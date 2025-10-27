Как вдвое снизить лимит без НДС так, чтобы бизнес еще и поблагодарил

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.

Информационное поле снова раскачивается знакомыми тезисами:

— КПРФ предлагает установить лимит для УСН без НДС в размере 30 миллионов рублей;

— Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает идею сокращения порога освобождения от НДС до 30 миллионов.

На первый взгляд — инициатива ради порядка и прозрачности. Но если вернуться чуть назад, станет ясно: цифра 30 миллионов звучала уже раньше. Впервые — в обращении президента после Петербургского экономического форума.

Тогда это заявление вызвало волну обсуждений, но вскоре последовало заверение Минфина: после налоговой реформы 2024 года три года параметры УСН меняться не будут. Обещание прозвучало успокаивающе — бизнес выдохнул.

А теперь та же цифра возвращается, только под другим углом. Сначала — громкие заявления о сокращении лимита сразу в шесть раз, до 10 миллионов. Реакция ожидаемая: тревога, возмущение, страх. А затем — «компромиссное» решение: пусть будет 30 миллионов.

И вот уже вместо возмущения — ощущение облегчения. Ведь, кажется, услышали, «пошли навстречу». На самом деле — всё тот же сценарий. Сначала пугают жёстким вариантом, потом делают вид, что спасают от него.

Итог предсказуем: лимит хотят снизить вдвое, но подано это как жест доброй воли. И общественное восприятие уже не о протесте, а о благодарности. Так работает механизм управляемого согласия — когда даже ухудшение воспринимается как компромисс.