От льготы по ст. 149 НК РФ нельзя отказаться. Даже если очень хочется — закон не позволяет

История проста только на первый взгляд: организация решила выйти из-под льготы, начислить НДС сама — и на этом основании заявить вычеты. Но суд поставил точку: освобождение по ст. 149 НК РФ — это не право, а установленный законом режим. И отказаться от него нельзя.

Когда налогоплательщик пытается «отменить льготу» для себя

Организация продавала услуги физическим лицам и вместо бланков строгой отчётности применяла кассовые чеки. Считая, что без БСО льготой воспользоваться нельзя, компания начислила НДС со всей выручки и параллельно заявила вычеты по НДС — по приобретённым автомобилям, используемым в деятельности.

Далее — классика: декларация за 4 квартал 2022 года, 581 тыс. ₽ исчисленного налога, 939 тыс. ₽ вычетов и итоговая попытка возмещения из бюджета на 358 тыс. ₽.

Налоговая: вычета быть не может

По результатам камеральной проверки инспекция отказала в возмещении по двум основаниям:

1. Льгота существует — и она распространяется на эти операции.

Пункт 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ освобождает такие операции от НДС.

2. Приобретённые автомобили используются в основной деятельности.

То есть для вычета нужен сам факт облагаемой операции, а его нет.

Компания возразила: раз БСО нет, льготу применить невозможно, значит, начисленный НДС — «правильный», а вычеты — законны.

Суд: освобождение — обязательное, а не добровольное

И здесь начинается ключевое.

Льгота в ст. 149 НК РФ — императивная.

Если операция названа освобождённой, налогоплательщик не вправе отказаться от освобождения и выбрать иной порядок налогообложения.

Бланк строгой отчётности приравнивается к кассовому чеку.

Организация выдавала кассовые чеки, соответствующие 54-ФЗ. Это не исключает применения льготы.

Начисление и уплата НДС по освобождённым операциям не создаёт права на вычет.

Нельзя искусственно «создать» себе облагаемую операцию, чтобы получить вычет. Закон связывает вычеты только с реальной, предусмотренной НК РФ обязанностью уплаты налога.

Почему перечисленный НДС не спасает ситуацию

Аргумент о том, что компания перечислила НДС в бюджет, суд не принял. Эти суммы:

— уплачены не как налог к уплате, а как составная часть цены для физлиц,

— и подлежат перечислению в бюджет по подп. 2 п. 5 ст. 173 НК РФ,

— не являются «излишней уплатой»,

— не дают права на вычет, потому что компания в этой ситуации — продавец, а не покупатель.

Итог

Организация не может по своему усмотрению отказаться от льготы, закреплённой в статье 149 НК РФ. Если операция названа освобождённой — она освобождённая. Даже если налогоплательщик начислит и уплатит НДС добровольно, это не превращает его в лицо, имеющее право на вычет.

Риск доначислений, пеней и отказов — всегда лежит на налогоплательщике, который не подтверждает свои аргументы документально или пытается выйти за пределы режима, установленного законом.