8053 Премиум 2 mobile реально
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Коммерческая Тайна
НДС

Ошибочный НДС в счете-фактуре: почему вычет сгорает и почему убытки придется доказывать в суде

Ситуация, о которой часто говорят в теории, но которую бизнес до сих пор недооценивает: если поставщик неверно указал НДС в счете-фактуре, покупатель теряет право на вычет. Ошибка продавца не превращается в право покупателя на вычет по завышенной сумме. И именно покупателю придется разбираться с последствиями — уже не с налоговой, а в судебном порядке.

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.

⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Рассмотренное дело (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.11.2025 № Ф04-3821/2025) — показательный пример.

Ошибочный НДС: вычет невозможен даже при полном доверии продавцу

Компания приобрела подержанный автомобиль за 4,6 млн рублей. Цена, как это часто бывает, была указана «с НДС», и продавец выставил счет-фактуру, рассчитав налог в размере 766 666,67 руб.

Покупатель принял эту сумму к вычету без подозрений.

На проверке выяснилось: НДС рассчитан неверно.

Продавец купил автомобиль у физлица за 4,3 млн рублей. В такой ситуации он вправе начислить НДС только на добавленную стоимость — 300 тыс. руб. Правильная сумма налога — 50 тыс. руб., и именно ее покупатель мог бы законно принять к вычету.

То есть почти 717 тыс. руб. стали завышением, которое налоговая отказалась учитывать.

«Ошибка поставщика» не спасает: налоговая не обязана принимать к вычету завышенный НДС

Компания заявила налоговикам: это не наш умысел, нас ввели в заблуждение.

Инспекция ответила жестко:

– введение в заблуждение не относится к сфере налогового регулирования;
– ошибочно начисленный НДС не становится вычетом только потому, что он отражен в счете-фактуре;
– покупатель вправе предъявлять претензии продавцу, но не к налоговому органу.

Именно так сформирована логика НК РФ: покупатель может принять к вычету только фактически начисленный по правилам закона НДС, а не ту сумму, которую по ошибке посчитал поставщик.

Судебный путь: можно ли взыскать убытки, если вычет сгорел

Компания решила идти дальше — взыскивать с продавца разницу как неосновательное обогащение, плюс проценты за пользование чужими денежными средствами.

Две инстанции поддержали покупателя. Но суд округа указал на критическую деталь и отправил дело на новое рассмотрение.

Ключевой вывод: если НДС не выделен в договоре, ошибки в его расчете не создают «обогащения» у продавца

Суд округа подчеркнул:

– договор не содержал выделенной суммы НДС;
– цена была общей, без указания на структуру налога;
– значит, завышенная сумма НДС не является самостоятельным платежом, который продавец получил незаконно;
– следовательно, квалификация как «неосновательное обогащение» требует отдельной оценки фактических потерь покупателя.

Чтобы взыскать убытки, компании придется доказать реальные потери, а не просто оперировать разницей между «ошибочным» и «правильным» НДС.

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

39 подписчиков427 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш