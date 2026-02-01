8123 КПП ОСНО моб
Коммерческая Тайна
Сроки сдачи отчетности

Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности за 2025 год в 2026 году

Нарушать сроки отчетности и уплаты налогов за 2025 год в 2026-м - плохая идея. Штрафы и санкции за просрочку никуда не делись. В статье — полный разбор, когда, что и в каком виде сдавать, без лишних слов и без трактовок сверх исходного текста.

В каком виде сдается отчетность

Общее правило - электронный формат. Бумага допустима только в строго обозначенных случаях.

Когда разрешена бумажная форма

Страховые взносы
На бумаге могут сдавать организации с численностью до 10 человек (п. 10 ст. 431 НК РФ).

6-НДФЛ
Бумажный формат возможен, если зарплату получают не более 10 сотрудников (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Отчетность в Росстат
Сдается в электронном виде. Исключение - сведения, составляющие государственную тайну (п. 7 Положения от 18.08.2008 № 620).

Налог на прибыль
Бумажную декларацию вправе сдавать организации со среднесписочной численностью до 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ).

Бухгалтерская отчетность и НДС
- бухгалтерская отчетность - только электронно (ст. 18 ФЗ № 402);
- декларация по НДС - исключительно электронно (п. 5 ст. 174 НК РФ).

Бухгалтерская отчетность за 2025 год

Крайний срок сдачи - 31 марта 2026 года. Отчетность подается на новых бланках.

Если отчетность подлежит обязательному аудиту

Аудиторское заключение можно:

- направить одновременно с бухгалтерской отчетностью;
- либо отдельно - не позднее 10 рабочих дней с даты его подписания.

Сроки аудиторской проверки законом не установлены, но заключение должно быть готово до конца 2026 года. Отчетность сдается исключительно в электронном виде для формирования ГИР БО.

УСН: отчетность и налоги в 2026 году

Декларация по УСН

Сдается один раз в год - по итогам 2025 года.

Сроки:
 - ИП - до 27 апреля 2026 года;
- организации - до 25 марта 2026 года.

Если право на УСН утрачено в течение 2025 года, декларация подается до 25-го числа месяца, следующего за кварталом утраты права.

Уведомления об исчисленных суммах налога

Рекомендуемые сроки:

Период

Срок

1 квартал

27.04.2026

Полугодие

27.07.2026

9 месяцев

26.10.2026

Налог на прибыль

Декларации при расчете фактической прибыли

Отчетность подается до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

- за квартал;
- за полугодие;
- за 9 месяцев.

Годовая декларация

Декларация за 2025 год - до 25 марта 2026 года. Налог за 2025 год уплачивается до 30 марта 2026 года.

НДС в 2026 году

Декларации по НДС

Сдаются ежеквартально:

Квартал

Срок

1 квартал

27.04.2026

2 квартал

27.07.2026

3 квартал

26.10.2026

4 квартал

25.01.2027

Уплата НДС

Налог уплачивается ежемесячно, равными долями - до 28-го числа каждого месяца квартала, следующего за отчетным.

Импорт из ЕАЭС

Декларация по косвенным налогам подается до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету.

Налог на имущество

Для организаций

- декларация за 2025 год - до 25 февраля 2026 года;
- уплата налога - до 28 февраля, в 2026 году это 2 марта.

Уведомление подается только по объектам, не отраженным в декларации.

Уведомления по авансам

Период

Срок

1 квартал

27.04.2026

Полугодие

27.07.2026

9 месяцев

26.10.2026

Авансы уплачиваются до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Для ИП

ИП декларацию по налогу на имущество не сдают. Налог уплачивается по уведомлению ФНС - до 1 декабря следующего года.

3-НДФЛ за 2025 год

Срок сдачи - до 30 апреля 2026 года.

Обязаны отчитаться:

- ИП на ОСНО;
- нотариусы, адвокаты и лица частной практики;
- физлица с доходами, по которым НДФЛ уплачивается самостоятельно.

При ликвидации ИП декларация подается в течение 5 рабочих дней с даты исключения из ЕГРИП.

Форма 3-НДФЛ - новая.

6-НДФЛ в 2026 году

Отчет подается до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Сроки:

Период

Срок

1 квартал

27.04.2026

Полугодие

27.07.2026

9 месяцев

26.10.2026

Год

25.02.2026

Годовой расчет сдается вместе со справками о доходах физлиц.

Отчетность в СФР

ЕФС-1

Раздел 1.1 - кадровые мероприятия
- прием / увольнение - не позднее следующего дня;
- перевод - до 25-го числа следующего месяца.

Раздел 1.2 - трудовой стаж
Срок сдачи за 2025 год - 26 января 2026 года.

Раздел 2 - взносы на травматизм
Сдаются ежеквартально, до 25-го числа следующего месяца. Уплата взносов за 2025 год - 26 января 2026 года.

С 30.12.2025 действует новая форма ЕФС-1.

Статистическая отчетность

Состав и сроки зависят от:

- вида деятельности;
- организационно-правовой формы;
- наличия лицензий.

Как узнать свои формы

  1. Перейти на официальный сайт Росстата.

  2. Открыть сервис «Список форм».

  3. Ввести ИНН.

  4. Получить перечень обязательных отчетов.

Итог

Все ключевые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности за 2025 год в 2026-м собраны в одном месте. Работа с этим календарем - прямой способ избежать штрафов, требований и лишних разбирательств.

