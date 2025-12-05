ЦОК ОК МП 04.12 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
Коммерческая Тайна
Дробление бизнеса
Борьба с дроблением внезапно ударила по тем, кто никогда не дробил

Борьба с дроблением внезапно ударила по тем, кто никогда не дробил

Изначально в проекте реформы уверяли: новые правила — про борьбу с дроблением. Про недобросовестные схемы. Про «укрупнение» базы. На деле мы видим совсем другое — систему, в которой под ударом оказываются те, кто работает честно и на грани возможностей.

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.

⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

1. Малые предприниматели — с круглыми глазами и вопросом: «За что?»

Для тысяч микробизнесов эта реформа становится холодным душем. Там, где предприниматель жил на разницу между закупкой и продажей, содержал семью и тянул ипотеку, налоговая нагрузка 1% превращается в 11%.

И никакой связи с борьбой с дроблением он не видит: его маленький магазин, барбершоп, зоотовары или кафе не имеют к схемам никакого отношения. Но именно по ним удар приходит первым.

2. Попытки «спастись», которые выглядят логичными — но не работают

Реакция очевидна:
«Закрою ИП — открою на мужа, это же не дробление»,
«У меня ИП, открою ещё и ООО — ГК это не запрещает».

Формально — да, закон не мешает иметь несколько юрлиц. Но предприниматели часто не учитывают простое: второе юрлицо тоже придётся обслуживать. Это требует денег, времени, бухгалтерии — тех ресурсов, которых у малого бизнеса нет.

3. Лимит выручки почти 500 млн ₽ по УСН — подарок для среднего бизнеса и идеальная почва для дробления

Поднимая потолок по УСН до почти полумиллиарда рублей, законодатели создали парадокс. Мелкие предприниматели борются за выживание, а среднему бизнесу, наоборот, открыли великолепные условия для дробления и распределения оборотов.

Именно тот сегмент, с которым вроде бы собирались бороться.

4. ПСН: предприниматели уверены, что «там всё тихо» — и не заметили сюрприза

Многие ИП на патенте живут в уверенности: «Нас трогать не будут». Но едва ли они успели заметить повышение коэффициента-дефлятора на 2026 год — 1,253.

Цифра незаметная для глаза, но абсолютно реальная в кошельке. Она увеличивает потенциально возможный доход по ПСН — а значит, растёт стоимость самого патента.

Простой пример, который объясняет всё

2025 год:
— потенциальный доход: 1 000 000 ₽
 — стоимость патента: 60 000 ₽

2026 год:
— потенциальный доход: 1 000 000 × 1,253 = 1 253 000 ₽
 — стоимость патента: 75 180 ₽

Было: 60 000 ₽. Станет: 75 180 ₽.

Рост — почти на 25%.

5. Итог: если вы не читаете — вы платите

Когда-то шутливо говорили: «Если внимательно читать всё, что принимает Дума, времени на бизнес не останется».

Но теперь эта фраза перестала быть шуткой.

Если жить в логике «мне некогда разбираться» — времени на бизнес действительно не останется. Только причина будет не в чтении, а в том, что налоговые изменения обойдутся дороже, чем любая консультация и любое внимание к деталям.

И выбор здесь простой: читать или платить. Каждый день предприниматели снова и снова делают этот выбор — и в 2026 году он станет критическим.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

36 подписчиков414 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет