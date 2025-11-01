ЦОК ОК ПД 19.09 Мобильная
ФНС выпустила новые подсказки к декларации по НДС за 3 квартал

Кто-то явно пытается запрыгнуть в последний вагон с декларациями. Перед сдачей отчетности стоит пройтись по ключевым контрольным точкам — налоговики прямо указали, на что будут смотреть в первую очередь. Ошибки в этих разделах приводят к занижению суммы НДС к уплате, и инспекторы могут начислить пени.

1. Проверьте коды операций

Одна из частых проблем — неверные коды видов операций при выставлении корректировочных счетов-фактур. Ошибка приводит к расхождениям в разделе 8 декларации. Из-за этого инспекция видит несостыковки между данными продавца и покупателя, что автоматически вызывает запрос пояснений.

2. Сверьтесь с книгами покупок и продаж

Данные о контрагентах в разделах 8 и 9 декларации подтягиваются из книг покупок и продаж. Если там есть несоответствия, налоговики запросят пояснения. Формально вы имеете право внести исправления, но корректировать книги после сдачи отчётности опасно — это может спровоцировать камеральную проверку. Поэтому проверку нужно проводить заранее.

3. Проверьте восстановление НДС

Частая ошибка — не восстановить НДС, ранее заявленный к вычету, например, по авансовым счетам-фактурам. Аналогичные проблемы возникают при изменении условий договора.

Инспекторы сравнивают данные по поставщикам: если покупатель восстановил НДС по счётам-фактурам, которые не совпадают с документами продавца, — будут доначисления и штрафы.

4. Следите за сроком для вычета НДС

Налоговики обращают внимание на вычеты по старым счетам-фактурам, когда компания заявляет НДС спустя три года после принятия товаров, работ или услуг к учёту.

Такие ситуации фиксируются в разделе 8 декларации. Компании часто спорят с ФНС, как правильно считать срок для вычета, но практика показывает: инспекция трактует это жёстко — три года с момента принятия к учёту.

Итог

Перед отправкой декларации за 3 квартал нужно провести полную сверку по ключевым точкам: коды операций, книги покупок и продаж, восстановление и сроки вычетов. Эти проверки занимают несколько часов, но способны сэкономить месяцы переписки с инспекцией и избежать начисления пеней.

