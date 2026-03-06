ФНС усилила контроль за реквизитами в налоговых платежках в 2026 году
В 2026 году ФНС официально подтверждает: ошибки в реквизитах платёжных поручений всё чаще выявляются автоматически. И если реквизиты указаны неверно, налог для системы считается неуплаченным - даже если деньги фактически списаны со счёта.
Логика простая и жёсткая: деньги ушли, но система их не "узнала" - значит, обязательство не закрыто.
Какие ошибки сейчас выявляют чаще всего
Автоматические алгоритмы чаще всего фиксируют:
неверный КБК
устаревший ОКТМО
неправильно указанный налоговый период
ошибку в основании платежа
перечисление средств не на тот вид налога
Для цифровой системы это выглядит так:
платёж есть → начисления не совпадают → налог не закрыт → начисляются пени.
Факт списания средств со счёта значения не имеет, если реквизиты не позволяют зачесть платёж корректно.
Почему в 2026 году это стало критично
Контроль стал технологичным и почти полностью автоматизированным.
Сейчас:
работает автоматическое сопоставление платёжек и начислений
ручных уточнений стало меньше
система сразу видит, что платёж ушёл "не туда"
Ошибку больше не заметят постфактум через несколько месяцев. Она фиксируется сразу.
