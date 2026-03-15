Назначение платежа — формальность, которая может стоить слишком дорого

Алгоритмы платформы ЗСК, анализирующей операции юридических лиц и ИП - клиентов банков, работают не «по ощущениям». Они завязаны на нормативные документы Банка России. Система отслеживает, за что компания получает деньги и за что платит. Если поступление оформлено «за дрова», а списание — «за конфеты», вы сами создаете себе зону риска.

Как формулировка в платежке запускает вопросы

Фраза в платежном поручении вроде «Счет 15 от 28.02.2024» выглядит нейтрально.

На практике она способна спровоцировать запрос большого пакета документов.

Даже если это единственный признак, который может быть расценен как сомнительный, последствия вполне реальны:

повышенное внимание к операциям;

рост числа запросов из банка;

предложение сменить кредитную организацию.

И не каждый банк считает нужным разъяснять, почему в назначении платежа должна быть развернутая информация.

Сотрудник банка знает о Положении Банка России 762-П от 29.06.2021 и исходит из того, что клиент осведомлен о его требованиях.

Что прямо указано в 762-П

В приложении N 1 к Положению 762-П прописано: в разделе «Назначение платежа» указывается наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Также может указываться иная информация - в том числе предусмотренная законодательством, включая НДС.

Это не рекомендация. Это нормативная база, на которой построены банковские алгоритмы контроля.

«Мы всегда так писали» - не аргумент

Можно сказать, что в платежках всегда указывались только номер и дата счета. Можно продолжать так делать. Каждый вправе придерживаться привычного формата.