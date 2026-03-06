ФНС усилила контроль за реквизитами в налоговых платежках в 2026 году

В Телеграм-канале публикуем закрытую информацию: критерии блокировок счетов, реальные кейсы проверок, инструкции ФНС и судебную практику. Подробнее в канале: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

В 2026 году ФНС официально подтверждает: ошибки в реквизитах платёжных поручений всё чаще выявляются автоматически. И если реквизиты указаны неверно, налог для системы считается неуплаченным - даже если деньги фактически списаны со счёта.

Логика простая и жёсткая: деньги ушли, но система их не "узнала" - значит, обязательство не закрыто.

Какие ошибки сейчас выявляют чаще всего

Автоматические алгоритмы чаще всего фиксируют:

неверный КБК

устаревший ОКТМО

неправильно указанный налоговый период

ошибку в основании платежа

перечисление средств не на тот вид налога

Для цифровой системы это выглядит так:

платёж есть → начисления не совпадают → налог не закрыт → начисляются пени.

Факт списания средств со счёта значения не имеет, если реквизиты не позволяют зачесть платёж корректно.

Почему в 2026 году это стало критично

Контроль стал технологичным и почти полностью автоматизированным.

Сейчас:

работает автоматическое сопоставление платёжек и начислений

ручных уточнений стало меньше

система сразу видит, что платёж ушёл "не туда"

Ошибку больше не заметят постфактум через несколько месяцев. Она фиксируется сразу.