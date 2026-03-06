КПП УСН Акц моб
Налогин Сергей
Налоговые проверки

ФНС усилила контроль за реквизитами в налоговых платежках в 2026 году

Ошибка в платежном поручении = налог считается неуплаченным.

В 2026 году ФНС официально подтверждает: ошибки в реквизитах платёжных поручений всё чаще выявляются автоматически. И если реквизиты указаны неверно, налог для системы считается неуплаченным - даже если деньги фактически списаны со счёта.

Логика простая и жёсткая: деньги ушли, но система их не "узнала" - значит, обязательство не закрыто.

Какие ошибки сейчас выявляют чаще всего

Автоматические алгоритмы чаще всего фиксируют:

  • неверный КБК

  • устаревший ОКТМО

  • неправильно указанный налоговый период

  • ошибку в основании платежа

  • перечисление средств не на тот вид налога

Для цифровой системы это выглядит так:
платёж есть → начисления не совпадают → налог не закрыт → начисляются пени.

Факт списания средств со счёта значения не имеет, если реквизиты не позволяют зачесть платёж корректно.

Почему в 2026 году это стало критично

Контроль стал технологичным и почти полностью автоматизированным.

Сейчас:

  • работает автоматическое сопоставление платёжек и начислений

  • ручных уточнений стало меньше

  • система сразу видит, что платёж ушёл "не туда"

Ошибку больше не заметят постфактум через несколько месяцев. Она фиксируется сразу.

Информации об авторе

