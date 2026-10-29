Смена главного бухгалтера по сопровождаемому контракту: что передать, чтобы платежи не встали

Главный бухгалтер уходит в середине исполнения госконтракта — ситуация рядовая. Для обычного контракта передача дел сводится к стандартному набору: регистры, отчётность, доступы в банк-клиент, незакрытые вопросы с налоговой. Но если по контракту идёт казначейское сопровождение, к этому списку добавляется целый пласт, который часто вообще не попадает в акт приёма-передачи. И через неделю после ухода сотрудника выясняется, что ни одно распоряжение не уходит в ТОФК, а новый бухгалтер не понимает, где смотреть остатки по контракту.
В этой статье — порядок передачи дел именно по сопровождаемым контрактам: что передать, в какой последовательности и как проверить, что ничего не потерялось. В конце — чек-лист, который можно приложить к акту приёма-передачи.
Почему передача дел по сопровождаемому контракту сложнее обычной
При казначейском сопровождении деньги по контракту лежат не на расчётном счёте в банке, а на лицевом счёте участника казначейского сопровождения в ТОФК по месту исполнителя. Каждый платёж с этого счёта проходит санкционирование: ТОФК проверяет распоряжение, сведения об операциях с целевыми средствами и документы-основания. С 1 сентября 2026 года действует новый порядок санкционирования, и многие нюансы работы с ним пока известны только тому, кто непосредственно отправлял документы.
Отсюда три особенности.
— Доступы персональные. Подпись документов для ТОФК привязана к конкретному человеку и его полномочиям, оформленным машиночитаемой доверенностью. Уход сотрудника автоматически означает, что подписывать некому.
— Знания неформализованы. Почему у этого соисполнителя два договора, зачем меняли сведения в сентябре, какой документ ТОФК вернул в прошлом месяце — всё это обычно хранится в голове и в почте уходящего сотрудника.
— Процессы непрерывны. Распоряжения в работе, допсоглашения на подписи, сроки по представлению документов — всё это не ставится на паузу на время передачи дел.
Поэтому передачу дел по сопровождаемым контрактам нужно планировать отдельно и начинать заранее, а не в последний рабочий день.
Шаг первый: машиночитаемые доверенности и электронная подпись
Начинать нужно с полномочий, потому что без них новый бухгалтер не сможет сделать ни одного действия.
По Порядку открытия лицевых счетов участникам казначейского сопровождения (приказ Казначейства России № 44н) подписанты действуют на основании машиночитаемой доверенности. Прежние бумажные доверенности и карточка образцов подписей для участников казначейского сопровождения больше не используются — карточка исключена из Порядка ещё в 2025 году.
Что сделать:
1. Выяснить, на кого сейчас оформлены МЧД для работы с ТОФК, какие полномочия в них указаны и до какой даты они действуют.
2. Оформить МЧД на нового сотрудника с необходимым набором полномочий. Делает это руководитель организации, а не уходящий бухгалтер.
3. Убедиться, что у нового сотрудника есть квалифицированная электронная подпись физического лица, которой он будет подписывать документы вместе с МЧД.
4. Отозвать МЧД уходящего сотрудника в день его увольнения, но не раньше, чем заработает новая. Иначе образуется промежуток, когда подписывать некому.
Отдельно проверьте, не оформлена ли на уходящего главбуха роль, связанная с изменением реквизитов организации. Если в этот же период меняются реквизиты клиента, по Порядку № 44н новая МЧД представляется в течение 2 рабочих дней — совпадение двух событий часто приводит к пропуску срока.
Шаг второй: доступы к информационным системам
Работа по сопровождаемому контракту ведётся в нескольких системах, и у каждой свой порядок предоставления доступа.
— Государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет» и личный кабинет участника казначейского сопровождения — для формирования распоряжений, сведений и обмена документами с ТОФК.
— ЕИС в сфере закупок — для подписания документов о приёмке и работы с карточкой контракта.
