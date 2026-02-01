Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности за 2025 год в 2026 году
В каком виде сдается отчетность
Общее правило - электронный формат. Бумага допустима только в строго обозначенных случаях.
Когда разрешена бумажная форма
Страховые взносы
На бумаге могут сдавать организации с численностью до 10 человек (п. 10 ст. 431 НК РФ).
6-НДФЛ
Бумажный формат возможен, если зарплату получают не более 10 сотрудников (п. 2 ст. 230 НК РФ).
Отчетность в Росстат
Сдается в электронном виде. Исключение - сведения, составляющие государственную тайну (п. 7 Положения от 18.08.2008 № 620).
Налог на прибыль
Бумажную декларацию вправе сдавать организации со среднесписочной численностью до 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ).
Бухгалтерская отчетность и НДС
- бухгалтерская отчетность - только электронно (ст. 18 ФЗ № 402);
- декларация по НДС - исключительно электронно (п. 5 ст. 174 НК РФ).
Бухгалтерская отчетность за 2025 год
Крайний срок сдачи - 31 марта 2026 года. Отчетность подается на новых бланках.
Если отчетность подлежит обязательному аудиту
Аудиторское заключение можно:
- направить одновременно с бухгалтерской отчетностью;
- либо отдельно - не позднее 10 рабочих дней с даты его подписания.
Сроки аудиторской проверки законом не установлены, но заключение должно быть готово до конца 2026 года. Отчетность сдается исключительно в электронном виде для формирования ГИР БО.
УСН: отчетность и налоги в 2026 году
Декларация по УСН
Сдается один раз в год - по итогам 2025 года.
Сроки:
- ИП - до 27 апреля 2026 года;
- организации - до 25 марта 2026 года.
Если право на УСН утрачено в течение 2025 года, декларация подается до 25-го числа месяца, следующего за кварталом утраты права.
Уведомления об исчисленных суммах налога
Рекомендуемые сроки:
Период
Срок
1 квартал
27.04.2026
Полугодие
27.07.2026
9 месяцев
26.10.2026
Налог на прибыль
Декларации при расчете фактической прибыли
Отчетность подается до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:
- за квартал;
- за полугодие;
- за 9 месяцев.
Годовая декларация
Декларация за 2025 год - до 25 марта 2026 года. Налог за 2025 год уплачивается до 30 марта 2026 года.
НДС в 2026 году
Декларации по НДС
Сдаются ежеквартально:
Квартал
Срок
1 квартал
27.04.2026
2 квартал
27.07.2026
3 квартал
26.10.2026
4 квартал
25.01.2027
Уплата НДС
Налог уплачивается ежемесячно, равными долями - до 28-го числа каждого месяца квартала, следующего за отчетным.
Импорт из ЕАЭС
Декларация по косвенным налогам подается до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету.
Налог на имущество
Для организаций
- декларация за 2025 год - до 25 февраля 2026 года;
- уплата налога - до 28 февраля, в 2026 году это 2 марта.
Уведомление подается только по объектам, не отраженным в декларации.
Уведомления по авансам
Период
Срок
1 квартал
27.04.2026
Полугодие
27.07.2026
9 месяцев
26.10.2026
Авансы уплачиваются до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Для ИП
ИП декларацию по налогу на имущество не сдают. Налог уплачивается по уведомлению ФНС - до 1 декабря следующего года.
3-НДФЛ за 2025 год
Срок сдачи - до 30 апреля 2026 года.
Обязаны отчитаться:
- ИП на ОСНО;
- нотариусы, адвокаты и лица частной практики;
- физлица с доходами, по которым НДФЛ уплачивается самостоятельно.
При ликвидации ИП декларация подается в течение 5 рабочих дней с даты исключения из ЕГРИП.
Форма 3-НДФЛ - новая.
6-НДФЛ в 2026 году
Отчет подается до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Сроки:
Период
Срок
1 квартал
27.04.2026
Полугодие
27.07.2026
9 месяцев
26.10.2026
Год
25.02.2026
Годовой расчет сдается вместе со справками о доходах физлиц.
Отчетность в СФР
ЕФС-1
Раздел 1.1 - кадровые мероприятия
- прием / увольнение - не позднее следующего дня;
- перевод - до 25-го числа следующего месяца.
Раздел 1.2 - трудовой стаж
Срок сдачи за 2025 год - 26 января 2026 года.
Раздел 2 - взносы на травматизм
Сдаются ежеквартально, до 25-го числа следующего месяца. Уплата взносов за 2025 год - 26 января 2026 года.
С 30.12.2025 действует новая форма ЕФС-1.
Статистическая отчетность
Состав и сроки зависят от:
- вида деятельности;
- организационно-правовой формы;
- наличия лицензий.
Как узнать свои формы
Перейти на официальный сайт Росстата.
Открыть сервис «Список форм».
Ввести ИНН.
Получить перечень обязательных отчетов.
Итог
Все ключевые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности за 2025 год в 2026-м собраны в одном месте. Работа с этим календарем - прямой способ избежать штрафов, требований и лишних разбирательств.
