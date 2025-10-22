22 октября: решающий день для налоговой реформы

Прямо сейчас в Госдуме рассматривают законопроект о налогах. Депутаты признали: переход на новые правила слишком резкий, бизнес не успевает адаптироваться. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять проект в первом чтении и подготовил предложения для доработки ко второму.

Плавный переход для УСН и ПСН

Главная идея — не допустить шока для малого бизнеса. Комитет под руководством Андрея Макарова предложил переходить к новым лимитам поэтапно.

Речь идёт о порогах доходов, после которых:

— упрощенцы начнут платить НДС,

— предприниматели на патенте утратят право на ПСН.

То есть лимиты в 10 млн рублей для УСН и ПСН могут быть отсрочены или снижены постепенно. В том, что к этим цифрам в итоге всё равно придут, сомнений мало — но бизнесу хотя бы дадут время перестроиться.

Что ещё предлагают

Кроме поэтапного снижения лимитов, комитет предложил:

— сохранить ПСН для розничной торговли в сельских и труднодоступных районах;

— продлить пониженные тарифы страховых взносов для МСП в социально-значимых сферах (образование, ЖКХ, услуги населению);

— расширить перечень расходов для компаний на УСН, чтобы учесть рост лимитов дохода до 450 млн рублей;

— смягчить запрет для упрощенцев с НДС 5% и 7% менять ставку в течение трёх лет;

— сделать более мягким переход к отмене льготы по НДС для IT-компаний;

— ввести мораторий на штрафы для тех, кто впервые станет плательщиком НДС;

— продлить меры поддержки, срок действия которых истекает в 2025 году.

Также в заключении Комитета отмечено: необходимо уточнить правила переноса сроков уплаты налогов с выходных, чтобы они соответствовали принципам единого налогового платежа и не создавали разрывов между отчётностью и оплатой.

Что это значит для бизнеса

Парламент фактически признал: нынешний вариант реформы — слишком резкий, и без корректировок он может обрушить тысячи малых предприятий. Теперь главное — чтобы предложения комитета не остались на бумаге.

Сегодняшнее заседание — тест на готовность государства слышать бизнес. Если правки примут, переход может пройти без паники и массовых закрытий. Если нет — придётся адаптироваться в спешке, как всегда.