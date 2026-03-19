Проверки малого бизнеса: что это на самом деле и чего от них ждать

Для малого бизнеса слово «проверка» звучит как тревожный сигнал. Штрафы, остановка работы, нервы. Но в реальности контрольно-надзорные мероприятия редко превращаются в катастрофу, если понимать их механизм и логику.

Что такое проверка в юридическом смысле

В законодательстве нет термина "проверка". Используется понятие контрольно-надзорное мероприятие.

Это действия государственных или муниципальных органов, направленные на оценку соблюдения бизнесом обязательных требований.

Проверяющие органы разные.

Пожарная безопасность - зона ответственности МЧС. Санитарные нормы - Роспотребнадзор. Налоги - ФНС.

Всего предусмотрено 17 видов контроля. Малый бизнес чаще всего оказывается вне фокуса, если не относится к категории повышенного риска и не имеет истории нарушений.

Виды проверок: две ключевые классификации

По форме проведения

Документарные - анализ документов без выезда инспектора. Выездные - проверка на объекте.

По времени проведения

Плановые - по заранее утвержденному графику. Внеплановые - возможны даже в период моратория.

С 2025 года перечень оснований для внеплановых мероприятий расширен. Среди них: