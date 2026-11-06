Растаможили в ЕАЭС — получили доначисление в России

Товары, произведенные в недружественном государстве, в отношении которого Российская Федерация установила повышенные ввозные таможенные пошлины, выпущены для внутреннего потребления в государстве-члене ЕАЭС и приобрели статус товаров Союза.

Товары, произведенные в недружественном государстве, в отношении которого Российская Федерация установила повышенные ввозные таможенные пошлины, выпущены для внутреннего потребления в государстве-члене ЕАЭС и приобрели статус товаров Союза.

Что происходит при их последующей поставке в Россию: свободное перемещение внутри ЕАЭС или возникает обязанность доплатить российскую повышенную пошлину?

Этот вопрос уже рассматривают российские арбитражные суды. Он же поставлен перед Судом ЕАЭС в деле № Р-7/26 по заявлению Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Два дела - разные результаты

В деле № А35-1182/2026 Арбитражный суд Курской области решением от 18 июня 2026 года поддержал импортера в споре с Курской таможней. В настоящее время решение суда первой инстанции не вступило в законную силу, апелляционная жалоба таможенного органа находится на рассмотрении суда апелляционной инстанции.

Согласно опубликованному решению суда, спорные товары, страной происхождения которых являлись Германия, Люксембург, Украина, Италия, Польша, Франция, Чехия, были ввезены в Республику Беларусь с уплатой таможенных пошлин, выпущены в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления и приобрели статус товаров Союза.

Таможня, установив, что товары, ввезенные по статистическим формам учета перемещения товаров, по наименованию, коду ТН ВЭД ЕАЭС и стране происхождения подпадают под действие постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2022 № 2240, доначислила таможенные платежи исходя из повышенной таможенной пошлины.

Суд признал решение таможни о доначислении таможенных платежей незаконным и обязал вернуть излишне взысканные платежи. Среди обстоятельств, учтенных судом, также названо отсутствие выявленных дефектов в сертификатах происхождения.

Иной подход отражен в деле № А41-41366/2026 - споре другой компании с Домодедовской таможней. Решение суда первой инстанции на сегодняшний день также еще не вступило в законную силу.

Европейская косметика и парфюмерия поступили в Россию через другие государства ЕАЭС, где уже прошли таможенное оформление. Арбитражный суд Московской области поддержал применение повышенных ставок по постановлению Правительства РФ от 07.12.2022 № 2240, указав, что приобретение статуса товара Союза не исключает российских ответных мер, связанных с происхождением продукции.

При этом говорить о полном отказе компании неверно: одно из решений таможни суд признал незаконным в части определения количества и веса нетто товара, обязав пересчитать доначисления.

В чем правовая развилка

Центральное разграничение - между происхождением товара и его таможенным статусом.

Происхождение связывает товар с государством производства и имеет значение для применения повышенной ставки. Статус товара Союза возникает после выполнения установленных таможенных условий и имеет значение для его дальнейшего обращения внутри ЕАЭС. Именно соотношение этих двух характеристик оказалось в центре приведенных таможенных споров.

Поэтому вопрос шире, чем «может ли Россия вводить ответные меры». Необходимо определить, допускает ли применимое регулирование взыскание повышенной ввозной пошлины при последующем перемещении в Россию товара, уже выпущенного для внутреннего потребления в другом государстве Союза.

Вопросы о допустимости такого механизма поставлены и в обращении Национальной палаты предпринимателей (НПП) Республики Казахстан «Атамекен» в Суд ЕАЭС.

Согласно опубликованному на сайте Суда ЕАЭС постановлению от 09.09.2026 НПП «Атамекен» указано в заявлении о разъяснении отдельных положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года, что в Российской Федерации с конца 2025 года сложилась правоприменительная практика, в соответствии с которой при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, происходящих из отдельных третьих стран, ранее помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в Республике Казахстан и приобретших статус товаров Союза, таможенные органы Российской Федерации применяют к ним повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с национальным законодательством.

Консультативное заключение Суда ЕАЭС на сегодняшний день еще не опубликовано.

Что это означает для бизнеса

По опубликованным материалам, рассчитывать на предшествующее оформление в другом государстве ЕАЭС как на безусловную защиту от российских доначислений уже нельзя. Но и утверждать, что законность таких доначислений окончательно установлена судами, преждевременно: описанные решения первой инстанции демонстрируют разные результаты.

Для оценки конкретного спора важно сопоставлять не только происхождение и статус товара, но и примененную редакцию регулирования, обстоятельства поставки, основания взыскания и правильность расчета.

Дело по спору с Домодедовской таможней показывает, что, даже поддержав общий подход таможни, суд может признать отдельные элементы доначисления незаконными.