Как выбрать ставку НДС на УСН в 2026 году

Почему выбор ставки нельзя делать вслепую.

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги. ⚡️ Переходите в Telegram, мы знаем, как вам помочь: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Решение о том, какую ставку НДС применять на УСН в 2025–2026 годах, нельзя принимать на интуиции. Выбор без расчетов и анализа легко приводит к избыточной налоговой нагрузке. Именно поэтому советы налоговых органов и разбор последствий выбора ставки становятся критически важными.

Основанием для выбора служит ст. 164 НК РФ - с 1 января 2025 года она дополнена пунктом 8, который впервые вводит два новых значения: 5 % и 7 %.

Откуда взялись новые ставки

Изначально ст. 164 НК РФ предусматривала четыре ставки: 0 %, 10 %, 20 %, а также расчетные 10/110 и 20/120.

Но реального выбора у компаний на ОСНО не было: нулевая и десятипроцентная ставка применялись только к строго ограниченному перечню операций и товаров.

С введением ставок 5 % и 7 % ситуация меняется - выбор появляется только у плательщиков УСН. Эти два значения предназначены именно для них.

Большинство упрощенцев ранее не работали с НДС, многие из них не представляют, как считать налог и как изменится итоговая сумма. Возникает закономерный вопрос: какую ставку выбрать, чтобы не переплачивать?

Чтобы разобраться, сравним преимущества и недостатки каждого варианта.

Ставки НДС: преимущества и недостатки

Стандартные ставки: 20 % и 22 % с 2026 года (10 % - для отдельных видов товаров и услуг)

Преимущества:

Можно заявлять вычеты по входящему НДС. Это серьезно уменьшает итоговый налог к уплате. Есть возможность в новом налоговом периоде перейти на пониженные ставки, если общие окажутся слишком тяжелыми.

Недостатки:

Высокая финансовая нагрузка - особенно для малого бизнеса и небольших ИП. Требуется вести книгу продаж и книгу покупок. Нужен строгий контроль корректности входящих счетов-фактур. Риск отказа в вычете при разрывах или несоответствиях.

Специальные ставки: 5 % и 7 %

Преимущества:

Минимальный НДС к уплате. Ведение только книги продаж. Книга покупок не нужна, если нет вычетов по авансам.

Недостатки:

Ограничение на применение нулевой ставки НДС, например в гостиничном бизнесе. Запрет на вычеты по входящему НДС (кроме вычетов с авансов, если ранее с этих авансов налог уже начислялся). Нельзя отказаться от таких ставок в течение 12 последовательных кварталов.

Как выбрать между ставками 5 % и 7 %

Выбор определяется уровнем доходов.

В 2025 году:

– при доходах свыше 60 млн руб. и до 250 млн руб. применяется ставка 5 %;

– при доходах свыше 250 млн руб. и до 450 млн руб. - ставка 7 %.

В 2026 году границы меняются

Изменения связаны:

– со снижением лимита для освобождения от НДС с 60 млн до 20 млн руб.;

– с индексацией величин 250 млн и 450 млн руб. на коэффициент-дефлятор 2026 года.

В результате:

– при доходах свыше 20 млн руб. и до 272,5 млн руб. применяется ставка 5 %;

– при доходах свыше 272,5 млн и до 490,5 млн руб. - ставка 7 %.

Если доходы превышают 450 млн руб. в 2025 году или 490,5 млн руб. в 2026 году, налог рассчитывается по общим ставкам.

Что должен сделать упрощенец, чтобы выбрать ставку без ошибок

Чтобы ответить на вопрос «Как выбрать ставку НДС на УСН?», нужно:

Проанализировать собственные расходы. Разобраться, какие режимы применяют ваши контрагенты. Понять, как преимущества и недостатки ставок соотносятся с особенностями вашей деятельности.

Только после этого выбор ставки будет осознанным и безопасным для бизнеса.