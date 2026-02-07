«Белый список» Минцифры: какие сайты будут работать при ограничении мобильного интернета

Эта статья — главное, что важно понимать про этот механизм, и полный перечень сервисов. И, вероятно, это самый подробный гайд.

Если в регионе вводятся ограничения на мобильный интернет, это не означает полного «отключения от жизни». Для таких ситуаций Минцифры сформировало так называемый «белый список» - перечень социально и инфраструктурно значимых сайтов и сервисов, доступ к которым должен сохраняться даже при ограничениях.

Список действует не первый месяц, был впервые представлен осенью 2025 года и с тех пор регулярно дополняется. Актуальная версия обновлена 14 января 2026 года.

Что такое «белый список» и зачем он нужен

«Белый список» - это техническое и регуляторное решение, которое позволяет сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам в условиях временного ограничения мобильного интернета.

Речь идет не о «частичном интернете», а о целенаправленном доступе к тем ресурсам, без которых невозможно решать базовые задачи:

пользоваться банковскими сервисами;

ориентироваться в городе;

вызывать такси и заказывать доставку;

получать государственные услуги;

следить за официальной информацией и новостями.

Фактически это минимальный цифровой контур, который продолжает работать, когда полноценный доступ к сети ограничен по причинам безопасности.

В чем практический смысл «белого списка»

Полноценной заменой интернету он, разумеется, не является. Но в условиях ограничений это рабочий компромисс.

Пользователь заранее понимает, что:

платежи и переводы будут доступны;

навигация и транспорт не «лягут»;

доступ к госуслугам сохранится;

экстренная и официальная информация будет доступна.

С точки зрения повседневной устойчивости это принципиально лучше, чем полное отсутствие доступа к сети.

Распространяется ли «белый список» на обычный интернет

Нет. Речь идет исключительно о мобильном интернете.

Домашний интернет, публичный Wi-Fi, корпоративные сети и проводные подключения под действие «белого списка» не подпадают. Они продолжают работать в обычном режиме, если в регионе не введены отдельные ограничения.

Какие сервисы входят в «белый список»

Государственные сервисы и органы власти

Госуслуги.

Государственные информационные системы.

Сайты МВД, МЧС, Генпрокуратуры и других федеральных ведомств.

Совет Федерации, Госдума, Администрация Президента.

Правительство РФ и правительства субъектов.

Почта России, «Россети», система «Честный знак».

Платформа дистанционного электронного голосования.

Сервисы обратной связи с органами власти.

«Объясняем.РФ».

«Итоги года с Владимиром Путиным».

Социальные сети и мессенджеры

ВКонтакте.

Одноклассники.

Национальный мессенджер Max.

Банки и финансовая инфраструктура

Альфа-Банк.

Газпромбанк.

Сервисы Национальной системы платежных карт (платежная система «Мир»).

Онлайн-ресурсы Банка России.

Московская биржа.

Операторы связи и провайдеры

МТС.

МегаФон.

Т2 (бывший Tele2).

Билайн.

Ростелеком.

СберМобайл.

Т-Мобайл.

Эр-Телеком (Дом.ру).

Мотив.

СМИ и телевидение

Информационные агентства и издания

РИА Новости.

ТАСС.

Ведомости.

РБК.

Известия.

Газета.ru.

Лента.ru.

Rambler.

Российская газета.

Комсомольская правда.

Аргументы и Факты.

Московский комсомолец.

Радио

Приложение «Радиоплеер».

Телеканалы

RT.

Первый канал.

Мир.

Пятый канал.

РЕН ТВ.

Спас.

ТНТ.

СТС.

НТВ.

ОТР.

ТВЦ.

ТВ3.

Пятница.

Домашний.

Муз ТВ.

Маркетплейсы и объявления

Маркетплейсы:

Ozon.

Wildberries.

Сервисы объявлений и работы:

Авито.

HeadHunter.

Экосистемы

Сервисы Яндекса (конкретный перечень не раскрывается).

Сервисы Mail.ru (перечень не уточнен).

Сервисы X5 Group (перечень не уточнен).

Отдельно отмечено: сервисы МТС (МТС Live, Kion, МТС Музыка, Строки) официально не входят в список Минцифры, но по данным оператора продолжают работать при ограничениях.

Магазины и доставка

Вкусно - и точка.

ВкусВилл.

Спар.

Metro.

Ашан.

Петрович.

Деловые линии.

По данным операторов, при ограничениях также могут работать:

Азбука вкуса.

Магнит.

Дикси.

Пятерочка.

Перекресток.

Но формально они в перечень Минцифры не включены.

Коммерция и недвижимость

Домклик.

Система охраны «Цезарь Сателлит».

Поездки и навигация

Билеты:

РЖД.

Туту.ру.

Аэрофлот.

Победа.

Карты и погода:

2ГИС.

Gismeteo.

Такси, каршеринг, авто:

Яндекс Такси.

Такси Максим.

Ситидрайв.

Росатом - сеть зарядных станций.

Медиаплатформы

Rutube.

Дзен.

Кинопоиск.

Окко.

Иви.

Социальные и молодежные платформы

Россия - страна возможностей.

ФГАС «Молодежь России».

Проект «Твой ход».

Движение первых.

Практические вопросы и нюансы

Если нужного сайта нет в списке

Используйте Wi-Fi. Точки беспроводного доступа отображаются в Яндекс Картах и 2ГИС.

Дополнительно отмечают: иногда сайты открываются даже при ограничениях, если переключиться на 2G. На Android это делается в настройках SIM-карты, на iPhone - в разделе «Сотовая связь».

Почему сервис из «белого списка» может не работать

реализация отличается у разных операторов;

региональные ограничения могут работать по-разному;

у одного оператора сайт доступен, у другого - нет.

Иногда помогает использование SIM-карт разных операторов.

На каких сетях работает «белый список»

По данным МегаФона, доступ обеспечивается через 3G и 4G/LTE.

Распространяются ли ограничения на Wi-Fi

Нет. Ограничения касаются мобильного интернета. Домашний и публичный Wi-Fi продолжают работать.

Как понять, что мобильный интернет ограничен

Решения принимаются на региональном уровне - спецслужбами, правоохранительными органами и местными властями.

Косвенный признак простой: если российские сервисы из «белого списка» работают, а зарубежные сайты, ранее доступные, не открываются - значит, действует режим ограничений мобильного интернета.

Итог

«Белый список» - это не альтернатива интернету, а механизм цифровой устойчивости. Он нужен не для комфорта, а для того, чтобы в условиях ограничений продолжали работать ключевые сервисы: государство, финансы, транспорт, навигация и базовая инфраструктура.

Именно поэтому его состав регулярно обновляется - и за этими обновлениями имеет смысл следить внимательно.