники и массовых закрытий. Если нет — придётся адаптироваться в спешке, как всегда.
