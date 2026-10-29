Смена главного бухгалтера по сопровождаемому контракту: что передать, чтобы платежи не встали

Шаг первый: машиночитаемые доверенности и электронная подпись

Начинать нужно с полномочий, потому что без них новый бухгалтер не сможет сделать ни одного действия.



По Порядку открытия лицевых счетов участникам казначейского сопровождения (приказ Казначейства России № 44н) подписанты действуют на основании машиночитаемой доверенности. Прежние бумажные доверенности и карточка образцов подписей для участников казначейского сопровождения больше не используются — карточка исключена из Порядка ещё в 2025 году.



Что сделать:



1. Выяснить, на кого сейчас оформлены МЧД для работы с ТОФК, какие полномочия в них указаны и до какой даты они действуют.

2. Оформить МЧД на нового сотрудника с необходимым набором полномочий. Делает это руководитель организации, а не уходящий бухгалтер.

3. Убедиться, что у нового сотрудника есть квалифицированная электронная подпись физического лица, которой он будет подписывать документы вместе с МЧД.

4. Отозвать МЧД уходящего сотрудника в день его увольнения, но не раньше, чем заработает новая. Иначе образуется промежуток, когда подписывать некому.



Отдельно проверьте, не оформлена ли на уходящего главбуха роль, связанная с изменением реквизитов организации. Если в этот же период меняются реквизиты клиента, по Порядку № 44н новая МЧД представляется в течение 2 рабочих дней — совпадение двух событий часто приводит к пропуску срока.