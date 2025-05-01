Есть ли ответственность за ввоз оригинального товара, маркированного чужим товарным знаком, без разрешения правообладателя?

В одном ТГ-канале в связи с вопросом одного из участников возникло обсуждение относительно возможных правовых последствий ввоза товара, маркированного чужим товарным знаком, который отсутствует в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), без разрешения правообладателя.

Следует сказать, что, несмотря на отсутствие товарного знака в ТРОИС, таможенный орган вправе приостановить выпуск товаров на 7 рабочих дней в целях уведомления правообладателя.

Действующее законодательство предусматривает гражданско-правовые, административно-правовые и уголовно-правовые способы защиты прав на средства индивидуализации.

Некоторые участники обсуждения высказали мнение, что в случае ввоза оригинального товара при отсутствии разрешения на его ввоз правообладателя товарного знака, нанесенного на этот товар, импортер может быть привлечен к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ либо к уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ (при наличии признаков уголовно-наказуемого деяния: крупный ущерб – 400 тыс. рублей, неоднократность).

Мое же мнение заключается в том, что для привлечения к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ недостаточно наличия факта отсутствия разрешения правообладателя товарного знака на ввоз товара, необходимо доказать, что ввозимый товар является контрафактным.

На чем основан такой вывод?

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

Статья 14.10 КоАП РФ устанавливает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (ч. 1).

При этом санкция указанной статьи КоАП РФ предусматривает в качестве обязательного дополнительного наказания конфискацию не любого предмета административного правонарушения, а только предмета, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака, и, соответственно, исключает ее применение в отношении предмета, не являющегося контрафактным товаром.

Таким образом, ст. 14.10 КоАП РФ устанавливает ответственность не за всякое гражданско-правовое нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака, а за нарушение, которое сопряжено с введением в оборот предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака либо схожего с ним до степени смешения обозначения.

В том случае, если будет установлено, что предмет правонарушения не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, т.е. товар является оригинальным, и товарный знак размещен на нем правообладателем или с его разрешения, даже при отсутствии соответствующего договора между привлекаемым к ответственности лицом и правообладателем, административная ответственность не наступает.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 03.02.2009 № 10458/08 по делу, по которому предметом правонарушения был автомобиль марки «PORSCHE CAYENNE S», определил правовую позицию, согласно которой оборот на территории РФ товаров, не содержащих незаконного воспроизведения товарного знака, не образует объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

Президиум ВАС РФ указал, что автомобиль марки «PORSCHE CAYENNE S», являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию РФ общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Указанное согласуется с правовой позицией ВАС РФ, изложенной в п. 8 постановления Пленума от 17.02.2011 № 11, где указано, что установленная ст. 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.