— Учётная система организации — с настроенной аналитикой по контракту.
— Банк-клиент по расчётному счёту — для операций, которые проходят вне лицевого счёта.
— Корпоративная почта и общий ящик, куда приходят уведомления от ТОФК и заказчика.
Составьте перечень систем и по каждой укажите: кто администратор, как добавить нового пользователя, сколько времени это занимает. Регистрация нового пользователя в государственных системах может занять несколько рабочих дней, поэтому заявки нужно подавать сразу, как только известна дата ухода.
Шаг третий: регистры раздельного учёта и учётная политика
Следующий слой — учётные данные. Новый бухгалтер должен понимать, как именно организован учёт по каждому сопровождаемому контракту, а не только видеть итоговые цифры.
Передайте:
— учётную политику с разделом о раздельном учёте, если он ведётся;
— схему аналитики: какие субсчета и признаки используются для каждого контракта;
— регистры по каждому контракту: поступления на лицевой счёт, списания, расчёты с соисполнителями, остатки;
— методику распределения косвенных расходов, если она применяется;
— сверку остатков по лицевому счёту с данными учёта на дату передачи.
Последний пункт обязателен. Сверку на дату передачи подписывают оба бухгалтера. Если расхождения есть — они фиксируются в акте с пояснением. Это защищает и уходящего сотрудника, и нового: каждый отвечает за свой период.
Шаг четвёртый: документы по контракту и переписка с ТОФК
По каждому сопровождаемому контракту нужен комплект документов, собранный в одном месте:
— контракт со всеми дополнительными соглашениями и отметками о представлении их в ТОФК;
— сведения об операциях с целевыми средствами в последней действующей редакции и история изменений;
— договоры с соисполнителями и поставщиками с идентификатором контракта;
— документы о приёмке по выполненным этапам;
— уведомления ТОФК об открытии лицевого счёта и разделов;
— переписка с ТОФК: возвраты документов, их причины, ответы.
Переписка с ТОФК — самая недооценённая часть. Из возвратов документов новый бухгалтер узнаёт, на что ТОФК обращает внимание именно в этом контракте, какие формулировки в назначении платежа уже вызывали вопросы и какие документы-основания требовались дополнительно. Без этой истории он будет наступать на те же грабли.
Шаг пятый: незавершённые операции
Самое опасное при передаче дел — операции, которые начаты, но не завершены. Их нужно перечислить поимённо.
1. Распоряжения, направленные в ТОФК и ещё не исполненные: дата, сумма, получатель, статус.
2. Распоряжения, возвращённые ТОФК и не исправленные: причина возврата, что нужно доработать.
3. Подписанные допсоглашения, которые ещё не переданы в ТОФК, — по Порядку № 44н изменённый документ-основание представляется в пятидневный срок.
4. Ожидаемые поступления от заказчика: по каким этапам, в какие сроки.
5. Документы о приёмке на подписании у заказчика.
6. Расчёты с соисполнителями: кому должны, кто должен, какие авансы не закрыты.
7. Плановые изменения сведений об операциях — если уходящий бухгалтер знал о предстоящей замене поставщика или изменении суммы.
По каждой позиции укажите срок и ответственного. Если ответственным был уходящий сотрудник, в акте должно быть написано, кто подхватывает задачу.
Шаг шестой: календарь сроков
Последний элемент — календарь. На сопровождаемом контракте сроков больше, чем кажется: представление допсоглашений, сроки оплаты этапов, сроки по договорам с соисполнителями, обновление МЧД, конец финансового года.
Отдельно отметьте предельные даты операций в конце года. Их устанавливает каждый ТОФК самостоятельно, поэтому новому бухгалтеру нужно уточнить их в своём ТОФК, а не опираться на даты прошлого года или на общие рекомендации.
