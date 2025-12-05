Борьба с дроблением внезапно ударила по тем, кто никогда не дробил

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
1. Малые предприниматели — с круглыми глазами и вопросом: «За что?»
Для тысяч микробизнесов эта реформа становится холодным душем. Там, где предприниматель жил на разницу между закупкой и продажей, содержал семью и тянул ипотеку, налоговая нагрузка 1% превращается в 11%.
И никакой связи с борьбой с дроблением он не видит: его маленький магазин, барбершоп, зоотовары или кафе не имеют к схемам никакого отношения. Но именно по ним удар приходит первым.
2. Попытки «спастись», которые выглядят логичными — но не работают
Реакция очевидна:
«Закрою ИП — открою на мужа, это же не дробление»,
«У меня ИП, открою ещё и ООО — ГК это не запрещает».
Формально — да, закон не мешает иметь несколько юрлиц. Но предприниматели часто не учитывают простое: второе юрлицо тоже придётся обслуживать. Это требует денег, времени, бухгалтерии — тех ресурсов, которых у малого бизнеса нет.
3. Лимит выручки почти 500 млн ₽ по УСН — подарок для среднего бизнеса и идеальная почва для дробления
Поднимая потолок по УСН до почти полумиллиарда рублей, законодатели создали парадокс. Мелкие предприниматели борются за выживание, а среднему бизнесу, наоборот, открыли великолепные условия для дробления и распределения оборотов.
Именно тот сегмент, с которым вроде бы собирались бороться.
4. ПСН: предприниматели уверены, что «там всё тихо» — и не заметили сюрприза
Многие ИП на патенте живут в уверенности: «Нас трогать не будут». Но едва ли они успели заметить повышение коэффициента-дефлятора на 2026 год — 1,253.
Цифра незаметная для глаза, но абсолютно реальная в кошельке. Она увеличивает потенциально возможный доход по ПСН — а значит, растёт стоимость самого патента.
Простой пример, который объясняет всё
2025 год:
— потенциальный доход: 1 000 000 ₽
— стоимость патента: 60 000 ₽
2026 год:
— потенциальный доход: 1 000 000 × 1,253 = 1 253 000 ₽
— стоимость патента: 75 180 ₽
Было: 60 000 ₽. Станет: 75 180 ₽.
Рост — почти на 25%.
5. Итог: если вы не читаете — вы платите
Когда-то шутливо говорили: «Если внимательно читать всё, что принимает Дума, времени на бизнес не останется».
Но теперь эта фраза перестала быть шуткой.
Если жить в логике «мне некогда разбираться» — времени на бизнес действительно не останется. Только причина будет не в чтении, а в том, что налоговые изменения обойдутся дороже, чем любая консультация и любое внимание к деталям.
И выбор здесь простой: читать или платить. Каждый день предприниматели снова и снова делают этот выбор — и в 2026 году он станет критическим.
