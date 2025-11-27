Проверки ФНС в 2026 году

Цифровая налоговая эпоха

Каждый год ФНС становится всё более цифровой. Теперь инспекция видит всё — отчётность, обороты, цепочки платежей — без выезда и запросов на бумаге. Аналитика налоговой системы автоматически сопоставляет данные из банков, касс, бухгалтерских программ и ФНС-отчётности. Любая неточность сразу попадает в «зону риска».

Чтобы не попасть под пристальный контроль, важно понимать, какие проверки ждут бизнес и как подготовиться заранее.