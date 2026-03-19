Проверки малого бизнеса: что это на самом деле и чего от них ждать
Что такое проверка в юридическом смысле
В законодательстве нет термина "проверка". Используется понятие контрольно-надзорное мероприятие.
Это действия государственных или муниципальных органов, направленные на оценку соблюдения бизнесом обязательных требований.
Проверяющие органы разные.
Пожарная безопасность - зона ответственности МЧС. Санитарные нормы - Роспотребнадзор. Налоги - ФНС.
Всего предусмотрено 17 видов контроля. Малый бизнес чаще всего оказывается вне фокуса, если не относится к категории повышенного риска и не имеет истории нарушений.
Виды проверок: две ключевые классификации
По форме проведения
Документарные - анализ документов без выезда инспектора. Выездные - проверка на объекте.
По времени проведения
Плановые - по заранее утвержденному графику. Внеплановые - возможны даже в период моратория.
С 2025 года перечень оснований для внеплановых мероприятий расширен. Среди них:
отсутствие уведомления о начале деятельности;
нарушения правил маркировки товаров;
игнорирование профилактического визита;
проблемы с транспортной безопасностью;
нарушения применения ККТ по итогам наблюдения.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.