Возможно ли освобождение от административной ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование товаров при добровольном сообщении об этом?

Недекларирование и недостоверное декларирование товаров, так называемые, «контрабандообразующие составы» — одни из наиболее распространенных составов правонарушений, предусмотренных ст. 16.2 КоАП РФ, по которым таможенными органами возбуждаются административные дела за нарушения таможенных правил.

Недекларирование товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) — лицом (декларантом либо таможенным представителем) фактически не выполняются требования таможенного законодательства по декларированию товара, то есть таможенному органу не заявляется весь товар либо его часть, а также, когда к таможенному оформлению предъявлен товар, отличный от того, который заявлен в таможенной декларации.

При недостоверном декларировании (ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ) декларантом либо таможенным представителем в таможенной декларации заявляются не соответствующие действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара, необходимых для таможенных целей.

Так, по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ ответственность наступает за заявление декларантом либо таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их классификационном коде по ТН ВЭД ЕАЭС, сопряженное с заявлением при описании товаров неполных, недостоверных сведений об их количестве, свойствах и характеристиках, влияющих на их классификацию, либо об их наименовании, описании, о стране происхождения, об их таможенной стоимости, либо других сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера.

Исходя из указанных положений ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, административная ответственность за недостоверное заявление кода ТН ВЭД ЕАЭС наступает только если оно сопряжено с (1) заявлением при описании товара недостоверных сведений о свойствах и характеристиках, влияющих на его классификацию, (2) неполным указанием в таможенной декларации таких сведений.

Общий квалифицирующий признак правонарушения по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ — освобождение от уплаты таможенных платежей либо занижение их размера в результате заявления недостоверных (неполных) сведений о товарах при их таможенном декларировании. Если такового не произошло, соответственно, административная ответственность по ч. 2 ст. 16.2 КоАП не наступает.

Субъектом административной ответственности за указанные правонарушения является лицо (декларант либо таможенный представитель), которым была оформлена таможенная декларация.

Нередко встречаются случаи, когда после выпуска товаров лицо обнаруживает у себя на складе товары, не задекларированные в выпущенной таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой декларации на товары. Лицо желает их задекларировать, но есть опасения, что при обращении в таможенный орган будет возбуждено дело об административном правонарушении (АП) по факту недекларирования товаров.

Также возможны ситуации, при которых после выпуска товаров декларантом обнаружено невключение обязательных дополнительных расходов в таможенную стоимость товаров либо недостоверное заявление кода ТН ВЭД ЕАЭС, сопряженное с недостоверным (неполным) описанием товара, в результате чего был занижен размер подлежащих уплате таможенных платежей, что может повлечь привлечение к административной ответственности за недостоверное декларирование товаров.

Освобождение от административной ответственности за указанные правонарушения в случае добровольного обращения декларанта в таможенный орган возможно при соблюдении в совокупности условий, указанных в п. 2 примечания к ст. 16.2 КоАП РФ. В частности, таким условиями являются:

1) таможенный орган не выявил АП, предметом которого являются товары, указанные в сообщении;

2) таможенный орган не уведомил о проведении таможенного контроля после выпуска товаров, если такое уведомление требуется либо не начал его проведение без уведомления, если такое уведомление не требуется;

3) у декларанта, таможенного представителя отсутствует задолженность по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, не оплаченная после истечения сроков, установленных требованием об уплате таможенных платежей.

Важно учитывать, что, если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, риск привлечения к административной ответственности является высоким.

При этом указанное примечание к ст. 16.2 КоАП РФ не применяется в отношении стратегически важных товаров и ресурсов, перечень которых утверждается Правительством РФ для целей статьи 226.1 УК РФ (контрабанда) (Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923).

Приведенные выше условия освобождения от административной ответственности применяются также в случае добровольного сообщения о недостоверном декларировании товаров (п. 4 примечания к ст. 16.2 КоАП РФ).

В качестве рекомендации следует отметить следующее. Важно перед добровольным сообщением таможенному органу о выявленных фактах недекларирования либо недостоверного декларирования подготовить и правильно оформить необходимый пакет документов, а именно, новую декларацию на товары либо корректировку декларации на товары (в зависимости от конкретной ситуации) и документы, подтверждающие заявленные в них сведения, чтобы исключить формальный отказ таможенного органа, который впоследствии может не позволить применить данное примечание к ст. 16.2 КоАП РФ в связи с началом проведения таможенной проверки.

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