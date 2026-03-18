Профилактический визит: не проверка, но важный сигнал

Профилактический визит — отдельный формат. Это встреча или дистанционная беседа с инспектором, цель которой предупредить нарушения.

Такой визит обязателен:

если объект относится к высокой категории риска;

если подано уведомление о начале деятельности;

если визит предусмотрен программой контроля.

Отказ невозможен.

Продолжительность - до 10 рабочих дней. Если выявленные нарушения не устранены, выдается предписание.

Мораторий: почему он не абсолютный

Мораторий на плановые проверки субъектов МСП действует до 1 января 2030 года.

Но он не распространяется на объекты чрезвычайно высокого и высокого риска, опасные производственные объекты и отдельные инфраструктурные сооружения.

Внеплановые проверки при этом сохраняются.

Последствия: когда реально возникают проблемы

Если нарушений нет, санкций тоже не будет.

При незначительных нарушениях чаще всего ограничиваются предписанием. Штрафы для малого бизнеса обычно не превышают 50 тысяч рублей.

Серьезные последствия - приостановка деятельности, крупные штрафы, передача материалов в другие органы или возбуждение уголовного дела - возникают редко. Как правило, это связано с угрозой жизни и здоровью, повторными нарушениями или умышленным игнорированием требований закона.

Где заранее отслеживать информацию о проверках

Информация о контрольно-надзорных мероприятиях доступна заранее:

Единый реестр проверок - отражает плановые мероприятия и их результаты;

Единый реестр видов контроля - показывает, какие органы вправе проводить проверки;

сайты контролирующих органов: ФНС, Роструд, Роспотребнадзор, МЧС;

портал Госуслуг в разделе "Контроль и надзор";

платформа МСП.РФ - уведомления о визитах и проверках.

Как снизить риски и сохранить управляемость ситуации

Базовая профилактика включает:

контроль своей категории риска и работу над ее снижением;

своевременную подачу обязательных уведомлений и регистрацию;

использование профилактических визитов как инструмента самопроверки;

реагирование на жалобы сотрудников и клиентов до обращения в надзорные органы;

регулярный внутренний аудит;

инструктаж сотрудников по взаимодействию с инспекторами;

привлечение бухгалтеров и юристов на аутсорсе;

постоянный мониторинг изменений законодательства.

Проверки для малого бизнеса - это максимально регламентированная процедура. Понимание правил и системная подготовка снижают риски до управляемого уровня.