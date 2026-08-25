Семь самозанятых, один предприниматель и миллионные доначисления. Суд показал, где проходит граница между подрядом и трудовыми отношениями

Предприниматель попытался оспорить в арбитражном суде решение налоговой инспекции о доначислении НДФЛ, страховых взносов и штрафов. По итогам проверки ФНС пришла к выводу, что ИП фактически использовал труд наемных работников, оформляя их как самозанятых для снижения налоговой нагрузки. Сам предприниматель настаивал, что отношения с семью мастерами были...

В нашем Телеграм-канале публикуем закрытую информацию: критерии блокировок счетов, реальные кейсы проверок, инструкции ФНС и судебную практику. Переходите и получите помощь: https://telegram.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Сам предприниматель настаивал, что отношения с семью мастерами были исключительно гражданско-правовыми.

ИП выполнял работы по антикоррозийной защите металлоконструкций и привлекал для крупных объектов семь самозанятых — маляров и пескоструйщиков.

Первая судебная инстанция поддержала предпринимателя, посчитав, что налоговая не смогла доказать наличие трудовых отношений. Однако апелляционный и кассационный суды заняли противоположную позицию и полностью согласились с выводами ФНС.

Какие доказательства убедили суд

Суд указал сразу на несколько обстоятельств, которые свидетельствовали о том, что самозанятые фактически работали как штатные сотрудники.

Контроль вместо сотрудничества

В распоряжении налоговой оказались наряды-допуски и журналы инструктажей. Из документов следовало, что предприниматель лично допускал самозанятых к работе, проводил для них инструктажи по технике безопасности и назначал ответственных за контроль. По мнению суда, такой уровень управления характерен именно для трудовых отношений, а не для договора на выполнение работ.

Инструменты и спецодежду предоставлял заказчик

Во время проверки ФНС изучила закупки предпринимателя и установила, что он приобретал спецодежду и обувь практически всех размеров — с 40-го по 45-й. При этом официально у ИП числились всего три работника. Суд пришел к выводу, что экипировка предназначалась именно для самозанятых. Между тем при гражданско-правовых отношениях исполнитель, как правило, использует собственные инструменты и оборудование.

Оплачивался не результат, а постоянная работа

Самозанятые не выполняли отдельные разовые задания. Они длительное время работали по своей специальности — малярами и пескоструйщиками, что также свидетельствовало в пользу трудовых отношений.

Бывшие сотрудники стали самозанятыми

Проверка показала, что часть исполнителей ранее работала в компании, связанной с этим предпринимателем. После перехода на режим самозанятости именно ИП стал для них единственным источником дохода.

Выплаты носили регулярный характер

Несмотря на то что предприниматель ссылался на оплату за объем выполненных работ, суд установил систематичность выплат, что также стало одним из признаков трудовых отношений.

Почему не сработал главный аргумент предпринимателя

ИП указывал, что самозанятые уже уплатили налог на профессиональный доход по ставке 4–6%, поэтому повторное начисление НДФЛ и страховых взносов приведет к двойному налогообложению.

Суд этот довод отклонил. Он указал, что самозанятые вправе самостоятельно вернуть излишне уплаченный налог через приложение «Мой налог», однако это не освобождает работодателя от обязанностей налогового агента, если отношения фактически являлись трудовыми.

Для тех, кто хочет ознакомиться с судебной практикой, — дело № А60-35821/2025 (Свердловская область, май 2026 года).

Какие выводы следуют из этого дела

Наряды-допуски, журналы инструктажей и другие документы по охране труда могут стать одним из ключевых доказательств того, что самозанятый фактически находился в подчинении работодателя.

Если предприниматель обеспечивает исполнителя инструментами, спецодеждой, касками или другим оборудованием, вопрос о характере отношений неизбежно возникнет. Поэтому в договоре гражданско-правового характера важно четко определить, чьими силами и средствами выполняются работы.

Еще один значимый фактор — организация рабочего процесса. Самозанятый должен отвечать за результат к установленному сроку, а не работать по графику под постоянным контролем руководителя. Любые журналы учета рабочего времени, графики смен или документы, фиксирующие присутствие на объекте, могут быть использованы налоговой как подтверждение трудовых отношений.

Наконец, отдельное внимание стоит уделять предыдущему месту работы самозанятых. Если исполнитель недавно уволился из аффилированной компании и практически сразу начал выполнять ту же работу уже в статусе самозанятого, такой переход может стать дополнительным аргументом для налоговой при переквалификации отношений.