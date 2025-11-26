Как понять, что вашей компании пора менять систему налогообложения

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
1. Прибыль есть — а денег нет
Классическая ситуация. Выручка растёт, налоги платятся, а на расчетном счёте пусто. Причина часто кроется в выборе режима УСН «доходы минус расходы». Если себестоимость велика, а маржа мала — система начинает работать против вас. Иногда выгоднее перейти на УСН «доходы» — там вы платите фиксированный процент с оборота, но не зависите от того, как учтены затраты.
2. Расходы не подтверждаются документально
Если часть трат проходит наличными, без чеков и первичных документов, режим «доходы минус расходы» превращается в ловушку. Такие траты нельзя учесть, и налоговая база растёт искусственно. В этом случае стоит перейти на систему, где вы не обязаны доказывать каждую мелочь документами — это сэкономит не только деньги, но и нервы.
3. Бизнес вырос или изменился
У компании появились новые направления — например, розница, услуги и опт. Все они работают по разной экономике, и единая система налогообложения начинает «тормозить» развитие. Выход — разделить деятельность или зарегистрировать отдельное юрлицо под иной режим. Это даст гибкость, контроль и возможность оптимизировать налоги под каждое направление.
4. Изменились лимиты — и вы снова подходите под УСН
С 2025 года увеличены лимиты по УСН и ПСН. Многие компании, которые раньше вынужденно ушли на ОСНО, теперь могут вернуться на упрощёнку — без штрафов и осложнений. Это реальный способ снизить налоговую нагрузку и восстановить ликвидность.
5. В работе появились иностранные партнёры или контрагенты с НДС
Если вам начали требовать счета-фактуры, а вы работаете на УСН, значит, вопрос уже назрел. Переход на ОСНО не так страшен, как кажется, если заранее продумать учёт и планирование. В ряде случаев этот шаг даже расширяет возможности бизнеса — вы становитесь более привлекательным партнёром для крупных заказчиков.
Главное правило: система налогообложения должна работать на вас, а не против. Если чувствуете, что налоги перестали быть инструментом управления прибылью — значит, время действовать.