Удобнее всего вести календарь не в личном ежедневнике, а в общем доступе: в корпоративном календаре или простой таблице, где по каждому контракту указаны событие, дата, ответственный и отметка о выполнении. Такой календарь переживает любую смену кадров. Если смена главного бухгалтера приходится на ноябрь или декабрь, календарь становится главным документом передачи: именно на эти месяцы приходится наибольшее число сроков по приёмке, оплатам и закрытию этапов, а права на ошибку почти нет.
Как построить процесс передачи во времени
Если дата ухода известна хотя бы за две-три недели, удобно разбить передачу на три этапа.
1. Первая неделя. Перечень систем и подача заявок на доступы, оформление МЧД на нового сотрудника, сбор документов по каждому контракту.
2. Вторая неделя. Совместная работа: новый бухгалтер отправляет распоряжения под контролем уходящего, разбирает переписку с ТОФК, сверяет регистры.
3. Последние дни. Сверка остатков на дату передачи, подписание акта, отзыв МЧД уходящего сотрудника.
Если сотрудник уходит внезапно, порядок тот же, но первым делом — МЧД для нового подписанта. Пока она не оформлена, никакие другие шаги не дают результата: платежи всё равно стоят.
Что записать в акт приёма-передачи
Типовой акт приёма-передачи дел главного бухгалтера обычно содержит перечень регистров, отчётности и ключей. Для сопровождаемых контрактов его стоит дополнить отдельным разделом, иначе половина того, о чём говорилось выше, останется устными договорённостями.
В раздел по казначейскому сопровождению включите:
— перечень сопровождаемых контрактов с идентификаторами, номерами лицевых счетов и разделов;
— остатки по каждому разделу лицевого счёта на дату передачи по данным ТОФК и по данным учёта;
— перечень действующих МЧД и дату отзыва доверенности уходящего сотрудника;
— перечень незавершённых распоряжений и неподанных документов с ответственными и сроками;
— перечень передаваемых папок и почтовых ящиков с перепиской;
— известные риски: спорные платежи, претензии заказчика, возвраты ТОФК без решения.
Акт подписывают уходящий и принимающий бухгалтер, утверждает руководитель. Если принимающий не согласен с какими-то данными, он вправе приложить свои возражения — это нормальная практика, а не конфликт.
Кто отвечает за ошибки прошлых периодов
Частый вопрос нового главного бухгалтера: что делать, если в учёте сопровождаемого контракта обнаружились ошибки, допущенные до его прихода. Например, оплата соисполнителю отражена не по тому контракту или возврат аванса проведён не той датой.
Ответственность за достоверность учёта несёт организация, а внутри неё — руководитель и главный бухгалтер в пределах своих полномочий. Подписанная сверка на дату передачи как раз и позволяет разграничить периоды: всё, что выявлено в данных до этой даты, исправляется как ошибка прошлого периода с документальным обоснованием, и новый сотрудник не принимает её на себя молча.
На практике порядок такой: зафиксировать ошибку служебной запиской, согласовать исправление с руководителем, при необходимости — уточнить у ТОФК, требуется ли корректировка сведений или документов на его стороне, и только после этого вносить исправительные записи. Самостоятельно «подгонять» учёт под выписку ТОФК без разбора причин нельзя: расхождение может говорить о реальной ошибке в платёжном документе.
Если сопровождением занимался только уходящий сотрудник
Бывает, что вся работа с ТОФК в организации держалась на одном человеке, и никто, кроме него, никогда не отправлял распоряжения. В этом случае обычной передачи дел недостаточно.
Во-первых, имеет смысл попросить уходящего сотрудника записать короткую инструкцию: в каком порядке формируются документы, где лежат шаблоны, какие ошибки встречались и как их исправляли. Это занимает пару часов, но экономит недели.
Во-вторых, на первые месяцы стоит предусмотреть резерв времени: новый бухгалтер будет делать всё медленнее, а часть документов неизбежно вернётся из ТОФК на доработку. Планируйте платежи соисполнителям и поставщикам с учётом этого.
