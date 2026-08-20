Бумажный НДС больше не работает. Суд показал, как цифровые следы разрушили схему на 36 миллионов рублей

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Результатом стали доначисления НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов на общую сумму свыше 36 млн рублей, не считая пеней и штрафов.
Компания не согласилась с выводами инспекции и обратилась в арбитражный суд. Ее позиция сводилась к одному: субподрядчики были реальными, работы выполнялись, а материалы действительно поставлялись.
За документами скрывалась сеть подконтрольных компаний
На бумаге схема выглядела убедительно. Несколько субподрядных организаций поставляли металл, бетон, краску и другие материалы, а также выполняли работы на нефтеперерабатывающих заводах.
Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что самостоятельность этих компаний существовала лишь формально.
Суд установил, что руководителями организаций являлись супруги, братья, бывшие мастера и начальники участков самой проверяемой компании. Вместо независимых подрядчиков фактически действовала группа взаимосвязанных лиц.
Бумажных документов оказалось недостаточно
Одним из ключевых выводов суда стало то, что наличие договоров, счетов-фактур и иных первичных документов само по себе уже не подтверждает реальность хозяйственных операций.
При рассмотрении дела анализировались не только документы, но и цифровые следы участников схемы.
Все пять организаций использовали один и тот же IP-адрес для работы в сети. Бухгалтерский учет вела один бухгалтер - индивидуальный предприниматель. Во время обыска у нее были обнаружены печати всех компаний.
Именно эти обстоятельства стали одним из доказательств отсутствия самостоятельной деятельности у контрагентов.
Деньги уходили не на материалы
Не менее важным доказательством стали банковские выписки.
Как установил суд, денежные средства, перечисленные субподрядчикам якобы за поставку строительных материалов, расходовались на личные покупки бенефициаров.
В материалах дела фигурировали приобретение дорогого костюма в магазине Henderson, расходы в ресторане премиального уровня и покупки в Duty Free аэропорта Антальи.
Материалы существовали только на бумаге
Отдельное внимание суд уделил закупкам строительных материалов.
Выяснилось, что бетон и грунт одновременно приобретались как у реальных производителей, так и у подконтрольных субподрядчиков.
В результате объем материалов в документах увеличивался, росли расходы и суммы налоговых вычетов.
При этом фактический заказчик - нефтеперерабатывающий завод - принимал только тот объем работ и материалов, который соответствовал проектной документации. Остальные объемы документально существовали, но фактически не подтверждались.
Апелляция ситуацию не изменила
Попытка оспорить решение налогового органа в апелляционной инстанции успеха не принесла.
Несмотря на то что мотивировочная часть судебного акта заняла более 50 страниц вместо привычных 6-10, вывод суда остался неизменным: если организация используется исключительно для формирования налоговых вычетов и вывода денежных средств на личные нужды руководителей, такие действия не подлежат судебной защите.
Итог
По итогам спора компании были доначислены НДС, налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы на сумму более 36 млн рублей, без учета пеней и штрафов.
Основание: дело № А55-3790/2025, Самара, апрель 2026 года.
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