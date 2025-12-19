Ошибочный НДС в счете-фактуре: почему вычет сгорает и почему убытки придется доказывать в суде

Ошибочный НДС: вычет невозможен даже при полном доверии продавцу

Компания приобрела подержанный автомобиль за 4,6 млн рублей. Цена, как это часто бывает, была указана «с НДС», и продавец выставил счет-фактуру, рассчитав налог в размере 766 666,67 руб.

Покупатель принял эту сумму к вычету без подозрений.

На проверке выяснилось: НДС рассчитан неверно.

Продавец купил автомобиль у физлица за 4,3 млн рублей. В такой ситуации он вправе начислить НДС только на добавленную стоимость — 300 тыс. руб. Правильная сумма налога — 50 тыс. руб., и именно ее покупатель мог бы законно принять к вычету.

То есть почти 717 тыс. руб. стали завышением, которое налоговая отказалась учитывать.