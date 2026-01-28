Льготы по НДС в 2026 году. Что бизнесу лучше понимать уже сейчас

2026 год принес бизнесу очередной виток изменений по НДС. Ставка выросла до 22 процентов, лимиты для упрощенцев снижены, часть привычных льгот пересмотрена, а некоторые перестали работать вовсе. НДС снова стал дороже, жестче и требовательнее к учету.

При этом сам налог никуда не упростился. НДС по-прежнему остается одним из самых сложных и рискованных налогов - как по расчетам, так и по проверкам. Предприниматели с опытом знают: любая ошибка здесь быстро превращается в доначисления, пени и споры с налоговой.

О чем эта публикация

В этом материале мы разбираем, какие льготы по НДС действуют в 2026 году, кто действительно может ими воспользоваться и на какие нюансы стоит обратить внимание, чтобы не столкнуться с проблемами при камеральных и выездных проверках. Это практичный разбор для тех, кто работает с НДС в реальности, а не в теории.

Что важно сделать бизнесу

Разобраться в актуальных льготах, проверить свое право на их применение и заранее оценить налоговые риски. В 2026 году НДС перестал прощать невнимательность - цена ошибки стала выше.

