Льготы по НДС в 2026 году. Что бизнесу лучше понимать уже сейчас
При этом сам налог никуда не упростился. НДС по-прежнему остается одним из самых сложных и рискованных налогов - как по расчетам, так и по проверкам. Предприниматели с опытом знают: любая ошибка здесь быстро превращается в доначисления, пени и споры с налоговой.
О чем эта публикация
В этом материале мы разбираем, какие льготы по НДС действуют в 2026 году, кто действительно может ими воспользоваться и на какие нюансы стоит обратить внимание, чтобы не столкнуться с проблемами при камеральных и выездных проверках. Это практичный разбор для тех, кто работает с НДС в реальности, а не в теории.
Что важно сделать бизнесу
Разобраться в актуальных льготах, проверить свое право на их применение и заранее оценить налоговые риски. В 2026 году НДС перестал прощать невнимательность - цена ошибки стала выше.
