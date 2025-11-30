Как ИП перейти с ПСН на УСН с 1 января 2026 года: условия, риски и пошаговый разбор

Почему ИП вынуждены перейти с ПСН на УСН

Главная причина — изменения в законодательстве. С 1 января 2026 года вступают в силу два ключевых нововведения:

— Отмена ПСН для стационарной розничной торговли.

ИП больше не смогут применять патент для торговли в магазинах и павильонах — соответствующий подпункт 45 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ упраздняется. Патент сохранится только для нестационарной торговли — киосков, палаток, фуд-траков.

— Снижение лимита доходов для ПСН.

Лимит совокупного дохода для применения патента снижается с 60 до 10 млн рублей. Это значит, что многие предприниматели, работавшие легально и стабильно, превысят этот порог автоматически и потеряют право на патент.

Для ИП, занятых в стационарной торговле или имеющих доход свыше 10 млн рублей, переход на УСН становится неизбежным.