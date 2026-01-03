АУСН: войти можно быстро, выйти - только по календарю
Автоматизированная упрощенная система налогообложения выглядит как редкий подарок для бизнеса. Минимум отчетности, автоматический расчет налогов, меньше бухгалтерской рутины. Почти режим самозанятости, но доступный для ИП и компаний с доходом до 60 млн рублей и небольшим штатом.
Вход свободный. Выход - по расписанию
Правила устроены асимметрично.
Перейти на АУСН можно в любой момент:
- с 1-го числа выбранного месяца - если переход осуществляется с УСН или НПД;
- для других режимов (ОСНО, ЕСХН) - как правило, с 1 января.
А вот добровольный отказ от АУСН и смена налогового режима возможны только при выполнении двух условий одновременно:
- после истечения 12 календарных месяцев применения АУСН;
- исключительно с 1 января следующего года, при подаче уведомления заранее.
Иллюзия «попробовать»
На первый взгляд логика кажется простой: перешли на АУСН, посмотрели, не подошло - сменили режим.
На практике все иначе. Если вход на АУСН произошел в середине года, включается фактическая блокировка: режим придется применять не просто 12 месяцев, а до ближайшего 1 января после их окончания.
В результате «попробовать» легко превращается в 13, 16 или даже 20 месяцев обязательного применения режима.
Когда АУСН перестает быть выгодной - но уйти нельзя
В течение года может измениться сама экономика бизнеса. Например:
- становится выгоднее учитывать расходы;
- меняется структура операций;
- автоматизированный режим начинает давать большую налоговую нагрузку.
Но даже если это стало очевидно, сменить режим сразу невозможно. Даже при почти истекших 12 месяцах фактический выход возможен только с начала календарного года.
Что это означает для бизнеса
Последствия здесь сугубо практические:
- если АУСН не подойдет, ее придется применять дольше, чем планировалось;
- любые изменения в модели бизнеса нужно просчитывать заранее;
- решение «зайти попробовать» влияет не только на текущий год, но и на следующий налоговый период.
Важное уточнение
Если условия применения АУСН будут нарушены - превышен лимит дохода, увеличен штат и другие параметры, - режим прекращается автоматически в течение года.
Но это уже не добровольный выход, а вынужденное прекращение режима, с иными налоговыми последствиями.
И это принципиально другая история.
