Как перейти с АУСН на НПД

Переход с автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН) на налог на профессиональный доход (НПД) чётко регулируется законодательством. Однако на практике возможны разные сценарии, зависящие от конкретных условий применения АУСН.

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности. Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.

Процедура перехода зависит от двух факторов:

каким образом предприниматель стал налогоплательщиком АУСН;

имел ли место вынужденный отказ от режима из-за нарушения установленных условий.

Варианты перехода на АУСН

Предприниматель мог начать применять АУСН:

сразу после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

уже в ходе действующей деятельности, сменив предыдущий налоговый режим.

От этих обстоятельств зависит порядок перехода на НПД.

Если АУСН применялась с начала бизнеса

Индивидуальный предприниматель может выбрать АУСН сразу после регистрации, уведомив налоговую в течение месяца с даты постановки на учёт (ч. 2 ст. 4 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Сделать это можно через личный кабинет или онлайн-банк уполномоченного кредитного учреждения.

Перейти с АУСН на НПД в такой ситуации оперативно не получится. Закон разрешает прекратить применение АУСН только с 1 января следующего года, если до 31 декабря предприниматель уведомит ФНС о переходе на новый режим (ч. 5 ст. 4 Закона № 17-ФЗ).

При этом обязательным условием начала работы на НПД остаётся регистрация самозанятости через приложение «Мой налог».

Если АУСН применяется действующим бизнесом

Порядок перехода зависит от того, какая система налогообложения действовала до АУСН. Возможны два варианта:

ИП находился на УСН или НПД. ИП применял иной режим — например, ОСНО или ПСН.

Важно: АУСН нельзя совмещать с другими режимами, включая НПД и ОСНО.

Первый вариант: переход с УСН или НПД на АУСН

Закон разрешает начать применять АУСН с начала любого месяца, следующего за направлением уведомления в ФНС об отказе от текущего режима (ч. 1.1 ст. 4 Закона № 17-ФЗ). Однако последующий переход с АУСН на другой режим возможен только через 12 месяцев после её начала.

То есть отказаться от АУСН и перейти на НПД можно только по истечении года. Например, если ИП начал применять АУСН с октября 2025 года, перейти на НПД он сможет не ранее октября 2026-го.

Закон № 17-ФЗ не устанавливает отдельного порядка перехода в середине года, поэтому вопрос прекращения АУСН и начала применения НПД следует согласовывать с налоговой инспекцией по месту учёта.

Второй вариант: переход с других режимов на АУСН

Если до перехода использовался иной режим (ОСНО, ПСН и т. п.), перейти на АУСН можно только с 1 января года, следующего за уведомлением ФНС (ч. 1 ст. 4 Закона № 17-ФЗ).

Соответственно, и отказ от АУСН с переходом на НПД также возможен только с 1 января следующего года, при условии уведомления налогового органа до 31 декабря.

Вынужденное прекращение АУСН

Иногда АУСН прекращается вынужденно — из-за нарушения условий её применения. Это один из немногих случаев, когда сменить режим можно быстрее.

Если предприниматель обнаружил, что нарушил хотя бы одно условие (например, превысил лимит выручки в 60 млн руб.), он обязан уведомить ФНС до 15 числа месяца, следующего за месяцем нарушения (ч. 6 ст. 4 Закона № 17-ФЗ). В этом случае считается, что АУСН прекращена с начала месяца, когда нарушение выявлено.

Если уведомление не подано, инспекция может сама установить факт несоответствия — например, по данным уполномоченного банка — и в течение 10 дней направить сообщение налогоплательщику (ч. 8 ст. 4 Закона № 17-ФЗ).

После вынужденного прекращения АУСН предприниматель автоматически считается перешедшим на ОСНО с начала месяца, в котором выявлено нарушение.

Однако он вправе вместо этого выбрать УСН или ЕСХН, уведомив ФНС:

одновременно с сообщением о прекращении АУСН — не позднее 15-го числа следующего месяца;

либо в течение 30 дней после получения уведомления от налогового органа (ч. 9 ст. 4 Закона № 17-ФЗ).

Возможность перехода с АУСН на НПД после вынужденного прекращения

Закон не предусматривает прямого перевода с АУСН на НПД в рамках вынужденного прекращения, но ничто не мешает предпринимателю самостоятельно перейти на НПД, соблюдая общие требования.

Для этого необходимо:

Зарегистрироваться в качестве самозанятого в приложении «Мой налог». Уведомить ФНС о прекращении деятельности на УСН или ЕСХН.

ИП считается плательщиком НПД с даты регистрации в приложении, указанной в уведомлении. При переходе с УСН уведомление подаётся по форме № 26.2-8 (письмо ФНС от 10.01.2019 № СД-4-3/101@).

Обратный переход: с НПД на АУСН

Вернуться с НПД на АУСН можно с начала любого месяца, следующего за уведомлением ФНС. После перехода действует то же ограничение — 12 месяцев без смены режима (ч. 1.1 ст. 4 Закона № 17-ФЗ).

Таким образом, переход с НПД на АУСН возможен быстро, но требует готовности работать на автоматизированной упрощёнке не менее года.

Итоги

Переход с АУСН на НПД возможен, но требует строгого соблюдения сроков, установленных законом. Быстро перейти можно только в случае вынужденного прекращения АУСН, когда нарушены условия её применения. Во всех остальных случаях переход осуществляется с начала следующего календарного года после уведомления налоговой инспекции.