ФНС выпустила новые подсказки к декларации по НДС за 3 квартал

4. Следите за сроком для вычета НДС

Налоговики обращают внимание на вычеты по старым счетам-фактурам, когда компания заявляет НДС спустя три года после принятия товаров, работ или услуг к учёту.

Такие ситуации фиксируются в разделе 8 декларации. Компании часто спорят с ФНС, как правильно считать срок для вычета, но практика показывает: инспекция трактует это жёстко — три года с момента принятия к учёту.

Итог

Перед отправкой декларации за 3 квартал нужно провести полную сверку по ключевым точкам: коды операций, книги покупок и продаж, восстановление и сроки вычетов. Эти проверки занимают несколько часов, но способны сэкономить месяцы переписки с инспекцией и избежать начисления пеней.