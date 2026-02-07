«Белый список» Минцифры: какие сайты будут работать при ограничении мобильного интернета
Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в "Коммерческую тайну" - канал для собственников и финансовых руководителей:
⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Если в регионе вводятся ограничения на мобильный интернет, это не означает полного «отключения от жизни». Для таких ситуаций Минцифры сформировало так называемый «белый список» - перечень социально и инфраструктурно значимых сайтов и сервисов, доступ к которым должен сохраняться даже при ограничениях.
Список действует не первый месяц, был впервые представлен осенью 2025 года и с тех пор регулярно дополняется. Актуальная версия обновлена 14 января 2026 года.
Что такое «белый список» и зачем он нужен
«Белый список» - это техническое и регуляторное решение, которое позволяет сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам в условиях временного ограничения мобильного интернета.
Речь идет не о «частичном интернете», а о целенаправленном доступе к тем ресурсам, без которых невозможно решать базовые задачи:
пользоваться банковскими сервисами;
ориентироваться в городе;
вызывать такси и заказывать доставку;
получать государственные услуги;
следить за официальной информацией и новостями.
Фактически это минимальный цифровой контур, который продолжает работать, когда полноценный доступ к сети ограничен по причинам безопасности.
В чем практический смысл «белого списка»
Полноценной заменой интернету он, разумеется, не является. Но в условиях ограничений это рабочий компромисс.
Пользователь заранее понимает, что:
платежи и переводы будут доступны;
навигация и транспорт не «лягут»;
доступ к госуслугам сохранится;
экстренная и официальная информация будет доступна.
С точки зрения повседневной устойчивости это принципиально лучше, чем полное отсутствие доступа к сети.
Распространяется ли «белый список» на обычный интернет
Нет. Речь идет исключительно о мобильном интернете.
Домашний интернет, публичный Wi-Fi, корпоративные сети и проводные подключения под действие «белого списка» не подпадают. Они продолжают работать в обычном режиме, если в регионе не введены отдельные ограничения.
Какие сервисы входят в «белый список»
Государственные сервисы и органы власти
Госуслуги.
Государственные информационные системы.
Сайты МВД, МЧС, Генпрокуратуры и других федеральных ведомств.
Совет Федерации, Госдума, Администрация Президента.
Правительство РФ и правительства субъектов.
Почта России, «Россети», система «Честный знак».
Платформа дистанционного электронного голосования.
Сервисы обратной связи с органами власти.
«Объясняем.РФ».
«Итоги года с Владимиром Путиным».
Социальные сети и мессенджеры
ВКонтакте.
Одноклассники.
Национальный мессенджер Max.
Банки и финансовая инфраструктура
Альфа-Банк.
Газпромбанк.
Сервисы Национальной системы платежных карт (платежная система «Мир»).
Онлайн-ресурсы Банка России.
Московская биржа.
Операторы связи и провайдеры
МТС.
МегаФон.
Т2 (бывший Tele2).
Билайн.
Ростелеком.
СберМобайл.
Т-Мобайл.
Эр-Телеком (Дом.ру).
Мотив.
СМИ и телевидение
Информационные агентства и издания
РИА Новости.
ТАСС.
Ведомости.
РБК.
Известия.
Газета.ru.
Лента.ru.
Rambler.
Российская газета.
Комсомольская правда.
Аргументы и Факты.
Московский комсомолец.
Радио
Приложение «Радиоплеер».
Телеканалы
RT.
Первый канал.
Мир.
Пятый канал.
РЕН ТВ.
Спас.
ТНТ.
СТС.
НТВ.
ОТР.
ТВЦ.
ТВ3.
Пятница.
Домашний.
Муз ТВ.
Маркетплейсы и объявления
Маркетплейсы:
Ozon.
Wildberries.
Сервисы объявлений и работы:
Авито.
HeadHunter.
Экосистемы
Сервисы Яндекса (конкретный перечень не раскрывается).
Сервисы Mail.ru (перечень не уточнен).
Сервисы X5 Group (перечень не уточнен).
Отдельно отмечено: сервисы МТС (МТС Live, Kion, МТС Музыка, Строки) официально не входят в список Минцифры, но по данным оператора продолжают работать при ограничениях.
Магазины и доставка
Вкусно - и точка.
ВкусВилл.
Спар.
Metro.
Ашан.
Петрович.
Деловые линии.
По данным операторов, при ограничениях также могут работать:
Азбука вкуса.
Магнит.
Дикси.
Пятерочка.
Перекресток.
Но формально они в перечень Минцифры не включены.
Коммерция и недвижимость
Домклик.
Система охраны «Цезарь Сателлит».
Поездки и навигация
Билеты:
РЖД.
Туту.ру.
Аэрофлот.
Победа.
Карты и погода:
2ГИС.
Gismeteo.
Такси, каршеринг, авто:
Яндекс Такси.
Такси Максим.
Ситидрайв.
Росатом - сеть зарядных станций.
Медиаплатформы
Rutube.
Дзен.
Кинопоиск.
Окко.
Иви.
Социальные и молодежные платформы
Россия - страна возможностей.
ФГАС «Молодежь России».
Проект «Твой ход».
Движение первых.
Практические вопросы и нюансы
Если нужного сайта нет в списке
Используйте Wi-Fi. Точки беспроводного доступа отображаются в Яндекс Картах и 2ГИС.
Дополнительно отмечают: иногда сайты открываются даже при ограничениях, если переключиться на 2G. На Android это делается в настройках SIM-карты, на iPhone - в разделе «Сотовая связь».
Почему сервис из «белого списка» может не работать
реализация отличается у разных операторов;
региональные ограничения могут работать по-разному;
у одного оператора сайт доступен, у другого - нет.
Иногда помогает использование SIM-карт разных операторов.
На каких сетях работает «белый список»
По данным МегаФона, доступ обеспечивается через 3G и 4G/LTE.
Распространяются ли ограничения на Wi-Fi
Нет. Ограничения касаются мобильного интернета. Домашний и публичный Wi-Fi продолжают работать.
Как понять, что мобильный интернет ограничен
Решения принимаются на региональном уровне - спецслужбами, правоохранительными органами и местными властями.
Косвенный признак простой: если российские сервисы из «белого списка» работают, а зарубежные сайты, ранее доступные, не открываются - значит, действует режим ограничений мобильного интернета.
Итог
«Белый список» - это не альтернатива интернету, а механизм цифровой устойчивости. Он нужен не для комфорта, а для того, чтобы в условиях ограничений продолжали работать ключевые сервисы: государство, финансы, транспорт, навигация и базовая инфраструктура.
Именно поэтому его состав регулярно обновляется - и за этими обновлениями имеет смысл следить внимательно.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию