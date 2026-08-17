Он годами переплачивал налоги в 5,5 раза. Ошибки не было — просто никто не пересчитал налоговый режим

Проблема была не в ошибке, а в отсутствии пересмотра

Никаких нарушений со стороны предпринимателя не было.

Когда-то при регистрации ИП он выбрал подходящий на тот момент налоговый режим и больше к этому вопросу не возвращался.

Именно это в итоге и привело к многолетней переплате.