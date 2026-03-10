Инсайд из ФНС: как будут проверять малый бизнес в 2026 году

Модель камеральных проверок меняется. Запросы бухгалтерам все чаще приходят от незнакомых инспекторов. Первичные документы по сделкам перестают быть безусловным аргументом для подтверждения вычетов. В этой статье - три ключевых риска, о которых бизнесу стоит знать заранее.

Риск №1. Экстерриториальные проверки

Проверять компанию могут инспекторы из любого региона.

Для разгрузки столичных ИФНС декларацию московской организации может анализировать контролер из Перми. Такой инспектор не знаком со спецификой конкретного бизнеса.

Следствие очевидно - больше запросов, больше требований к подтверждающим документам, больше формального анализа.

Риск №2. Первичка больше не решает все

Первичные документы по сделке больше не воспринимаются как достаточное доказательство.

ФНС получает информацию с цифровых площадок, из банковских картотек, по операциям корпоративных карт.

Если назначение платежа сформулировано расплывчато, защитить расходы в суде становится практически невозможно.

Риск №3. Личные счета сотрудников под контролем

Поступления на банковские карты работников анализируются в связке с данными отчетности.

Регулярные крупные переводы при низкой официальной зарплате, отраженной в 6-НДФЛ, рассматриваются как сигнал возможной «серой» схемы.

В такой ситуации доказывать непричастность к нарушениям придется самой компании.

Правила камерального контроля становятся жестче. Запросы приходят из других регионов, источники данных расширяются, а анализ финансовых потоков выходит за пределы бухгалтерских документов.