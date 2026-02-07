8144 ОК МП моб
Коммерческая Тайна
Общество

«Белый список» Минцифры: какие сайты будут работать при ограничении мобильного интернета

Эта статья — главное, что важно понимать про этот механизм, и полный перечень сервисов. И, вероятно, это самый подробный гайд.

Если в регионе вводятся ограничения на мобильный интернет, это не означает полного «отключения от жизни». Для таких ситуаций Минцифры сформировало так называемый «белый список» - перечень социально и инфраструктурно значимых сайтов и сервисов, доступ к которым должен сохраняться даже при ограничениях.

Список действует не первый месяц, был впервые представлен осенью 2025 года и с тех пор регулярно дополняется. Актуальная версия обновлена 14 января 2026 года.

Что такое «белый список» и зачем он нужен

«Белый список» - это техническое и регуляторное решение, которое позволяет сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам в условиях временного ограничения мобильного интернета.

Речь идет не о «частичном интернете», а о целенаправленном доступе к тем ресурсам, без которых невозможно решать базовые задачи:

  • пользоваться банковскими сервисами;

  • ориентироваться в городе;

  • вызывать такси и заказывать доставку;

  • получать государственные услуги;

  • следить за официальной информацией и новостями.

Фактически это минимальный цифровой контур, который продолжает работать, когда полноценный доступ к сети ограничен по причинам безопасности.

В чем практический смысл «белого списка»

Полноценной заменой интернету он, разумеется, не является. Но в условиях ограничений это рабочий компромисс.

Пользователь заранее понимает, что:

  • платежи и переводы будут доступны;

  • навигация и транспорт не «лягут»;

  • доступ к госуслугам сохранится;

  • экстренная и официальная информация будет доступна.

С точки зрения повседневной устойчивости это принципиально лучше, чем полное отсутствие доступа к сети.

Распространяется ли «белый список» на обычный интернет

Нет. Речь идет исключительно о мобильном интернете.

Домашний интернет, публичный Wi-Fi, корпоративные сети и проводные подключения под действие «белого списка» не подпадают. Они продолжают работать в обычном режиме, если в регионе не введены отдельные ограничения.

Какие сервисы входят в «белый список»

Государственные сервисы и органы власти

  • Госуслуги.

  • Государственные информационные системы.

  • Сайты МВД, МЧС, Генпрокуратуры и других федеральных ведомств.

  • Совет Федерации, Госдума, Администрация Президента.

  • Правительство РФ и правительства субъектов.

  • Почта России, «Россети», система «Честный знак».

  • Платформа дистанционного электронного голосования.

  • Сервисы обратной связи с органами власти.

  • «Объясняем.РФ».

  • «Итоги года с Владимиром Путиным».

Социальные сети и мессенджеры

  • ВКонтакте.

  • Одноклассники.

  • Национальный мессенджер Max.

Банки и финансовая инфраструктура

  • Альфа-Банк.

  • Газпромбанк.

  • Сервисы Национальной системы платежных карт (платежная система «Мир»).

  • Онлайн-ресурсы Банка России.

  • Московская биржа.

Операторы связи и провайдеры

  • МТС.

  • МегаФон.

  • Т2 (бывший Tele2).

  • Билайн.

  • Ростелеком.

  • СберМобайл.

  • Т-Мобайл.

  • Эр-Телеком (Дом.ру).

  • Мотив.

СМИ и телевидение

Информационные агентства и издания

  • РИА Новости.

  • ТАСС.

  • Ведомости.

  • РБК.

  • Известия.

  • Газета.ru.

  • Лента.ru.

  • Rambler.

  • Российская газета.

  • Комсомольская правда.

  • Аргументы и Факты.

  • Московский комсомолец.

Радио

  • Приложение «Радиоплеер».

Телеканалы

  • RT.

  • Первый канал.

  • Мир.

  • Пятый канал.

  • РЕН ТВ.

  • Спас.

  • ТНТ.

  • СТС.

  • НТВ.

  • ОТР.

  • ТВЦ.

  • ТВ3.

  • Пятница.

  • Домашний.

  • Муз ТВ.

Маркетплейсы и объявления

Маркетплейсы:

  • Ozon.

  • Wildberries.

Сервисы объявлений и работы:

  • Авито.

  • HeadHunter.

Экосистемы

  • Сервисы Яндекса (конкретный перечень не раскрывается).

  • Сервисы Mail.ru (перечень не уточнен).

  • Сервисы X5 Group (перечень не уточнен).

Отдельно отмечено: сервисы МТС (МТС Live, Kion, МТС Музыка, Строки) официально не входят в список Минцифры, но по данным оператора продолжают работать при ограничениях.

Магазины и доставка

  • Вкусно - и точка.

  • ВкусВилл.

  • Спар.

  • Metro.

  • Ашан.

  • Петрович.

  • Деловые линии.

По данным операторов, при ограничениях также могут работать:

  • Азбука вкуса.

  • Магнит.

  • Дикси.

  • Пятерочка.

  • Перекресток.

Но формально они в перечень Минцифры не включены.

Коммерция и недвижимость

  • Домклик.

  • Система охраны «Цезарь Сателлит».

Поездки и навигация

Билеты:

  • РЖД.

  • Туту.ру.

  • Аэрофлот.

  • Победа.

Карты и погода:

  • 2ГИС.

  • Gismeteo.

Такси, каршеринг, авто:

  • Яндекс Такси.

  • Такси Максим.

  • Ситидрайв.

  • Росатом - сеть зарядных станций.

Медиаплатформы

  • Rutube.

  • Дзен.

  • Кинопоиск.

  • Окко.

  • Иви.

Социальные и молодежные платформы

  • Россия - страна возможностей.

  • ФГАС «Молодежь России».

  • Проект «Твой ход».

  • Движение первых.

Практические вопросы и нюансы

Если нужного сайта нет в списке

Используйте Wi-Fi. Точки беспроводного доступа отображаются в Яндекс Картах и 2ГИС.

Дополнительно отмечают: иногда сайты открываются даже при ограничениях, если переключиться на 2G. На Android это делается в настройках SIM-карты, на iPhone - в разделе «Сотовая связь».

Почему сервис из «белого списка» может не работать

  • реализация отличается у разных операторов;

  • региональные ограничения могут работать по-разному;

  • у одного оператора сайт доступен, у другого - нет.

Иногда помогает использование SIM-карт разных операторов.

На каких сетях работает «белый список»

По данным МегаФона, доступ обеспечивается через 3G и 4G/LTE.

Распространяются ли ограничения на Wi-Fi

Нет. Ограничения касаются мобильного интернета. Домашний и публичный Wi-Fi продолжают работать.

Как понять, что мобильный интернет ограничен

Решения принимаются на региональном уровне - спецслужбами, правоохранительными органами и местными властями.

Косвенный признак простой: если российские сервисы из «белого списка» работают, а зарубежные сайты, ранее доступные, не открываются - значит, действует режим ограничений мобильного интернета.

Итог

«Белый список» - это не альтернатива интернету, а механизм цифровой устойчивости. Он нужен не для комфорта, а для того, чтобы в условиях ограничений продолжали работать ключевые сервисы: государство, финансы, транспорт, навигация и базовая инфраструктура.

Именно поэтому его состав регулярно обновляется - и за этими обновлениями имеет смысл следить внимательно.

