Не повторяйте ошибки 2019 года. ФНС уже ищет их в учете НДС 2026

Ниже - топ-4 самых опасных ошибок, которые ФНС считает приоритетными. Ошибки расположены по нарастанию риска. Самая массовая и дорогая - в конце.

Если проверить учет в январе, риски еще можно снять.

ФНС подняла статистику НДС-ошибок 2019 года. Результат показательный. Эти же нарушения инспекторы ждут сейчас, в переходе на ставку 22 процента. И к ним уже готовы применять штрафы.

Где ФНС ждет больше всего ошибок с НДС

4 место. Новый НДС применили к старым сделкам

Суть ошибки

Из-за запоздавших документов компании применяли новую ставку НДС к операциям прошлого года. Распространенное заблуждение: если услуга оказана в 2025 году, а счет-фактура выставлен в 2026-м, когда ставка выросла, значит надо ставить 22 процента. Это ошибка. НДС определяется по дате реализации, а не по дате оформления первички. Чем это грозит

ФНС потребует снизить вычеты у покупателя. Продавцу придется переделывать документы. Предостережение ФНС

По реализациям 2025 года в счетах-фактурах должна стоять ставка 20 процентов, даже если документ выставлен уже в 2026 году. Если по ошибке указали 22 процента, документы нужно срочно исправить. Время еще есть.

3 место. Перепродажа с неправильной ставкой НДС

Суть ошибки

В 2019 году компании исходили из логики: купили товар с одной ставкой - с ней же и перепродаем. Это неверно. При перепродаже ставка НДС определяется по дате отгрузки, а не по ставке входного налога. Чем это грозит

ФНС доначислит налог, пени и штрафы. Предостережение ФНС

Если товар куплен в 2025 году, а продается в 2026-м, НДС при отгрузке начисляется по ставке 22 процента. Если реализацию ошибочно провели с 20 процентами, нужно срочно оформить корректировочный счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж.

2 место. Поспешно переписали договоры под новую ставку

Суть ошибки

Компании начали менять договорные цены сразу после появления законопроекта о повышении НДС, еще до вступления изменений в силу. В итоге возникла путаница с авансами и ставками. Больше всего ошибок налоговики ожидают именно по авансам. Чем это грозит

Неверный расчет НДС с авансов, доначисления и споры с контрагентами. Предостережение ФНС

Авансы, относящиеся к 2025 году, облагаются по ставке 20/120, даже если оплата поступила с учетом новой цены 2026 года. При отгрузке в 2026 году НДС рассчитывается по ставке 22 процента с новой стоимости. Разницу в 2 процента проще всего получить от покупателя после отгрузки. В этом случае пересчитывать НДС с аванса не потребуется.

1 место. Авансовый НДС по договорам с неизменной ценой