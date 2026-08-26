Аннулировал чек самозанятого? Можно неожиданно получить налоговую проверку

Когда начинаются проблемы

Все остальные причины для аннулирования чека могут вызвать вопросы у налоговой.

Если самозанятый отменяет чек только для того, чтобы не платить налог с полученного дохода, налоговый орган рассматривает такие действия как возможное уклонение от налогообложения.

Это уже может стать основанием для проверки.

Если в ходе проверки инспекторы установят факт сокрытия доходов для ухода от уплаты НПД, самозанятому грозит штраф в размере 20% от суммы сделки.

При повторном нарушении в течение шести месяцев санкции становятся значительно жёстче — штраф увеличивается до 100% суммы сделки.