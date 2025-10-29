Не душите налогами: бизнес обратился к властям

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.
400 миллиардов дополнительных расходов и нехватка бухгалтеров
В обращении предпринимательские объединения прямо заявляют: в стране нет достаточного числа специалистов по НДС, чтобы обеспечить переход всех МСП на новую систему. По оценкам авторов письма, дополнительные издержки малого бизнеса на администрирование НДС составят более 400 миллиардов рублей в год.
«Не оспаривая необходимость увеличения доходов бюджета в связи с обеспечением обороны и безопасности государства, следует отметить крайне негативные последствия для микробизнеса в связи с предлагаемым снижением с 60 до 10 миллионов рублей предельного размера дохода для плательщиков УСН в целях уплаты НДС», — говорится в письме.
Каждый десятый предприниматель пострадает
Предлагаемое повышение налогов, по оценке авторов, затронет более 700 тысяч предпринимателей — каждого десятого в стране. Уже сегодня МСП работают под серьёзным давлением: высокие ставки по кредитам, рост себестоимости, падение спроса. Новые фискальные меры, уверены представители бизнеса, лишь усугубят положение.
Массовое повышение цен и уход в тень
По результатам опроса 11 тысяч предпринимателей, 73,6% из них планируют повысить цены на продукцию и услуги, 27% — сразу на 20% и более. Лишь 12% рассчитывают ограничиться минимальной корректировкой до 5%.
Ещё тревожнее другое: 30,9% предпринимателей собираются закрыть бизнес и уйти в найм, особенно на Дальнем Востоке. Каждый четвёртый (24,9%) планирует сокращение персонала, почти 30% — уход в тень и использование схем оптимизации.
Системные риски для регионов
Авторы письма предупреждают: одновременно с изменением критериев по УСН отменяются льготы по страховым взносам и реформируется патентная система. Это приведёт к падению поступлений в региональные бюджеты, где упрощёнка часто является бюджетообразующим налогом. Для многих субъектов Федерации это может обернуться реальным финансовым провалом.
Что предлагает бизнес
Чтобы избежать разрушительных последствий, предпринимательские объединения выдвинули пять конкретных предложений:
Снизить планку дохода для перехода на НДС не до 10, а до 30 млн рублей. Это позволит сократить число пострадавших до 200 тысяч компаний, но при этом сохранить плановые доходы бюджета (около 200 млрд рублей).
Ввести переходный период для адаптации микробизнеса — двух месяцев явно недостаточно для перестройки финансовых моделей.
Установить мораторий на штрафы за несвоевременную сдачу деклараций для тех, кто впервые становится плательщиком НДС.
Сохранить пониженные страховые тарифы для всех субъектов МСП в районах Крайнего Севера, а также в Белгородской и Курской областях.
Включить социально-значимые отрасли — здравоохранение и образование — в перечень приоритетных, оставив для них льготный тариф страховых взносов 15%.
В письме отмечается, что повышение страховых взносов до 30% при росте МРОТ до 27 093 рублей ударит по секторам, где фонд оплаты труда составляет до 80% всех расходов. Для таких предприятий это может стать точкой невозврата.
И последнее — о молчании
В письме нет ни слова о сохранении патента для торговли и грузоперевозок — а именно эти сферы станут первыми жертвами новых налоговых условий. И пока власти обещают “равные правила игры”, бизнес видит всё меньше пространства, где можно просто работать, не считая каждый чек угрозой.
Начать дискуссию