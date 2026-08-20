Бумажный НДС больше не работает. Суд показал, как цифровые следы разрушили схему на 36 миллионов рублей

За документами скрывалась сеть подконтрольных компаний

На бумаге схема выглядела убедительно. Несколько субподрядных организаций поставляли металл, бетон, краску и другие материалы, а также выполняли работы на нефтеперерабатывающих заводах.

Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что самостоятельность этих компаний существовала лишь формально.

Суд установил, что руководителями организаций являлись супруги, братья, бывшие мастера и начальники участков самой проверяемой компании. Вместо независимых подрядчиков фактически действовала группа взаимосвязанных лиц.