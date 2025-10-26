Налоговая реформа-2026: что ждет малый бизнес и как не закрыться

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Повышение ставки НДС
Главная новость — рост базовой ставки НДС с 20% до 22%. Формулировка привычная: «ради наполнения бюджета и унификации налоговой нагрузки». На практике это означает следующее:
– компании на ОСНО будут пересматривать цены и договоры;
– поставщики с НДС поднимут стоимость, что ударит по всей цепочке;
– бизнес, работающий с физлицами, рискует потерять часть маржи, если не сможет аккуратно переложить рост налога в цену.
Итог — налоговая нагрузка ляжет на плечи потребителей и предпринимателей, а на словах всё останется «для стабильности бюджета».
УСН под давлением
Упрощёнка остаётся, но правила игры становятся жёстче. Главный удар — по лимиту дохода для освобождения от НДС. Его снижают с 60 млн до 10 млн рублей в год. Те, кто превысит порог, автоматически станут плательщиками НДС — даже если остаются на УСН.
Комитет Госдумы предлагает сделать переход поэтапным, но вектор ясен: порог снизят, просто не сразу. Региональные власти также лишаются права свободно снижать ставки по УСН — теперь льготы будут только для «федерально утверждённых» отраслей.
Что это значит: малый бизнес — особенно в сфере услуг и розницы — потеряет часть преимуществ, а бюрократии станет больше. Учёт, отчётность, взаимодействие с ФНС — всё усложнится. Компании на грани лимита рискуют оказаться в серой зоне между спецрежимом и ОСНО.
Новая декларация и меньше права на ошибку
С 2026 года вводится обновлённая форма отчётности по УСН. Появятся отдельные строки для страховых взносов и уточнений по исчисленному налогу. Исправлять ошибки «на ходу» больше нельзя — придётся сдавать уточнённые декларации.
Это значит:
– обновления бухгалтерских программ станут обязательными;
– ошибки будут стоить дороже;
– компаниям нужно заранее перестроить процессы сдачи отчётности.
Отмена льгот и рост страховых взносов
С 2026 года исчезают пониженные тарифы взносов для части МСП и IT-компаний. Одновременно усиливается контроль за выплатами — ФНС будет автоматически сверять данные банков и работодателей.
Для бизнеса это означает:
– рост расходов на фонд оплаты труда;
– сокращение льготных отраслей;
– постоянный риск несоответствия данных между системами.
Новые правила сроков и штрафов
Если срок уплаты налога или сдачи отчётности выпадает на выходной, платить придётся до, а не после него. Электронный документооборот становится обязательным, контроль за сроками — автоматическим.
Один день просрочки теперь может стоить штрафа. Бизнесу придётся перестраивать платёжные календари и дисциплину.
Что делать уже сейчас
Появление идеи «переходного периода» — не повод расслабляться. Это возможность выиграть время. Кто начнёт действовать сейчас, тот встретит 2026 год подготовленным.
1. Пересчитать финмодель и цены
Рост НДС, отмена льгот, новые взносы — всё это напрямую влияет на прибыль. Важно не просто повышать цены, а понимать, где теряется маржа и какие направления остаются рентабельными. Просчитайте три сценария — пессимистичный, базовый, оптимистичный — и заранее определите, какие расходы можно оптимизировать без потери качества.
2. Проверить налоговый режим
Новый лимит 10 млн по УСН — критическая точка. Если вы близки к ней, готовьтесь к статусу плательщика НДС. Это дополнительные отчёты, книги покупок и продаж, новая бухгалтерия.
Пересмотрите лимиты по ПСН — при превышении придётся перейти на ОСНО с налогом на прибыль и сложной отчётностью. Для микробизнеса можно рассмотреть АУСН — автоматизированную упрощёнку, где налоговая сама рассчитывает платежи.
ФНС теперь сверяет данные онлайн: между банком, кассой и отчётностью. Любое расхождение видно сразу. Значит, должна быть единая система учёта.
Переведите документы в электронный формат, перепроверьте контрагентов, убедитесь, что по всем операциям есть подтверждения. Налоговая теперь отслеживает цепочки — ошибка партнёра может ударить по вам.
4. Планировать налоги и платежи
Рост налогов требует другой финансовой дисциплины. Составьте платёжный календарь: налоги, взносы, зарплаты, аренда. Заведите резервный счёт и еженедельно откладывайте туда часть выручки. Так вы избежите кассовых разрывов и штрафов за просрочку.
5. Подготовить сотрудников
Ошибки сотрудников теперь видны мгновенно — и стоят дороже. Проведите внутренние инструкции: как оформлять расходы, проверять контрагентов, передавать документы бухгалтерии. Бухгалтеру и руководителям направлений нужно заранее освоить новые формы отчётности и правила по НДС.
6. Следить за изменениями
Реформа идёт, и изменений будет больше. Поэтому уже сейчас:
– заложите рост налогов в бюджет;
– обновите учётные системы;
– пересмотрите договоры;
– подготовьте план адаптации.
Итог
Налоговая реформа-2026 — не просто изменение ставок. Это перестройка всей модели работы малого бизнеса. Государство обещает «поэтапный переход» и «поддержку», но опыт подсказывает: каждый новый закон превращается в рост нагрузки и штрафов.
Налоговая реформа-2026 — не просто изменение ставок. Это перестройка всей модели работы малого бизнеса. Государство обещает «поэтапный переход» и «поддержку», но опыт подсказывает: каждый новый закон превращается в рост нагрузки и штрафов.

Кто хочет пройти через 2026 год без потерь — должен действовать уже сегодня. Проверить риски, просчитать сценарии и подготовиться.
