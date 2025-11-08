Самозанятых возьмут под усиленный контроль

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.
Формулировка официальная, но смысл ясен: государство видит в самозанятых не только новую форму занятости, но и источник растущего риска для бюджета.
Цифры, которые заставили задуматься
Сегодня в России зарегистрировано около 14 миллионов самозанятых. Но налоги платят не все: по данным ФНС, в прошлом году основную часть поступлений на сумму 96 млрд рублей обеспечили лишь 7,7 миллиона человек.
Проверки Минтруда и ФНС показывают ещё одну тревожную тенденцию: 84% проверенных предприятий используют льготный режим не по назначению. Формально они работают с самозанятыми, а фактически — переводят туда штатных сотрудников, чтобы снизить налоговую нагрузку.
Пенсионная перспектива — за чертой минимума
Для государства это не только вопрос налоговой дисциплины, но и будущей социальной нагрузки. При выходе на пенсию самозанятым назначается социальная пенсия по старости — 8 824 рубля с 1 апреля 2025 года.
По закону, если пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера (в 2025 году — 15 250 рублей), гражданину полагается социальная доплата. Фактически, государству придётся покрывать разницу почти в 50%.
Так формируется новая прослойка людей, которые, отработав жизнь в статусе «самозанятых», окажутся на пенсии за чертой бедности.
Обратная сторона гибкости
Да, самозанятость легализовала миллионы частных специалистов и помогла обелить часть рынка. Но вместе с этим открыла и лазейку. Работодатели начали массово заменять трудовые договоры гражданско-правовыми, избегая страховых взносов и ответственности.
Результат — экономия для компаний и потери для бюджета. А в перспективе — социальный разрыв, который придётся закрывать уже из общих средств.
Вывод очевиден: самозанятость из инструмента гибкости превращается в точку конфликта между свободой бизнеса и контролем государства. И если сценарий Счётной палаты воплотится, следующая итерация системы НПД будет уже не о свободе, а о надзоре.
Начать дискуссию