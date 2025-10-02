Изменения по НДС с 2026 года: ответы на ключевые вопросы

Реформа НДС с 2026 года станет одной из самых масштабных за последние годы. Законопроект № 1026190-8 предполагает не только повышение ставки до 22%, но и расширение круга плательщиков. Ниже — ответы на наиболее частые вопросы бухгалтеров и предпринимателей, которые помогут заранее адаптироваться к новым требованиям.

1. Аренда и коммунальные услуги

Ситуация: ИП на УСН 6% сдает в аренду нежилые помещения и с 2026 года становится плательщиком НДС. Как считать налог с коммунальных услуг, оплачиваемых арендаторами?

Ответ: нужно руководствоваться письмом ФНС от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@, где описаны три возможных способа расчетов между арендодателем и арендатором. В зависимости от выбранного варианта исчисляется и НДС — либо на всю сумму платежа, либо только на вознаграждение арендодателя.

2. Повышение арендной ставки

Ситуация: АО на УСН «Доходы» переходит на НДС. Можно ли увеличить арендную ставку на сумму налога?

Ответ: можно. Однако, чтобы избежать споров, следует оформить дополнительные соглашения к договорам. Верховный суд в определении от 04.04.2024 № 305-ЭС23-26201 указал: если обязанность платить НДС возникает из-за изменений законодательства, цена договора увеличивается на сумму налога в силу закона (ст. 424 ГК РФ, ст. 168 НК РФ).

3. Новая ставка: 22% вместо 20%

Вопрос: останутся ли пониженные ставки 0% и 10%?

Ответ: да, они сохраняются. Повышение коснется только основной ставки — с 20% до 22%.

4. НДС 5% и 0% одновременно

Вопрос: можно ли совмещать ставки 5% (по аренде) и 0% (по гостиничным услугам) при УСН?

Ответ: нет. В 2026 году при применении специальных ставок 5% и 7% ставка 0% по гостиницам использоваться не будет (п. 8 и 9 ст. 164 НК РФ).

5. Остатки товаров при переходе на НДС

Ситуация: организация переходит с УСН на НДС 22% и имеет непроданные товары.

Ответ: можно принять НДС к вычету, если:

— товары не были учтены в расходах при УСН;

— товары не использованы (не реализованы).

Основание — ч. 9 и 9.1 ст. 8 Закона № 176-ФЗ и п. 18 Методических рекомендаций ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

6. Перевозки пассажиров

Вопрос: компания на УСН осуществляет междугородние перевозки. Есть ли освобождение от НДС?

Ответ: освобождение возможно только при выполнении гос- или муниципальных контрактов и применении регулируемых тарифов (п. 7 и 7.1 ст. 149 НК РФ).

7. НДС и услуги ЖКХ

Ситуация: стоимость услуг можно повысить только с согласия жильцов. Если собственники против, как уплатить налог?

Ответ: большинство услуг ЖКХ освобождаются от НДС (пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ). Например, содержание и ремонт общего имущества, выполняемые управляющими организациями, не облагаются налогом.

8. Стоматология

Вопрос: при доходе свыше 60 млн руб. стоматология обязана платить 5% НДС?

Ответ: нет. Стоматологические услуги освобождаются от НДС (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ; Постановление № 132 от 20.02.2001).

9. Льгота для общепита

Вопрос: останется ли льгота по НДС для кафе и ресторанов?

Ответ: да, при соблюдении условий (пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ):

— годовая выручка ≤ 3 млрд ₽;

— доля доходов от общепита ≥ 70%;

— зарплаты не ниже среднего уровня по региону.

10. Госпошлина за маркировку товаров

Законопроект вводит новую пошлину за внесение сведений в систему «Честный знак». Размер определит Правительство. Основание — пп. «в» п. 63 и 64 проекта № 1026190-8.

11. Две ставки одновременно

Вопрос: организация на УСН 5% арендует муниципальное имущество. Нужно ли платить 22% НДС?

Ответ: да. При удержании НДС с аренды организация выступает налоговым агентом (ст. 161 НК РФ). В 2026 году ставка составит 22% (22/122).

