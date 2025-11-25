Как перейти на НДС 22%: полная инструкция

ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
С 1 января 2026 года в России вступает в силу один из самых масштабных этапов налоговой реформы последних лет — повышение ставки НДС с 20% до 22%. Этот шаг затрагивает всех плательщиков НДС на общей системе налогообложения и часть компаний на УСН, работающих с НДС по общему механизму. Разберём, как пройти переход грамотно, без доначислений и штрафов.

Кого коснётся новая ставка

Изменения закреплены в законопроекте № 1026190-8. Повышение затронет всех, кто применяет основную ставку НДС. Остальные ставки остаются без изменений:

  • 10% — для социально значимых товаров (по перечню в НК РФ);

  • 0% — для экспорта и отдельных категорий операций;

  • 5% и 7% — для участников УСН с добровольной уплатой НДС.

Таким образом, основной удар приходится на бизнес на ОСНО и компании, применяющие НДС в рамках смешанных схем. И речь идёт не просто о корректировке цифры: переход на НДС 22% требует пересмотра учётной политики, договоров, бюджетов и цепочек расчётов.

Переходный период: когда применять 22%

Главное правило: новая ставка применяется к отгрузкам и авансам с 1 января 2026 года. Чтобы избежать ошибок, нужно учитывать дату ключевого события — отгрузки, получения предоплаты или выполнения работ.

Пример 1. Отгрузка в 2025 году, оплата в 2026-м

Отгрузка состоялась 28 декабря 2025 года, оплата — 10 января 2026 года. Ставка НДС остаётся 20%, корректировка не требуется.

Пример 2. Счёт-фактура после 1 января

Если работы выполнены 31 декабря, а счёт-фактура выставлен 4 января, ставка не меняется — ключевое значение имеет дата фактического выполнения работ.

Пример 3. Предоплата в 2025 году, отгрузка в 2026-м

При получении аванса в декабре 2025 года начисляется НДС по ставке 20/120, а при отгрузке в 2026 году — уже 22%. «Авансовый» НДС, уплаченный ранее, принимается к вычету при реализации.

Пример 4. Частичная предоплата до и после 1 января

Если часть предоплаты поступила в декабре (20/120), а оставшаяся — в январе (22/122), то при отгрузке в 2026 году применяется ставка 22%, а сумма «старого» НДС идёт в вычет.

Переход и вычеты: что важно знать

Для покупателей ключевой момент — не перепутать дату, по которой фиксируется «входной» НДС. Она всегда определяется по дате отгрузки продавцом, а не по дате оплаты или поступления товара.

Пример 1. Товар куплен в 2025 году, продан в 2026-м

Вычет производится по ставке 20%, корректировка не требуется, даже если последующая реализация уже по 22%.

Пример 2. Оплата в 2026 году, товар получен в 2025-м

Право на вычет сохраняется по ставке 20% — ставка фиксируется на дату отгрузки продавца.

Пример 3. Аванс перечислен в 2025 году, услуги оказаны в 2026-м

Вычет «авансового» НДС (20/120) заявляется при перечислении предоплаты и восстанавливается при получении услуг в 2026 году. Затем к вычету принимается уже «входной» НДС 22% от стоимости оказанных услуг.

Пример 4. Товар отгружен в 2025 году, получен в 2026-м

Дата получения покупателем роли не играет. Вычет производится по ставке 20% — исходя из даты отгрузки продавца.

Практические рекомендации

  1. Пересмотрите договоры.
    Убедитесь, что формулировки по НДС позволяют корректировать ставку в случае законодательных изменений. Это избавит от конфликтов с контрагентами и необходимости выставлять допсоглашения задним числом.

  2. Обновите шаблоны документов.
    Все формы, в которых фигурирует ставка НДС (договора, счета, акты, накладные), должны быть адаптированы под новую ставку.

  3. Сверьте учётную систему.
    В 1С и других бухгалтерских программах необходимо обновить настройки налоговых ставок, чтобы избежать ошибок при выставлении счетов-фактур и начислении налога.

  4. Проверьте переходящие операции.
    Особое внимание — на сделки, по которым оплата или отгрузка переходят через 31 декабря 2025 года.

Итог

Переход на НДС 22% — не формальность, а комплексная задача, требующая заблаговременной подготовки. Главное правило — ориентироваться на дату отгрузки или аванса, а не на момент оплаты или выставления счета-фактуры. Чёткая фиксация переходных операций, корректное отражение вычетов и заблаговременная адаптация договоров помогут избежать конфликтов, ошибок и потери вычетов.

Готовиться нужно уже сейчас — чтобы 1 января 2026 года не стало точкой налогового коллапса, а стало началом нового этапа в вашей финансовой системе.

