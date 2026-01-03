АУСН: войти можно быстро, выйти - только по календарю

У этого режима есть особенность, о которой говорят редко и обычно - слишком поздно.

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги. ⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Автоматизированная упрощенная система налогообложения выглядит как редкий подарок для бизнеса. Минимум отчетности, автоматический расчет налогов, меньше бухгалтерской рутины. Почти режим самозанятости, но доступный для ИП и компаний с доходом до 60 млн рублей и небольшим штатом.

Вход свободный. Выход - по расписанию

Правила устроены асимметрично.

Перейти на АУСН можно в любой момент:

- с 1-го числа выбранного месяца - если переход осуществляется с УСН или НПД;

- для других режимов (ОСНО, ЕСХН) - как правило, с 1 января.

А вот добровольный отказ от АУСН и смена налогового режима возможны только при выполнении двух условий одновременно:

- после истечения 12 календарных месяцев применения АУСН;

- исключительно с 1 января следующего года, при подаче уведомления заранее.

Иллюзия «попробовать»

На первый взгляд логика кажется простой: перешли на АУСН, посмотрели, не подошло - сменили режим.

На практике все иначе. Если вход на АУСН произошел в середине года, включается фактическая блокировка: режим придется применять не просто 12 месяцев, а до ближайшего 1 января после их окончания.

В результате «попробовать» легко превращается в 13, 16 или даже 20 месяцев обязательного применения режима.

Когда АУСН перестает быть выгодной - но уйти нельзя

В течение года может измениться сама экономика бизнеса. Например:

- становится выгоднее учитывать расходы;

- меняется структура операций;

- автоматизированный режим начинает давать большую налоговую нагрузку.

Но даже если это стало очевидно, сменить режим сразу невозможно. Даже при почти истекших 12 месяцах фактический выход возможен только с начала календарного года.

Что это означает для бизнеса

Последствия здесь сугубо практические:

- если АУСН не подойдет, ее придется применять дольше, чем планировалось;

- любые изменения в модели бизнеса нужно просчитывать заранее;

- решение «зайти попробовать» влияет не только на текущий год, но и на следующий налоговый период.

Важное уточнение

Если условия применения АУСН будут нарушены - превышен лимит дохода, увеличен штат и другие параметры, - режим прекращается автоматически в течение года.

Но это уже не добровольный выход, а вынужденное прекращение режима, с иными налоговыми последствиями.

И это принципиально другая история.