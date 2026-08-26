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Налогин Сергей
Самозанятые
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Аннулировал чек самозанятого? Можно неожиданно получить налоговую проверку

Многие самозанятые уверены, что чек в приложении можно отменить в любой момент и без последствий. На практике все намного строже. Законно аннулировать чек можно только в двух случаях.

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Ошибка в чеке

Например:

▪️неверно указана сумма;

▪️ошибочно внесён ИНН заказчика;

▪️допущены другие неточности в реквизитах.

В такой ситуации чек можно аннулировать, но после этого необходимо сформировать новый документ уже с корректными данными.

Возврат денег заказчику

Если сделка не состоялась и самозанятый вернул деньги клиенту, ранее сформированный чек также можно отменить.

В этом случае налоговая пересчитает НПД, а образовавшаяся переплата будет зачтена в счёт будущих платежей либо возвращена по заявлению самозанятого.

Когда начинаются проблемы

Все остальные причины для аннулирования чека могут вызвать вопросы у налоговой.

Если самозанятый отменяет чек только для того, чтобы не платить налог с полученного дохода, налоговый орган рассматривает такие действия как возможное уклонение от налогообложения.

Это уже может стать основанием для проверки.

Если в ходе проверки инспекторы установят факт сокрытия доходов для ухода от уплаты НПД, самозанятому грозит штраф в размере 20% от суммы сделки.

При повторном нарушении в течение шести месяцев санкции становятся значительно жёстче — штраф увеличивается до 100% суммы сделки.

Почему это важно не только для самозанятого

Чек нужен не только исполнителю, но и заказчику.

Именно на основании чека компания или предприниматель подтверждают расходы при расчёте налоговой базы.

Кроме того, чек подтверждает, что оплата была перечислена именно самозанятому, а не обычному физическому лицу без специального налогового статуса.

Это принципиальный момент.

Если деньги получает физлицо без статуса плательщика НПД, заказчик обязан удержать НДФЛ, перечислить его в бюджет и дополнительно начислить страховые взносы.

Поэтому аннулирование чека — это не техническая формальность, а действие, которое может затронуть сразу обе стороны сделки.

Информации об авторе

Налогин Сергей

Налогин Сергей

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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