12. Счёт-фактура на аванс

Если аванс поступил уже после перехода на НДС, необходимо выставить счёт-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ). Момент определения базы — дата оплаты (п. 1 ст. 167 НК РФ).

13. Минимальный НДС к уплате

Минимальной суммы НДС не существует. Если вычеты превышают начисленный налог, разница возмещается из бюджета (ст. 176 НК РФ).

14. Профсоюзы и членские взносы

Членские взносы не включаются в доходы для расчета лимита по НДС (п. 5 ст. 145 НК РФ).

15. Освобождение от декларации

Если операции освобождены от НДС (ст. 149 НК РФ), декларация всё равно обязательна (п. 5 ст. 174 НК РФ). Чтобы не сдавать её, нужно получить освобождение по ст. 145 НК РФ.

16. Учет НДС в расходах

УСН «Доходы минус расходы» не включает уплаченный НДС в расходы. Эти суммы просто не учитываются в доходах (ст. 248 НК РФ).

17. Уведомление о ставке

Уведомлять ФНС о выбранной ставке не нужно — информация отражается в декларации.

18. Доходы от депозитов

Проценты по вкладам включаются в доходы при расчете лимита (п. 6 ст. 250 НК РФ). Если общая сумма превышает 10 млн ₽, организация становится плательщиком НДС.

19. НДС по начислениям и оплатам

Момент определения базы — день отгрузки или получения оплаты (пп. 1 и 14 ст. 167 НК РФ). Если предоплата поступает раньше, налог начисляется с аванса и затем повторно при отгрузке.

20. Вычеты по старым счетам-фактурам

Если счёт-фактура выписан в 2025 году, его можно принять к вычету и в 2026-м — ставка 22% на это не влияет.

21. Налоговые каникулы

ИП, открывшие бизнес в 2025 году, сохраняют ставку 0% до разъяснений ФНС и Минфина. С 1 января 2026 года порядок может измениться.

22. Гостиницы и ставка НДС

При УСН гостиницы могут применять 0% только при переходе на общие ставки 10% или 20%. Отказаться от нулевой ставки нельзя — правило 12 налоговых периодов сохраняется.

23. Патент + УСН

При совмещении режимов лимит 10 млн ₽ считается по сумме всех доходов. Превышение порога лишает права на патент с 2026 года.

24. Добровольный переход на ОСНО

Организации на УСН могут перейти на ОСНО, подав уведомление в ФНС до 15 января 2026 года (ст. 346.13 НК РФ).

25. Счета-фактуры при рознице

При наличных продажах чек ККТ заменяет счет-фактуру. При безналичных расчётах допускается один сводный счёт-фактура за квартал.

26. ТСЖ и коммунальные платежи

Платежи жильцов ТСЖ не учитываются в доходах при УСН (пп. 4 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).

27. Превышение лимита доходов

Если в 2025 году доходы превысили 10 млн ₽, с 1 января 2026 года необходимо платить НДС.

28. Патент и превышение лимита

Превышение 10 млн ₽ влечет переход на ОСНО и начисление НДС с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения.

29. ЕСХН

Порядок уплаты НДС для сельхозпроизводителей не меняется: освобождение сохраняется при доходах до 60 млн ₽.

30. Управляющие компании и возмещение расходов

Возмещение коммунальных расходов не включается в лимит доходов для освобождения от НДС (п. 5 ст. 145 НК РФ).

31. Лимит стоимости имущества

Для УСН сохраняется ограничение — остаточная (балансовая) стоимость 200 млн ₽, индексируемая с 2026 года.

32. Переход на ОСНО в 2026 году

Организации, перешедшие на ОСНО, будут платить НДС по новой ставке — 22%.

Вывод:

2026 год станет проверкой на гибкость для бухгалтеров и предпринимателей. Повышение ставки, расширение базы и новые лимиты потребуют пересмотра всех финансовых процессов. Ошибка в договоре или неверное определение базы могут стоить дорого — поэтому разбираться в нюансах нужно уже сейчас.