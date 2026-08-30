ФНС расписала, как можно снизить налоговый штраф. Некоторым его смогут уменьшить в 10 раз

С 1 сентября 2026 года могут вступить в силу новые правила учета смягчающих обстоятельств при назначении налоговых штрафов. ФНС подготовила проект приказа, который подробно объясняет, какие обстоятельства будут учитываться инспекциями, когда штраф можно снизить и в каких случаях на серьезное смягчение рассчитывать не стоит.

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Фактически налоговая впервые пытается формализовать механизм, который раньше во многом зависел от позиции конкретной инспекции и суда.

Какие обстоятельства ФНС признает смягчающими

Проект выделяет шесть основных групп обстоятельств, которые налоговые органы будут обязаны учитывать при вынесении решения:

▪️незначительность нарушения;

▪️незначительная степень вины;

▪️добровольное прекращение противоправного поведения;

▪️незначительный размер причиненного вреда либо его устранение;

▪️тяжелое имущественное положение;

▪️существенные обстоятельства, положительно характеризующие налогоплательщика.

При этом каждое такое обстоятельство необходимо подтверждать документально.

Кроме того, налоговый орган будет обязан объяснить в решении, почему конкретное обстоятельство было признано смягчающим и каким образом оно повлияло на итоговый размер штрафа.

Какие нарушения признают незначительными

Проект впервые устанавливает конкретные критерии.

К незначительным нарушениям предлагается относить:

▪️просрочку подачи декларации, расчета, уведомления о КИК или участия в иностранных организациях до 10 рабочих дней включительно;

▪️просрочку представления документов по требованию до 3 рабочих дней включительно;

▪️несвоевременное перечисление удержанного налога налоговым агентом до 10 рабочих дней при одновременной просрочке соответствующего расчета;

▪️непредставление части документов в объеме не более 10% от общего количества запрошенных документов;

▪️занижение налоговой базы по неосторожности, не связанное с нарушением статьи 54.1 НК РФ, в пределах 10% суммы налога за период, но не более 5 млн рублей.

Отдельно подчеркивается, что отсутствие повторности само по себе не считается смягчающим обстоятельством.

Когда вина может считаться незначительной

ФНС предлагает выделить и самостоятельную категорию — незначительную степень вины.

В проекте прямо названы два случая, когда такой подход возможен.

Первый — введение новых налоговых обязанностей или требований, когда у бизнеса в переходный период не было достаточного времени и ресурсов для адаптации.

Второй — ошибочное толкование законодательства из-за отсутствия сложившейся практики применения норм, официальных разъяснений либо при наличии противоречивой судебной или административной практики.

Как будет работать уточненная декларация

Здесь проект разделяет сразу несколько ситуаций.

Если налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибку, вовремя подал уточненную декларацию и на ЕНС достаточно средств для уплаты недоимки и пеней, речь идет не о снижении штрафа, а об освобождении от него.

Если уточненка подана вовремя, но средств на ЕНС недостаточно, сам факт подачи декларации становится смягчающим обстоятельством и позволяет уменьшить штраф в два раза.

Дополнительно размер штрафа будет уменьшаться в зависимости от объема погашенной недоимки и пеней:

▪️от 25% — дополнительное снижение на 20%;

▪️от 50% — на 40%;

▪️от 75% — на 60%;

▪️100% — на 80%.

Если же уточненная декларация подана уже после установленного срока, сама по себе она смягчающим обстоятельством считаться не будет.

Однако если налогоплательщик при этом погасил не менее 50% недоимки и пеней, штраф также подлежит снижению:

▪️от 50% уплаченной суммы — на 50%;

▪️от 75% — на 60%;

▪️100% — на 75%.

При этом ФНС отдельно подчеркивает: уточненная декларация влияет только на штрафы, связанные с занижением налоговой базы. На штрафы за процедурные нарушения, например за несвоевременную сдачу декларации, этот механизм не распространяется.

Когда можно ссылаться на тяжелое имущественное положение

Такое обстоятельство также предлагается учитывать отдельно.

Для физических лиц подтверждением могут стать:

▪️потеря работы и постановка на учет в центре занятости;

▪️тяжелое заболевание;

▪️отсутствие имущества;

▪️получение социальных выплат;

▪️наличие на иждивении детей или лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для организаций перечень включает:

▪️обязательства по заработной плате;

▪️задолженность по аренде, коммунальным платежам, кредитам и лизингу, превышающую доходы;

▪️незначительные остатки денежных средств на счетах;

▪️убытки или существенное снижение прибыли за предыдущие периоды.

При этом простых ссылок на санкции, сложную экономическую ситуацию или иные внешние факторы будет недостаточно. Потребуются доказательства их прямого влияния на финансовое положение компании.

Отдельно указано, что будущие сложности, которые могут возникнуть после уплаты налога, пеней и штрафов, смягчающим обстоятельством считаться не будут.

Штраф смогут снизить в 10 раз

Проект вводит понятную шкалу.

Если установлено одно смягчающее обстоятельство, штраф уменьшается в два раза.

Два обстоятельства позволяют снизить штраф в четыре раза.

Три — в шесть раз.

Четыре — в восемь раз.

Пять — в десять раз.

Это максимальный размер снижения, предусмотренный проектом.

Одновременно устанавливаются минимальные размеры штрафов:

▪️1000 рублей для физических лиц;

▪️3000 рублей для ИП, НКО и субъектов МСП;

▪️10000 рублей для остальных организаций.

Когда штраф можно уменьшить дополнительно

Если размер санкции уже был снижен из-за добровольного погашения недоимки и пеней, дополнительные смягчающие обстоятельства также смогут повлиять на итоговую сумму.

В зависимости от количества таких обстоятельств штраф может быть дополнительно уменьшен еще в 2–5 раз.

Однако общий размер снижения в любом случае не сможет превышать десятикратное уменьшение первоначального штрафа.

Кому на серьезные послабления рассчитывать не стоит

Проект предусматривает и ограничения.

Снизить штраф более чем в два раза не получится:

▪️если в рамках одной выездной проверки выявлено несколько умышленных нарушений с использованием взаимозависимых лиц в разных налоговых периодах;

▪️если налогоплательщик ранее уже привлекался за умышленное уклонение от уплаты налогов через подконтрольные структуры и вновь совершил аналогичное нарушение, выявленное в ходе камеральной проверки.

Если документ будет принят в нынешнем виде, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года одновременно с другими изменениями, предусмотренными Федеральным законом № 425-ФЗ.