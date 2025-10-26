Налоговая реформа-2026: что ждет малый бизнес и как не закрыться

УСН под давлением

Упрощёнка остаётся, но правила игры становятся жёстче. Главный удар — по лимиту дохода для освобождения от НДС. Его снижают с 60 млн до 10 млн рублей в год. Те, кто превысит порог, автоматически станут плательщиками НДС — даже если остаются на УСН.

Комитет Госдумы предлагает сделать переход поэтапным, но вектор ясен: порог снизят, просто не сразу. Региональные власти также лишаются права свободно снижать ставки по УСН — теперь льготы будут только для «федерально утверждённых» отраслей.

Что это значит: малый бизнес — особенно в сфере услуг и розницы — потеряет часть преимуществ, а бюрократии станет больше. Учёт, отчётность, взаимодействие с ФНС — всё усложнится. Компании на грани лимита рискуют оказаться в серой зоне между спецрежимом и ОСНО.