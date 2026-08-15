Налоговая нагрузка ниже отрасли? Готовьтесь отвечать на вопросы ФНС

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Этот показатель уже много лет остается одним из ключевых ориентиров для налоговых органов при оценке деятельности бизнеса.

Разбираемся, что такое налоговая нагрузка, как ее рассчитывают и почему слишком низкие показатели способны привлечь внимание инспекторов.