Как понять, что вашей компании пора менять систему налогообложения

5. В работе появились иностранные партнёры или контрагенты с НДС

Если вам начали требовать счета-фактуры, а вы работаете на УСН, значит, вопрос уже назрел. Переход на ОСНО не так страшен, как кажется, если заранее продумать учёт и планирование. В ряде случаев этот шаг даже расширяет возможности бизнеса — вы становитесь более привлекательным партнёром для крупных заказчиков.

Главное правило: система налогообложения должна работать на вас, а не против. Если чувствуете, что налоги перестали быть инструментом управления прибылью — значит, время действовать.