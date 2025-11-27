Проверки ФНС в 2026 году

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
Цифровая налоговая эпоха
Каждый год ФНС становится всё более цифровой. Теперь инспекция видит всё — отчётность, обороты, цепочки платежей — без выезда и запросов на бумаге. Аналитика налоговой системы автоматически сопоставляет данные из банков, касс, бухгалтерских программ и ФНС-отчётности. Любая неточность сразу попадает в «зону риска».
Чтобы не попасть под пристальный контроль, важно понимать, какие проверки ждут бизнес и как подготовиться заранее.
Три типа проверок, которые останутся в приоритете
Камеральная проверка
Самая распространённая и незаметная. Проходит дистанционно — без визита инспекторов. Налоговая проверяет декларации, вычеты, формы отчётности, сверяет данные по ЕНС и контрагентам. Большинство ошибок и несоответствий ФНС находит именно на этом этапе.
Выездная проверка
Если алгоритмы ФНС сочтут компанию повышенно рискованной, инспекторы придут лично. Проверяются первичные документы, договоры, начисления зарплат, движение средств по расчётным счетам. Триггерами становятся:
— низкие налоговые платежи при высоких оборотах,
— подозрительные расходы,
— зарплаты ниже среднерыночных по региону.
Встречная проверка
Даже если проверяют не вас, а вашего контрагента, инспекторы могут запросить документы через партнёров. Главное — чтобы все сведения были корректными и подтверждены документально. Любые расхождения в счётах и датах становятся основанием для встречного запроса.
Когда начинается сезон проверок
Пик активности приходится на первые месяцы после сдачи деклараций. Именно тогда запускается автоматическая сверка данных. Поэтому не стоит тянуть с подготовкой — проверка бухгалтерии должна начинаться до того, как налоговая начнёт сверять цифры за вас.
Как подготовиться и снизить риски
Если в учёте были ошибки или неточности — стоит провести восстановление бухгалтерии:
— найти и исправить искажения в отчётности;
— привести в порядок документы и записи;
— пересчитать налоги и подать корректные декларации;
— подтвердить вычеты в “Бенефициар НДС”;
— устранить нарушения, которые могут привести к доначислениям и штрафам.
