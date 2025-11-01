ФНС выпустила новые подсказки к декларации по НДС за 3 квартал

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.
1. Проверьте коды операций
Одна из частых проблем — неверные коды видов операций при выставлении корректировочных счетов-фактур. Ошибка приводит к расхождениям в разделе 8 декларации. Из-за этого инспекция видит несостыковки между данными продавца и покупателя, что автоматически вызывает запрос пояснений.
2. Сверьтесь с книгами покупок и продаж
Данные о контрагентах в разделах 8 и 9 декларации подтягиваются из книг покупок и продаж. Если там есть несоответствия, налоговики запросят пояснения. Формально вы имеете право внести исправления, но корректировать книги после сдачи отчётности опасно — это может спровоцировать камеральную проверку. Поэтому проверку нужно проводить заранее.
3. Проверьте восстановление НДС
Частая ошибка — не восстановить НДС, ранее заявленный к вычету, например, по авансовым счетам-фактурам. Аналогичные проблемы возникают при изменении условий договора.
Инспекторы сравнивают данные по поставщикам: если покупатель восстановил НДС по счётам-фактурам, которые не совпадают с документами продавца, — будут доначисления и штрафы.
4. Следите за сроком для вычета НДС
Налоговики обращают внимание на вычеты по старым счетам-фактурам, когда компания заявляет НДС спустя три года после принятия товаров, работ или услуг к учёту.
Такие ситуации фиксируются в разделе 8 декларации. Компании часто спорят с ФНС, как правильно считать срок для вычета, но практика показывает: инспекция трактует это жёстко — три года с момента принятия к учёту.
Итог
Перед отправкой декларации за 3 квартал нужно провести полную сверку по ключевым точкам: коды операций, книги покупок и продаж, восстановление и сроки вычетов. Эти проверки занимают несколько часов, но способны сэкономить месяцы переписки с инспекцией и избежать начисления пеней.
Начать дискуссию