Растаможили в ЕАЭС — получили доначисления в России. Какие вопросы вызывает решение суда?

Косметика из Франции, Испании и Италии – государств ЕС, охватываемых перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ ОТ 05.03.2022 № 430-Р, - прошла таможенное оформление в Казахстане, Армении или Беларуси, приобрела статус товара Союза и затем ввезена в Россию. Можно ли после этого начислить в таком случае российскую повышенную ввозную пошлину?

В деле № А41-41366/2026 суд первой инстанции признал такое взыскание допустимым. На дату публикации решение не вступило в законную силу.

Ниже - мои соображения о правовом обосновании этого вывода суда, а не вывод об окончательном разрешении спора.

На мой взгляд, отдельные положения мотивировочной части решения суда требуют отдельного анализа.

Обстоятельства дела

Компания ввезла в Россию парфюмерию и косметику европейского происхождения через другие государства ЕАЭС. Ранее товары были помещены там под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Российская таможня доначислила повышенные ввозные пошлины по постановлению Правительства РФ от 07.12.2022 № 2240.

Компания оспорила решения таможни, сославшись в том числе на приобретение товарами статуса товаров Союза.

Суд отклонил довод о том, что приобретение статуса товаров Союза само по себе исключает применение повышенных пошлин, и признал правомерным соответствующий подход таможни.

Но достаточно ли этого для обоснования конкретной платежной обязанности?

1. Происхождение и таможенный статус товара – разные правовые вопросы

Французские духи после выпуска в Казахстане не становятся казахстанскими по происхождению. Однако достаточно ли французского происхождения для взыскания ввозной пошлины при последующем перемещении товара в Россию внутри ЕАЭС?

Происхождение позволяет определить, распространяется ли на товар специальная мера по страновому признаку. Таможенный статус имеет значение для правового режима его дальнейшего перемещения внутри Союза.

Поэтому установление французского происхождения само по себе еще не объясняет, почему перемещение в Россию товара, уже приобретшего статус товара Союза, порождает обязанность уплатить ввозную пошлину.

Для такого вывода необходимо установить применимые нормы, определяющие основание возникновения этой обязанности, плательщика, порядок исчисления и срок уплаты пошлины.

2. Какие условия применения статьи 40 Договора о ЕАЭС требуют отдельной оценки?

Обосновывая право на односторонние повышенные ставки, суд сослался на пункт 2 статьи 40 Договора о ЕАЭС.

При цитировании пункта 2 статьи 40 Договора ЕАЭС суд не привел его начальную оговорку: «В случаях, предусмотренных международными договорами государств-членов с третьими сторонами, заключенными до 1 января 2015 года, …».

Существенно здесь не само сокращение цитаты, а оценка установленного этой оговоркой условия. Необходимо определить, какой именно международный договор предусматривает соответствующий случай, какое его положение допускает спорную меру и соблюдены ли требования его применения.

В мотивировочной части решения я не нахожу отдельного объяснения по этому вопросу. Само по себе отсутствие такого объяснения не означает, что соответствующего договорного основания нет. Однако из мотивировочной части решения неясно, какой именно международный договор и какое его положение суд признал основанием для применения пункта 2 статьи 40 Договора о ЕАЭС.

Кроме того, пункт 2 статьи 40 Договора о ЕАЭС предусматривает, что механизмы администрирования ответных мер не должны нарушать положений самого Договора.

Суд привел статьи 25 и 28 Договора о ЕАЭС, закрепляющие режим внутреннего рынка, а также статью 29, допускающую ограничения во взаимной торговле по предусмотренным ею основаниям. Исходя из совокупности приведенных норм, суд признал, что предшествующий выпуск товаров в другом государстве ЕАЭС не препятствует применению российских повышенных ставок.

Поэтому вопрос состоит не в том, предусмотрены ли Договором о ЕАЭС исключения из режима внутреннего рынка, - суд прямо указал на их наличие. Вопрос в том, насколько полно в решении раскрыто, почему эти положения допускают именно взыскание повышенной ввозной пошлины при последующем перемещении в Россию товара, уже приобретшего статус товара Союза.

На мой взгляд, право России устанавливать повышенные ставки само по себе еще не объясняет, почему пошлину по этим ставкам должен уплатить импортер, перемещающий в Россию товар, ранее выпущенный в другом государстве ЕАЭС. Суд связал такую обязанность с Указом Президента РФ № 100 и постановлением Правительства РФ № 2240.

Однако остается вопрос: достаточно ли в решении объяснено, почему именно такой механизм взыскания допустим с учетом правила о неприменении ввозных пошлин во взаимной торговле и предусмотренных Договором о ЕАЭС исключений?

3. Каково значение позиции Верховного Суда для этого спора?

Суд сослался на пункт 22 Тематического обзора Верховного Суда РФ № 8/2026: при применении ответных специальных экономических мер определяющее значение имеет происхождение товара, а не его выпуск в другом государстве ЕАЭС.

Здесь важно учитывать содержание исходного спора, на котором основана эта позиция. Согласно пункту 22 обзора Верховного Суда РФ речь шла о литовском сыре, перевозившемся из Казахстана через Россию в Беларусь. Верховный Суд РФ рассматривал применение запрета ввоза и требований таможенного транзита, несмотря на предшествующий выпуск продукции для внутреннего потребления в Казахстане. Вопрос о взыскании повышенной ввозной пошлины в том деле не разрешался.

Это не делает позицию ВС РФ неприменимой. Общий подход ВС РФ имеет значение и для нынешнего спора: статус товара Союза сам по себе не исключает российских специальных мер.

Но конкретные последствия требуют самостоятельного обоснования. Одно дело - признать, что выпуск товара в Казахстане не снимает российский запрет на его ввоз. Другое - установить, какие нормы при последующей поставке в Россию определяют возникновение обязанности уплаты повышенной пошлины.

Первый вывод не заменяет второй.

Это не означает, что спорная обязанность отсутствует. Это означает, что общий подход к значению происхождения товара необходимо соотнести с нормами, устанавливающими конкретную платежную обязанность. В рассматриваемом деле вопрос состоит в достаточности такого обоснования, а не в отсутствии ссылок на нормативные акты.

Что учитывать на практике?

Практический риск такого подхода состоит в том, что предшествующий выпуск для внутреннего потребления в другом государстве ЕАЭС и приобретение статуса товара Союза суд не рассматривает как обстоятельства, безусловно исключающие последующее доначисление российских повышенных пошлин.

Поэтому при правовой оценке поставок, на мой взгляд, необходимо разграничивать два вопроса:

1. Подпадает ли товар под действие соответствующей специальной меры?

2. Возникает ли у конкретного лица обязанность по уплате ввозной таможенной пошлины при перемещении этого товара в Россию из другого государства ЕАЭС?

Положительный ответ на первый вопрос сам по себе не предрешает ответ на второй. Необходимо установить правовое основание возникновения такой обязанности именно при рассматриваемых обстоятельствах.

Договорные оговорки о дополнительных расходах, упомянутые в решении суда, - это отдельный вопрос. Распределение затрат между контрагентами не заменяет проверки правомерности требования таможни.

Ключевой вопрос этого спора не в том, сохраняет ли французская косметика свое происхождение после выпуска в Казахстане, а в том, какие нормы позволяют взыскать повышенную ввозную пошлину при ее последующем перемещении в Россию и как этот механизм согласуется с правилами внутреннего рынка ЕАЭС.

Постановка этих вопросов не означает, что доначисления незаконны или решение подлежит отмене. Она обозначает те элементы правового обоснования, которые, на мой взгляд, требуют более подробного анализа.