Три ошибки, которые бизнес чаще всего допускает при уходе с патента в 2026 году

В 2026 году многие предприниматели покидают патент не по желанию, а по необходимости. Налоговая реформа и снижение лимитов делают этот шаг неизбежным. Но именно в момент перехода совершаются самые предсказуемые и при этом самые опасные ошибки.

Разбираем, где бизнес теряет деньги, и показываем рабочие решения по снижению налоговой нагрузки.

Ошибка первая. Режим выбирают «по совету знакомых»

Логика выглядит просто: «у знакомого УСН, если что - подскажет».

Но у каждого бизнеса своя экономика. Разные доходы, разные расходы, разная структура операций, вопросы по НДС, свои лимиты.

Режим нельзя выбирать по аналогии. Его нужно просчитывать заранее, с учетом всех параметров конкретной компании.

Ошибка вторая. Игнорируют обязанность сдавать декларацию

Переход на УСН или ОСНО автоматически влечет обязанность подавать декларацию по новому режиму.

Часто про это забывают. Иногда знают, но откладывают. Не учитывают сроки и форму отчетности.

Пропуск срока может привести либо к штрафам, либо к тому, что переход придется переносить на следующий год.

Ошибка третья. Недооценивают НДС, лимиты и сроки

Лимит дохода для патента в 2026 году - 20 млн рублей. Эту цифру многие не учитывают при планировании.

При переходе на УСН или ОСНО может возникнуть обязанность по НДС. Это меняет финансовую модель.

Сроки подачи уведомления жесткие. Ошибка в датах означает, что перейти на новый режим можно будет только в следующем году.

Главное

Уход с патента - это не формальная процедура. Это расчет, внимательность и четкое планирование.

Фиксированного налога больше нет. А значит, уровень ответственности становится выше.