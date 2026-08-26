Аннулировал чек самозанятого? Можно неожиданно получить налоговую проверку

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Ошибка в чеке
Например:
▪️неверно указана сумма;
▪️ошибочно внесён ИНН заказчика;
▪️допущены другие неточности в реквизитах.
В такой ситуации чек можно аннулировать, но после этого необходимо сформировать новый документ уже с корректными данными.
Возврат денег заказчику
Если сделка не состоялась и самозанятый вернул деньги клиенту, ранее сформированный чек также можно отменить.
В этом случае налоговая пересчитает НПД, а образовавшаяся переплата будет зачтена в счёт будущих платежей либо возвращена по заявлению самозанятого.
Когда начинаются проблемы
Все остальные причины для аннулирования чека могут вызвать вопросы у налоговой.
Если самозанятый отменяет чек только для того, чтобы не платить налог с полученного дохода, налоговый орган рассматривает такие действия как возможное уклонение от налогообложения.
Это уже может стать основанием для проверки.
Если в ходе проверки инспекторы установят факт сокрытия доходов для ухода от уплаты НПД, самозанятому грозит штраф в размере 20% от суммы сделки.
При повторном нарушении в течение шести месяцев санкции становятся значительно жёстче — штраф увеличивается до 100% суммы сделки.
Почему это важно не только для самозанятого
Чек нужен не только исполнителю, но и заказчику.
Именно на основании чека компания или предприниматель подтверждают расходы при расчёте налоговой базы.
Кроме того, чек подтверждает, что оплата была перечислена именно самозанятому, а не обычному физическому лицу без специального налогового статуса.
Это принципиальный момент.
Если деньги получает физлицо без статуса плательщика НПД, заказчик обязан удержать НДФЛ, перечислить его в бюджет и дополнительно начислить страховые взносы.
Поэтому аннулирование чека — это не техническая формальность, а действие, которое может затронуть сразу обе стороны сделки.
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