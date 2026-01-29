Превышен лимит освобождения от НДС на УСН, но деятельность подпадает под статью 149 НК РФ

Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в "Коммерческую тайну" - канал для собственников и финансовых руководителей:
Позиция ФНС по НДС в 2026 году
Налоговый орган указал ключевой момент. У ИП есть доходы, которые освобождены от обложения НДС в силу прямой нормы НК РФ. В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 НК РФ операции по сдаче в аренду жилых помещений освобождаются от НДС независимо от формы собственности жилого фонда.
Следовательно, деятельность ИП в части аренды жилых помещений полностью подпадает под действие статьи 149 НК РФ, и НДС по этим операциям начисляться и уплачиваться не будет.
Ключевое условие применения освобождения
ФНС отдельно акцентировала внимание на обязательном требовании. Для применения освобождения по статье 149 НК РФ налогоплательщик обязан вести раздельный учет облагаемых и не облагаемых НДС операций. Это требование прямо закреплено в пункте 4 статьи 170 НК РФ.
Без раздельного учета право на освобождение может быть утрачено.
Пограничная ситуация: если бы доходы были только от жилой аренды
Отдельно стоит обратить внимание на интересный теоретический сценарий. Если представить ИП, который в рамках своей деятельности сдает исключительно жилые помещения, ситуация выглядит следующим образом.
Формально с 01.01.2026 такой ИП становится плательщиком НДС в связи с превышением лимита доходов. Однако одновременно все его операции подпадают под освобождение по статье 149 НК РФ.
В этом случае НДС в бюджет уплачиваться не будет, но обязанности плательщика НДС у ИП все равно возникают.
Какие обязанности появляются у ИП
Даже при полном освобождении доходов от НДС у налогоплательщика сохраняются обязанности, характерные для плательщика НДС:
подача деклараций по НДС с отражением освобожденных от налогообложения доходов
ведение регистров налогового учета по НДС, как минимум для целей раздельного учета на случай появления облагаемых операций
Именно раздельный учет становится ключевым элементом, который позволяет сохранить право на освобождение и избежать претензий со стороны налогового органа.
