Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности за 2025 год в 2026 году

Нарушать сроки отчетности и уплаты налогов за 2025 год в 2026-м - плохая идея. Штрафы и санкции за просрочку никуда не делись. В статье — полный разбор, когда, что и в каком виде сдавать, без лишних слов и без трактовок сверх исходного текста.

Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в "Коммерческую тайну" - канал для собственников и финансовых руководителей: ⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

В каком виде сдается отчетность

Общее правило - электронный формат. Бумага допустима только в строго обозначенных случаях.

Когда разрешена бумажная форма

Страховые взносы

На бумаге могут сдавать организации с численностью до 10 человек (п. 10 ст. 431 НК РФ).

6-НДФЛ

Бумажный формат возможен, если зарплату получают не более 10 сотрудников (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Отчетность в Росстат

Сдается в электронном виде. Исключение - сведения, составляющие государственную тайну (п. 7 Положения от 18.08.2008 № 620).

Налог на прибыль

Бумажную декларацию вправе сдавать организации со среднесписочной численностью до 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ).

Бухгалтерская отчетность и НДС

- бухгалтерская отчетность - только электронно (ст. 18 ФЗ № 402);

- декларация по НДС - исключительно электронно (п. 5 ст. 174 НК РФ).

Бухгалтерская отчетность за 2025 год

Крайний срок сдачи - 31 марта 2026 года. Отчетность подается на новых бланках.

Если отчетность подлежит обязательному аудиту

Аудиторское заключение можно:

- направить одновременно с бухгалтерской отчетностью;

- либо отдельно - не позднее 10 рабочих дней с даты его подписания.

Сроки аудиторской проверки законом не установлены, но заключение должно быть готово до конца 2026 года. Отчетность сдается исключительно в электронном виде для формирования ГИР БО.

УСН: отчетность и налоги в 2026 году

Декларация по УСН

Сдается один раз в год - по итогам 2025 года.

Сроки:

- ИП - до 27 апреля 2026 года;

- организации - до 25 марта 2026 года.

Если право на УСН утрачено в течение 2025 года, декларация подается до 25-го числа месяца, следующего за кварталом утраты права.

Уведомления об исчисленных суммах налога

Рекомендуемые сроки:

Период Срок 1 квартал 27.04.2026 Полугодие 27.07.2026 9 месяцев 26.10.2026

Налог на прибыль

Декларации при расчете фактической прибыли

Отчетность подается до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

- за квартал;

- за полугодие;

- за 9 месяцев.

Годовая декларация

Декларация за 2025 год - до 25 марта 2026 года. Налог за 2025 год уплачивается до 30 марта 2026 года.

НДС в 2026 году

Декларации по НДС

Сдаются ежеквартально:

Квартал Срок 1 квартал 27.04.2026 2 квартал 27.07.2026 3 квартал 26.10.2026 4 квартал 25.01.2027

Уплата НДС

Налог уплачивается ежемесячно, равными долями - до 28-го числа каждого месяца квартала, следующего за отчетным.

Импорт из ЕАЭС

Декларация по косвенным налогам подается до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету.

Налог на имущество

Для организаций

- декларация за 2025 год - до 25 февраля 2026 года;

- уплата налога - до 28 февраля, в 2026 году это 2 марта.

Уведомление подается только по объектам, не отраженным в декларации.

Уведомления по авансам

Период Срок 1 квартал 27.04.2026 Полугодие 27.07.2026 9 месяцев 26.10.2026

Авансы уплачиваются до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Для ИП

ИП декларацию по налогу на имущество не сдают. Налог уплачивается по уведомлению ФНС - до 1 декабря следующего года.

3-НДФЛ за 2025 год

Срок сдачи - до 30 апреля 2026 года.

Обязаны отчитаться:

- ИП на ОСНО;

- нотариусы, адвокаты и лица частной практики;

- физлица с доходами, по которым НДФЛ уплачивается самостоятельно.

При ликвидации ИП декларация подается в течение 5 рабочих дней с даты исключения из ЕГРИП.

Форма 3-НДФЛ - новая.

6-НДФЛ в 2026 году

Отчет подается до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Сроки:

Период Срок 1 квартал 27.04.2026 Полугодие 27.07.2026 9 месяцев 26.10.2026 Год 25.02.2026

Годовой расчет сдается вместе со справками о доходах физлиц.

Отчетность в СФР

ЕФС-1

Раздел 1.1 - кадровые мероприятия

- прием / увольнение - не позднее следующего дня;

- перевод - до 25-го числа следующего месяца.

Раздел 1.2 - трудовой стаж

Срок сдачи за 2025 год - 26 января 2026 года.

Раздел 2 - взносы на травматизм

Сдаются ежеквартально, до 25-го числа следующего месяца. Уплата взносов за 2025 год - 26 января 2026 года.

С 30.12.2025 действует новая форма ЕФС-1.

Статистическая отчетность

Состав и сроки зависят от:

- вида деятельности;

- организационно-правовой формы;

- наличия лицензий.

Как узнать свои формы

Перейти на официальный сайт Росстата. Открыть сервис «Список форм». Ввести ИНН. Получить перечень обязательных отчетов.

Итог

Все ключевые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности за 2025 год в 2026-м собраны в одном месте. Работа с этим календарем - прямой способ избежать штрафов, требований и лишних разбирательств.