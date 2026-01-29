​8121 КПК Общ м
Коммерческая Тайна
НДС на УСН

Превышен лимит освобождения от НДС на УСН, но деятельность подпадает под статью 149 НК РФ

ФНС в социальных сетях разобрала показательный кейс. ИП на УСН по итогам 2025 года превысил лимит доходов в 20 млн рублей. При этом его бизнес состоит из двух направлений: аренда нежилых помещений юридическим лицам и аренда жилых помещений физическим лицам. Возникает логичный вопрос: как в такой ситуации работать с НДС в 2026 году.

Позиция ФНС по НДС в 2026 году

Налоговый орган указал ключевой момент. У ИП есть доходы, которые освобождены от обложения НДС в силу прямой нормы НК РФ. В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 НК РФ операции по сдаче в аренду жилых помещений освобождаются от НДС независимо от формы собственности жилого фонда.

Следовательно, деятельность ИП в части аренды жилых помещений полностью подпадает под действие статьи 149 НК РФ, и НДС по этим операциям начисляться и уплачиваться не будет.

Ключевое условие применения освобождения

ФНС отдельно акцентировала внимание на обязательном требовании. Для применения освобождения по статье 149 НК РФ налогоплательщик обязан вести раздельный учет облагаемых и не облагаемых НДС операций. Это требование прямо закреплено в пункте 4 статьи 170 НК РФ.

Без раздельного учета право на освобождение может быть утрачено.

Пограничная ситуация: если бы доходы были только от жилой аренды

Отдельно стоит обратить внимание на интересный теоретический сценарий. Если представить ИП, который в рамках своей деятельности сдает исключительно жилые помещения, ситуация выглядит следующим образом.

Формально с 01.01.2026 такой ИП становится плательщиком НДС в связи с превышением лимита доходов. Однако одновременно все его операции подпадают под освобождение по статье 149 НК РФ.

В этом случае НДС в бюджет уплачиваться не будет, но обязанности плательщика НДС у ИП все равно возникают.

Какие обязанности появляются у ИП

Даже при полном освобождении доходов от НДС у налогоплательщика сохраняются обязанности, характерные для плательщика НДС:

  • подача деклараций по НДС с отражением освобожденных от налогообложения доходов

  • ведение регистров налогового учета по НДС, как минимум для целей раздельного учета на случай появления облагаемых операций

Именно раздельный учет становится ключевым элементом, который позволяет сохранить право на освобождение и избежать претензий со стороны налогового органа.

Коммерческая Тайна

