Налоговая нагрузка ниже отрасли? Готовьтесь отвечать на вопросы ФНС

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Этот показатель уже много лет остается одним из ключевых ориентиров для налоговых органов при оценке деятельности бизнеса.
Разбираемся, что такое налоговая нагрузка, как ее рассчитывают и почему слишком низкие показатели способны привлечь внимание инспекторов.
Что такое налоговая нагрузка
Под налоговой нагрузкой понимают сумму налогов, которую организация или предприниматель перечисляют за определенный период.
Условно выделяют два вида налоговой нагрузки:
▪️абсолютную;
▪️относительную.
Абсолютная нагрузка представляет собой простую сумму уплаченных налогов.
Такой показатель мало о чем говорит сам по себе. Компания может заплатить миллион рублей налогов, но без понимания размеров бизнеса эта цифра практически бесполезна.
Поэтому на практике используют относительную налоговую нагрузку. Именно она показывает, какую долю доходов составляют уплаченные налоги.
Как рассчитывается налоговая нагрузка
Для расчета совокупной налоговой нагрузки применяется следующая формула:
Налоговая нагрузка = (сумма перечисленных налогов / выручка) × 100%
При этом:
▪️в сумму перечисленных налогов включаются все налоги, в том числе НДФЛ;
▪️страховые взносы, таможенные пошлины и ввозной НДС в расчет не входят;
▪️выручка определяется как доходы от реализации плюс прочие доходы за вычетом НДС и акцизов.
Именно такую методику использует ФНС при расчете показателя.
Как рассчитывают нагрузку по налогу на прибыль
Существует и отдельный показатель налоговой нагрузки непосредственно по налогу на прибыль.
Для его расчета используется следующая формула:
НН = Нпр / (Дреал + ВнД) × 100%
где:
▪️Нпр — сумма исчисленного налога на прибыль;
▪️Дреал — доходы от реализации;
▪️ВнД — внереализационные доходы.
Необходимо учитывать, что итоговые показатели, полученные по разным формулам, могут различаться.
Зачем ФНС сравнивает вас с отраслью
Сама по себе цифра налоговой нагрузки мало что означает.
Поэтому ФНС анализирует показатели в разрезе отраслей экономики.
Для каждого вида деятельности существуют собственные ориентиры.
Например, по данным ФНС:
▪️строительство — 15,0%;
▪️производство компьютеров и электроники — 13,0%;
▪️деятельность почтовой и курьерской связи — 15,9%;
▪️рыболовство и рыбоводство — 9,0%;
▪️розничная торговля — 6,3%;
▪️оптовая и розничная торговля в целом — 3,6%;
▪️сельское хозяйство — 5,6%.
Именно с такими среднеотраслевыми значениями инспекторы обычно сопоставляют показатели конкретного налогоплательщика.
Почему низкая налоговая нагрузка считается риском
Проблема начинается тогда, когда рассчитанный показатель оказывается заметно ниже отраслевых ориентиров.
Для налоговой это может выглядеть как признак искусственного снижения налоговой базы.
В такой ситуации инспекция вправе запросить пояснения и попросить обосновать причины низкой нагрузки.
Важно понимать:
сама по себе низкая налоговая нагрузка не является налоговым правонарушением.
Автоматических штрафов за это не предусмотрено.
Однако именно такие показатели часто становятся поводом для более пристального анализа деятельности компании.
Если в ходе проверки будут выявлены реальные нарушения налогового законодательства, тогда уже могут последовать доначисления, штрафы и пени.
Особенности для разных режимов налогообложения
Порядок расчета нагрузки зависит от применяемого режима.
ООО на ОСНО
Обычно анализируется совокупность налога на прибыль и НДС, которая затем сопоставляется с выручкой.
ИП на ОСНО
Дополнительно оценивается нагрузка по НДФЛ через соотношение суммы налога к доходу, облагаемому НДФЛ.
УСН
Берется сумма налога по декларации и сопоставляется с доходами, отраженными в отчетности.
ЕСХН
Для плательщиков сельхозналога применяются собственные показатели и подходы к анализу.
Главный вывод
Налоговая нагрузка давно стала одним из основных индикаторов налогового риска.
Инспекторов интересует не размер бизнеса и не сумма налогов сама по себе, а соотношение налоговых платежей к финансовым показателям компании.
Поэтому периодически пересчитывать свою нагрузку и сравнивать ее со среднеотраслевыми значениями полезно не только бухгалтерам, но и собственникам бизнеса.
Иногда один такой расчет позволяет заранее понять, почему следующего требования от налоговой ждать осталось недолго.
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