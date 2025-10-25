УСН и НДС с 2026 года: срочно пересчитываем и пересматриваем договоры

С 1 января 2026 года вступают в силу новые правила для упрощённой системы налогообложения. Тем, кто планирует оставаться на УСН, стоит уже сейчас проверить, не придётся ли платить НДС — и при необходимости подготовиться к переходу на другой режим. Времени на раскачку нет: 2025 год — ключевой для расчётов и подготовки документов.

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.

Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.

Шаг 1. Посчитайте доходы за 2025 год

Первое, что нужно сделать, — определить доходы за весь 2025 год. Способ расчёта зависит от того, на какой системе вы работаете:

Если вы применяете только УСН , доходы определяются по тем же правилам, что и для расчёта единого налога.

Если совмещаете УСН и патент, доходы по двум системам суммируются. При этом по патенту берутся фактически полученные суммы, а не потенциальные.

Шаг 2. Сравните доходы с лимитом, дающим право на освобождение от НДС

Пока неясно, какой лимит утвердят с 1 января 2026 года. На рассмотрении — законопроект, снижающий его с 60 до 10 миллионов рублей.

Стоит исходить из пессимистичного сценария: считать, что лимит действительно уменьшат до 10 млн. Если этого не произойдёт — отлично. Но если поправки примут (а вероятнее всего, это случится ближе к ноябрю 2025 года), к этому моменту нужно быть готовы:

— либо к уплате НДС,

— либо к переходу на другой режим, например, АУСН.

Если ваши доходы не превышают 10 млн руб., с 1 января 2026 года НДС вам не грозит. Если превышают — налог платить придётся. И именно на этом этапе важно правильно выбрать ставку.

Шаг 3. Определите ставку НДС

Ставки делятся на две группы:

— пониженные — 5% или 7%,

— общая ставка — 20% (а в перспективе — до 22%).

Ошибиться здесь нельзя: если выбрать пониженную ставку, менять её будет нельзя в течение 12 последовательных налоговых периодов, то есть не менее трёх лет. Есть исключения, когда можно прекратить применять пониженную ставку раньше, но это редкие случаи.

Также запрещено использовать разные ставки для разных покупателей. Если выбрали 5%, то она должна применяться ко всем контрагентам без исключений.

Шаг 4. Пересмотрите договоры с контрагентами

С 2026 года все действующие договоры должны содержать прямое указание на НДС. Если в договоре, где вы выступаете продавцом, налог не указан, его придётся «вытаскивать» из общей суммы, зафиксированной в документе. Иными словами, вы заплатите НДС из собственных средств, а не сверху к стоимости сделки.

Это приведёт к прямым потерям. Поэтому договоры, которые будут действовать с 1 января 2026 года, нужно пересмотреть заранее — прописать ставки и порядок расчёта НДС, чтобы избежать вычетов из своей выручки.

Итог

Ближайшие месяцы — время подготовки к новому налоговому циклу. Рассчитать доходы, проверить лимиты, определить ставку, обновить договоры — всё это нужно сделать до конца 2025 года. Следите за изменениями и анализируйте последствия.

Следующий год покажет, насколько готов бизнес адаптироваться к обновлённой системе. А мы продолжим разбирать детали, чтобы вы не упустили ничего важного.