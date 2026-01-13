Не повторяйте ошибки 2019 года. ФНС уже ищет их в учете НДС 2026

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
ФНС подняла статистику НДС-ошибок 2019 года. Результат показательный. Эти же нарушения инспекторы ждут сейчас, в переходе на ставку 22 процента. И к ним уже готовы применять штрафы.
Если проверить учет в январе, риски еще можно снять.
Ниже - топ-4 самых опасных ошибок, которые ФНС считает приоритетными. Ошибки расположены по нарастанию риска. Самая массовая и дорогая - в конце.
Где ФНС ждет больше всего ошибок с НДС
4 место. Новый НДС применили к старым сделкам
Суть ошибки
Из-за запоздавших документов компании применяли новую ставку НДС к операциям прошлого года.
Распространенное заблуждение: если услуга оказана в 2025 году, а счет-фактура выставлен в 2026-м, когда ставка выросла, значит надо ставить 22 процента. Это ошибка.
НДС определяется по дате реализации, а не по дате оформления первички.
Чем это грозит
ФНС потребует снизить вычеты у покупателя. Продавцу придется переделывать документы.
Предостережение ФНС
По реализациям 2025 года в счетах-фактурах должна стоять ставка 20 процентов, даже если документ выставлен уже в 2026 году. Если по ошибке указали 22 процента, документы нужно срочно исправить. Время еще есть.
3 место. Перепродажа с неправильной ставкой НДС
Суть ошибки
В 2019 году компании исходили из логики: купили товар с одной ставкой - с ней же и перепродаем. Это неверно.
При перепродаже ставка НДС определяется по дате отгрузки, а не по ставке входного налога.
Чем это грозит
ФНС доначислит налог, пени и штрафы.
Предостережение ФНС
Если товар куплен в 2025 году, а продается в 2026-м, НДС при отгрузке начисляется по ставке 22 процента. Если реализацию ошибочно провели с 20 процентами, нужно срочно оформить корректировочный счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж.
2 место. Поспешно переписали договоры под новую ставку
Суть ошибки
Компании начали менять договорные цены сразу после появления законопроекта о повышении НДС, еще до вступления изменений в силу. В итоге возникла путаница с авансами и ставками.
Больше всего ошибок налоговики ожидают именно по авансам.
Чем это грозит
Неверный расчет НДС с авансов, доначисления и споры с контрагентами.
Предостережение ФНС
Авансы, относящиеся к 2025 году, облагаются по ставке 20/120, даже если оплата поступила с учетом новой цены 2026 года. При отгрузке в 2026 году НДС рассчитывается по ставке 22 процента с новой стоимости. Разницу в 2 процента проще всего получить от покупателя после отгрузки. В этом случае пересчитывать НДС с аванса не потребуется.
1 место. Авансовый НДС по договорам с неизменной ценой
Суть ошибки
Самая массовая и болезненная ошибка 2019 года. Бухгалтеры начали применять новую ставку НДС к авансам еще до официального повышения налога, ориентируясь на проект закона.
Налог начал "работать" раньше, чем это разрешено НК. ФНС такие решения не принимает.
Чем это грозит
Массовые доначисления, сложные перерасчеты, проблемы с декларациями.
Предостережение ФНС
По авансам 2025 года НДС начисляется по ставке 20/120. При отгрузке в 2026 году НДС рассчитывается по ставке 22 процента. Дополнительные 2 процента налога ложатся на продавца. По отгрузкам 2026 года в счет прошлогодних авансов нужно начислить НДС 22 процента, оформить счет-фактуру и заявить вычет по авансу по ставке 20/120. Все это отражается в декларации за 1 квартал 2026 года.
Вывод
ФНС не придумывает новые ловушки. Она просто снова проверяет те же места, где бизнес уже ошибался.
Переход на 22 процента - это не только про ставку. Это про даты, авансы, договоры и дисциплину учета. Кто проверит это в январе, тот спокойно пройдет 2026 год. Кто этого не сделает - повторит опыт 2019-го, но уже по более жестким правилам.