В-третьих, назначьте второго сотрудника с доступами и МЧД хотя бы на просмотр. Тогда следующая смена кадров не застанет организацию врасплох.
Первая неделя нового бухгалтера: что проверить самому
Даже при аккуратной передаче новому главному бухгалтеру стоит в первые дни самостоятельно пройтись по ключевым точкам, а не полагаться только на акт.
1. Запросить в ТОФК выписку по каждому лицевому счёту и разделу и сравнить её с данными учёта и с цифрами в акте.
2. Открыть последнюю редакцию сведений об операциях с целевыми средствами и сверить их с договорами соисполнителей: суммы, получатели, направления расходов.
3. Проверить, все ли допсоглашения к контракту, подписанные в последние месяцы, отражены в ТОФК.
4. Отправить первое распоряжение — пусть на небольшую сумму — и убедиться, что подпись, МЧД и доступы работают.
5. Посмотреть историю возвратов документов из ТОФК за последние месяцы и выписать повторяющиеся причины.
Если на любом из этих шагов обнаруживается несоответствие, лучше поднять вопрос сразу, пока уходящий сотрудник ещё на связи. Через месяц восстановить логику его решений будет значительно сложнее.
Кого предупредить о смене бухгалтера
Смена главного бухгалтера касается не только внутренних процессов. Внешние участники цепочки тоже должны знать, к кому теперь обращаться.
— Заказчику стоит сообщить новые контактные данные ответственного лица, особенно если с ним шла переписка по документам о приёмке и сверкам.
— Соисполнителям — чтобы акты сверки, счета и уведомления об изменении условий приходили новому сотруднику, а не в почту уволившегося.
— Обслуживающему банку по расчётному счёту — в части полномочий на подписание платёжных документов.
Это простые письма, но без них важные документы ещё долго будут уходить по старым адресам.
Частые ошибки при передаче дел
— МЧД уходящего сотрудника отозвана раньше, чем оформлена новая: платежи останавливаются на несколько дней.
— Заявки на доступ к государственным системам подаются после ухода сотрудника, а не заранее.
— Сверка остатков по лицевому счёту на дату передачи не делается: потом невозможно понять, в чьём периоде возникло расхождение.
— Переписка с ТОФК остаётся в личной почте уходящего сотрудника.
— Незавершённые распоряжения и неподанные допсоглашения не перечислены в акте и теряются.
— Новый бухгалтер не знает о договорённостях с соисполнителями, которые были зафиксированы только в переписке.
Каждая из этих ошибок по отдельности решается за день-два. Проблема в том, что при неподготовленной передаче они случаются одновременно, и платежи по контракту останавливаются на неделю и больше — как раз тогда, когда заказчик ждёт исполнения этапа.
Итоговый чек-лист передачи дел по сопровождаемому контракту
1. Перечень действующих МЧД, их полномочия и сроки.
2. МЧД на нового сотрудника оформлена, квалифицированная электронная подпись есть.
3. Заявки на доступ во все информационные системы поданы и исполнены.
4. Учётная политика и схема аналитики по контрактам переданы.
5. Регистры раздельного учёта по каждому контракту переданы.
6. Сверка остатков по лицевому счёту на дату передачи подписана обеими сторонами.
7. Комплект документов по каждому контракту собран в одном месте.
8. Переписка с ТОФК перенесена в общий доступ.
9. Перечень незавершённых распоряжений, допсоглашений и ожидаемых поступлений составлен, ответственные назначены.
10. Календарь сроков по контрактам передан, предельные даты конца года уточнены в ТОФК.
11. МЧД уходящего сотрудника отозвана после начала работы новой.
Передача дел по сопровождаемому контракту — это не формальность, а отдельный проект на две-три недели. Если отнестись к нему так, смена главного бухгалтера пройдёт незаметно для заказчика и для ТОФК, а платежи по контракту не остановятся ни на день. А заодно у организации появится описанный процесс, который пригодится при следующей кадровой перестановке, отпуске или болезни ключевого сотрудника.