Как перейти на НДС 22%: полная инструкция

Переходный период: когда применять 22%

Главное правило: новая ставка применяется к отгрузкам и авансам с 1 января 2026 года. Чтобы избежать ошибок, нужно учитывать дату ключевого события — отгрузки, получения предоплаты или выполнения работ.

Пример 1. Отгрузка в 2025 году, оплата в 2026-м

Отгрузка состоялась 28 декабря 2025 года, оплата — 10 января 2026 года. Ставка НДС остаётся 20%, корректировка не требуется.

Пример 2. Счёт-фактура после 1 января

Если работы выполнены 31 декабря, а счёт-фактура выставлен 4 января, ставка не меняется — ключевое значение имеет дата фактического выполнения работ.

Пример 3. Предоплата в 2025 году, отгрузка в 2026-м

При получении аванса в декабре 2025 года начисляется НДС по ставке 20/120, а при отгрузке в 2026 году — уже 22%. «Авансовый» НДС, уплаченный ранее, принимается к вычету при реализации.

Пример 4. Частичная предоплата до и после 1 января

Если часть предоплаты поступила в декабре (20/120), а оставшаяся — в январе (22/122), то при отгрузке в 2026 году применяется ставка 22%, а сумма «старого» НДС идёт в вычет.