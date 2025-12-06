От льготы по ст. 149 НК РФ нельзя отказаться. Даже если очень хочется — закон не позволяет
2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Когда налогоплательщик пытается «отменить льготу» для себя
Организация продавала услуги физическим лицам и вместо бланков строгой отчётности применяла кассовые чеки. Считая, что без БСО льготой воспользоваться нельзя, компания начислила НДС со всей выручки и параллельно заявила вычеты по НДС — по приобретённым автомобилям, используемым в деятельности.
Далее — классика: декларация за 4 квартал 2022 года, 581 тыс. ₽ исчисленного налога, 939 тыс. ₽ вычетов и итоговая попытка возмещения из бюджета на 358 тыс. ₽.
Налоговая: вычета быть не может
По результатам камеральной проверки инспекция отказала в возмещении по двум основаниям:
1. Льгота существует — и она распространяется на эти операции.
Пункт 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ освобождает такие операции от НДС.
2. Приобретённые автомобили используются в основной деятельности.
То есть для вычета нужен сам факт облагаемой операции, а его нет.
Компания возразила: раз БСО нет, льготу применить невозможно, значит, начисленный НДС — «правильный», а вычеты — законны.
Суд: освобождение — обязательное, а не добровольное
И здесь начинается ключевое.
Льгота в ст. 149 НК РФ — императивная.
Если операция названа освобождённой, налогоплательщик не вправе отказаться от освобождения и выбрать иной порядок налогообложения.
Бланк строгой отчётности приравнивается к кассовому чеку.
Организация выдавала кассовые чеки, соответствующие 54-ФЗ. Это не исключает применения льготы.
Начисление и уплата НДС по освобождённым операциям не создаёт права на вычет.
Нельзя искусственно «создать» себе облагаемую операцию, чтобы получить вычет. Закон связывает вычеты только с реальной, предусмотренной НК РФ обязанностью уплаты налога.
Почему перечисленный НДС не спасает ситуацию
Аргумент о том, что компания перечислила НДС в бюджет, суд не принял. Эти суммы:
— уплачены не как налог к уплате, а как составная часть цены для физлиц,
— и подлежат перечислению в бюджет по подп. 2 п. 5 ст. 173 НК РФ,
— не являются «излишней уплатой»,
— не дают права на вычет, потому что компания в этой ситуации — продавец, а не покупатель.
Итог
Организация не может по своему усмотрению отказаться от льготы, закреплённой в статье 149 НК РФ. Если операция названа освобождённой — она освобождённая. Даже если налогоплательщик начислит и уплатит НДС добровольно, это не превращает его в лицо, имеющее право на вычет.
Риск доначислений, пеней и отказов — всегда лежит на налогоплательщике, который не подтверждает свои аргументы документально или пытается выйти за пределы режима, установленного законом.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию