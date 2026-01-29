Превышен лимит освобождения от НДС на УСН, но деятельность подпадает под статью 149 НК РФ

Позиция ФНС по НДС в 2026 году

Налоговый орган указал ключевой момент. У ИП есть доходы, которые освобождены от обложения НДС в силу прямой нормы НК РФ. В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 НК РФ операции по сдаче в аренду жилых помещений освобождаются от НДС независимо от формы собственности жилого фонда.

Следовательно, деятельность ИП в части аренды жилых помещений полностью подпадает под действие статьи 149 НК РФ, и НДС по этим операциям начисляться и уплачиваться не будет.