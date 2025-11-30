Как ИП перейти с ПСН на УСН с 1 января 2026 года: условия, риски и пошаговый разбор

Привет! Декларации сдали — но работа не закончилась. Сейчас у ФНС начинается вторая волна: сверки, требования, уточнения. Именно в этот момент у бизнеса и появляются самые неприятные счета. В «Коммерческой тайне» каждый день разбираем, как пройти этот период без потерь: где налоговая ищет ошибки, как защитить вычеты и что делать, если пришёл запрос. Подписывайтесь — это тот случай, когда информация реально экономит деньги.
Почему ИП вынуждены перейти с ПСН на УСН
Главная причина — изменения в законодательстве. С 1 января 2026 года вступают в силу два ключевых нововведения:
— Отмена ПСН для стационарной розничной торговли.
ИП больше не смогут применять патент для торговли в магазинах и павильонах — соответствующий подпункт 45 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ упраздняется. Патент сохранится только для нестационарной торговли — киосков, палаток, фуд-траков.
— Снижение лимита доходов для ПСН.
Лимит совокупного дохода для применения патента снижается с 60 до 10 млн рублей. Это значит, что многие предприниматели, работавшие легально и стабильно, превысят этот порог автоматически и потеряют право на патент.
Для ИП, занятых в стационарной торговле или имеющих доход свыше 10 млн рублей, переход на УСН становится неизбежным.
Утрата права на ПСН и «запрет на возврат»
Если предприниматель нарушает условия применения ПСН — превышает лимит дохода или численность сотрудников — он обязан уведомить налоговую в течение 10 календарных дней со дня утраты права (п. 8 ст. 346.45 НК РФ).
При этом ИП считается утратившим право на патент с начала года, за который он был выдан. Это ключевой риск. Все налоги — НДФЛ и НДС — будут пересчитаны по правилам общей системы, если ИП не совмещал ПСН с УСН.
Вернуться на ПСН после утраты права можно только со следующего календарного года и только при соблюдении нового лимита в 10 млн рублей. Формально предприниматель может закрыть ИП в 2025 году и вновь открыть его в 2026-м, чтобы восстановить право на патент, но налоговые органы, скорее всего, расценят такую схему как злоупотребление правом. Это приведёт к отказу в выдаче патента.
Если ПСН совмещался с УСН, то при утрате права на патент предприниматель автоматически остаётся на УСН — без необходимости подавать новое уведомление.
Как подать уведомление о переходе на УСН
Для перехода на упрощённую систему налогообложения недостаточно соответствовать критериям по доходам и численности. Нужно уведомить ФНС, направив заявление по форме № 26.2-1.
Срок подачи — до 31 декабря текущего года, чтобы работать на УСН с 1 января следующего. Если дата выпадает на выходной, срок переносится на первый рабочий день.
Уведомление можно подать:
— лично в инспекцию;
— по почте;
— через МФЦ;
— в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика.
В заявлении нужно указать выбранный объект налогообложения: «доходы» или «доходы минус расходы».
С 1 июля 2026 года форма 26.2-1 будет заменена на новый бланк КНД 1154004. ФНС уже опубликовала проект приказа: теперь все формы уведомлений по УСН консолидируются в одну.
Новая структура формы:
— Раздел 1 — переход на УСН;
— Раздел 2 — изменение объекта налогообложения;
— Раздел 3 — отказ от УСН;
— Раздел 4 — прекращение деятельности;
— Раздел 5 — утрата права на УСН.
Ответа от налоговой не требуется, но копию с отметкой о приёме нужно сохранять — это подтверждение правомерности применения спецрежима.
Последствия перехода: налоги, отчётность и кассы
Переход с ПСН на УСН — не просто формальность. Это изменение финансовой модели бизнеса.
1. Принцип расчёта налога
На ПСН налог фиксирован — платится стоимость патента, рассчитанная по потенциально возможному доходу. Прибыль не влияет на сумму: нет выручки — налог всё равно уплачивается.
На УСН налог зависит от реальных финансовых результатов.
— УСН «Доходы» — 6% со всей выручки.
— УСН «Доходы минус расходы» — 15% с разницы между доходами и подтверждёнными расходами.
Нагрузка становится переменной: в убыточные месяцы налог минимален, в прибыльные — выше стоимости патента.
2. Отчётность
На ПСН декларация не требуется. На УСН появляется ежегодная обязанность сдавать декларацию до 30 апреля года, следующего за отчётным. Это новая административная нагрузка и дополнительная ответственность.
3. НДС
ПСН освобождал ИП от уплаты НДС (кроме отдельных операций и импорта). На УСН действуют новые правила:
— до 60 млн ₽ в год — освобождение сохраняется;
— свыше 60 млн ₽ — обязательная уплата НДС по ставке 5%, 7% или 20%.
Превышение лимита требует вести сложный учёт, выставлять счета-фактуры и сдавать декларации поквартально.
4. Учет
На ПСН ведётся только Книга учёта доходов. На УСН — Книга учёта доходов и расходов (КУДиР). При объекте «доходы минус расходы» точность особенно важна: ошибка напрямую влияет на налог.
5. Онлайн-кассы
Требования не меняются. И ПСН, и УСН обязаны применять онлайн-кассы при расчётах с клиентами и компаниями.
Совмещение ПСН и УСН
ИП может совмещать ПСН и УСН, если строго соблюдает установленные правила.
Варианты:
— по разным видам деятельности (например, УСН — опт, ПСН — услуги);
— по одному виду деятельности, но с разными физическими показателями (например, площадь торговых точек);
— в разных регионах.
Но внутри одного муниципалитета применять оба режима по одному виду деятельности нельзя. Если два магазина в одном городе — режим должен быть единым.
Типичные ошибки при переходе
Ошибки при переходе стоят дорого. Основные из них:
— Пропуск срока уведомления (до 9 января 2026 года).
— Неверный расчёт доходов при утрате права на ПСН.
— Несвоевременная подача заявления об утрате права — штраф 10 000 ₽ (ст. 126 НК РФ).
— Ошибки в учёте расходов: товары, купленные на ПСН и проданные на УСН, можно включать в расходы (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Пример расчёта: выгодно ли переходить
ИП с доходом 4 млн ₽ в год от розничной торговли в Нижнем Новгороде.
На ПСН — стоимость патента 48 000 ₽.
На УСН 6% — 4 000 000 × 6% = 240 000 ₽, минус взносы (50%) → 120 000 ₽.
На УСН 15% при расходах 2,5 млн ₽ → (4 000 000 − 2 500 000) × 15% = 225 000 ₽.
Вывод: ПСН выгоднее, но выбор зависит от структуры расходов.
Пошаговый алгоритм перехода
Анализ — определить, сохраняете ли право на ПСН.
Выбор режима — рассчитать выгоду: «Доходы» или «Доходы минус расходы».
Подача уведомления — заполнить форму 26.2-1 и направить в ФНС.
Уведомление об утрате ПСН — подаётся при досрочной утрате в течение 2025 года.
Настройка учёта — с 1 января 2026 года начать вести КУДиР, готовиться к декларации и авансам.
Переход с ПСН на УСН с 2026 года для многих ИП — не выбор, а неизбежность. Но при грамотной подготовке это может стать точкой обновления бизнес-модели. Главное — действовать заранее, строго по срокам и правилам, чтобы новые требования не стали ударом по компании, а превратились в инструмент роста.
