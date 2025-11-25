Как перейти на НДС 22%: полная инструкция

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
Кого коснётся новая ставка
Изменения закреплены в законопроекте № 1026190-8. Повышение затронет всех, кто применяет основную ставку НДС. Остальные ставки остаются без изменений:
10% — для социально значимых товаров (по перечню в НК РФ);
0% — для экспорта и отдельных категорий операций;
5% и 7% — для участников УСН с добровольной уплатой НДС.
Таким образом, основной удар приходится на бизнес на ОСНО и компании, применяющие НДС в рамках смешанных схем. И речь идёт не просто о корректировке цифры: переход на НДС 22% требует пересмотра учётной политики, договоров, бюджетов и цепочек расчётов.
Переходный период: когда применять 22%
Главное правило: новая ставка применяется к отгрузкам и авансам с 1 января 2026 года. Чтобы избежать ошибок, нужно учитывать дату ключевого события — отгрузки, получения предоплаты или выполнения работ.
Пример 1. Отгрузка в 2025 году, оплата в 2026-м
Отгрузка состоялась 28 декабря 2025 года, оплата — 10 января 2026 года. Ставка НДС остаётся 20%, корректировка не требуется.
Пример 2. Счёт-фактура после 1 января
Если работы выполнены 31 декабря, а счёт-фактура выставлен 4 января, ставка не меняется — ключевое значение имеет дата фактического выполнения работ.
Пример 3. Предоплата в 2025 году, отгрузка в 2026-м
При получении аванса в декабре 2025 года начисляется НДС по ставке 20/120, а при отгрузке в 2026 году — уже 22%. «Авансовый» НДС, уплаченный ранее, принимается к вычету при реализации.
Пример 4. Частичная предоплата до и после 1 января
Если часть предоплаты поступила в декабре (20/120), а оставшаяся — в январе (22/122), то при отгрузке в 2026 году применяется ставка 22%, а сумма «старого» НДС идёт в вычет.
Переход и вычеты: что важно знать
Для покупателей ключевой момент — не перепутать дату, по которой фиксируется «входной» НДС. Она всегда определяется по дате отгрузки продавцом, а не по дате оплаты или поступления товара.
Пример 1. Товар куплен в 2025 году, продан в 2026-м
Вычет производится по ставке 20%, корректировка не требуется, даже если последующая реализация уже по 22%.
Пример 2. Оплата в 2026 году, товар получен в 2025-м
Право на вычет сохраняется по ставке 20% — ставка фиксируется на дату отгрузки продавца.
Пример 3. Аванс перечислен в 2025 году, услуги оказаны в 2026-м
Вычет «авансового» НДС (20/120) заявляется при перечислении предоплаты и восстанавливается при получении услуг в 2026 году. Затем к вычету принимается уже «входной» НДС 22% от стоимости оказанных услуг.
Пример 4. Товар отгружен в 2025 году, получен в 2026-м
Дата получения покупателем роли не играет. Вычет производится по ставке 20% — исходя из даты отгрузки продавца.
Практические рекомендации
Пересмотрите договоры.
Убедитесь, что формулировки по НДС позволяют корректировать ставку в случае законодательных изменений. Это избавит от конфликтов с контрагентами и необходимости выставлять допсоглашения задним числом.
Обновите шаблоны документов.
Все формы, в которых фигурирует ставка НДС (договора, счета, акты, накладные), должны быть адаптированы под новую ставку.
Сверьте учётную систему.
В 1С и других бухгалтерских программах необходимо обновить настройки налоговых ставок, чтобы избежать ошибок при выставлении счетов-фактур и начислении налога.
Проверьте переходящие операции.
Особое внимание — на сделки, по которым оплата или отгрузка переходят через 31 декабря 2025 года.
Итог
Переход на НДС 22% — не формальность, а комплексная задача, требующая заблаговременной подготовки. Главное правило — ориентироваться на дату отгрузки или аванса, а не на момент оплаты или выставления счета-фактуры. Чёткая фиксация переходных операций, корректное отражение вычетов и заблаговременная адаптация договоров помогут избежать конфликтов, ошибок и потери вычетов.
Готовиться нужно уже сейчас — чтобы 1 января 2026 года не стало точкой налогового коллапса, а стало началом нового этапа в вашей финансовой системе.
