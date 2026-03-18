Профилактический визит: не проверка, но важный сигнал
Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки. Здесь закрытая информация: критерии блокировок, кейсы проверок, инструкции ФНС и судебные нюансы. Переходите в "Коммерческую тайну" - канал для собственников и финансовых руководителей:
⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
Такой визит обязателен:
если объект относится к высокой категории риска;
если подано уведомление о начале деятельности;
если визит предусмотрен программой контроля.
Отказ невозможен.
Продолжительность - до 10 рабочих дней. Если выявленные нарушения не устранены, выдается предписание.
Мораторий: почему он не абсолютный
Мораторий на плановые проверки субъектов МСП действует до 1 января 2030 года.
Но он не распространяется на объекты чрезвычайно высокого и высокого риска, опасные производственные объекты и отдельные инфраструктурные сооружения.
Внеплановые проверки при этом сохраняются.
Последствия: когда реально возникают проблемы
Если нарушений нет, санкций тоже не будет.
При незначительных нарушениях чаще всего ограничиваются предписанием. Штрафы для малого бизнеса обычно не превышают 50 тысяч рублей.
Серьезные последствия - приостановка деятельности, крупные штрафы, передача материалов в другие органы или возбуждение уголовного дела - возникают редко. Как правило, это связано с угрозой жизни и здоровью, повторными нарушениями или умышленным игнорированием требований закона.
Где заранее отслеживать информацию о проверках
Информация о контрольно-надзорных мероприятиях доступна заранее:
Единый реестр проверок - отражает плановые мероприятия и их результаты;
Единый реестр видов контроля - показывает, какие органы вправе проводить проверки;
сайты контролирующих органов: ФНС, Роструд, Роспотребнадзор, МЧС;
портал Госуслуг в разделе "Контроль и надзор";
платформа МСП.РФ - уведомления о визитах и проверках.
Как снизить риски и сохранить управляемость ситуации
Базовая профилактика включает:
контроль своей категории риска и работу над ее снижением;
своевременную подачу обязательных уведомлений и регистрацию;
использование профилактических визитов как инструмента самопроверки;
реагирование на жалобы сотрудников и клиентов до обращения в надзорные органы;
регулярный внутренний аудит;
инструктаж сотрудников по взаимодействию с инспекторами;
привлечение бухгалтеров и юристов на аутсорсе;
постоянный мониторинг изменений законодательства.
Проверки для малого бизнеса - это максимально регламентированная процедура. Понимание правил и системная подготовка снижают риски до управляемого уровня.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
моратория на профилактический визит, увы, нет