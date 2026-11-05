Сводный реестр после 1 сентября 2026: как исполнителю попасть в реестр через заказчика

Где ошибаются чаще всего

Из практики сопровождения чаще всего встречаются шесть типичных проблем. Это не статистика, а повторяющиеся ситуации, которые видны при разборе отказов и задержек.



Подписали, не открыв вложения. Информация приходит в виде документа, в котором часть данных находится не на первой странице. Подписывают то, что видно сразу, и пропускают остальное. Если что-то в документе нельзя прочитать или проверить, подписывать его нельзя, пока заказчик не пришлёт читаемый вариант.



Не сверили идентификатор контракта. Это длинная последовательность цифр, и ошибка в одной цифре превращает правильный документ в документ о другом контракте. Проверяйте идентификатор посимвольно, лучше вдвоём: один читает, другой сверяет с реестром контрактов.



Разошлись наименование и реквизиты. Типичный источник — изменения в организации, о которых заказчик не знает: смена адреса, нового директора, переименование. Если за год вы вносили изменения в ЕГРЮЛ, перед подписанием откройте свежую выписку и сверьтесь именно с ней.



Подписал не тот человек. Подпись есть, но у подписанта нет полномочий действовать от имени организации по этому действию или доверенность оформлена с неполным кругом полномочий. Здесь сказывается разница между руководителем, который действует без доверенности, и сотрудником, которому нужна машиночитаемая доверенность. Проверьте это до того, как документ пришёл.



Не проконтролировали отправку. Подпись поставили и успокоились. Через неделю выясняется, что заказчик документ не отправил: ответственный в отпуске, документ потерялся в согласовании, ждали второй контракт, чтобы отправить вместе. Исполнитель узнаёт об этом только тогда, когда у него не проходит первый платёж.



Перепутали разные процедуры. Включение в реестр не равно открытию лицевого счёта и не равно настройке рабочего места в электронном бюджете. Это три отдельные задачи, у них разные исполнители и разные точки контроля. Организации, которые держат в голове одну общую «процедуру допуска», часто закрывают одну задачу и считают, что закрыли все. Как следствие, счёт открыт, подпись работает, а платёж останавливается на статусе организации.



Отдельно про открытие счёта. С сентября 2026 года заявление на открытие лицевого счёта на практике не подают. В электронном бюджете формируется карточка организации, в приказе она называется карточкой контракта, и формирует её заказчик по договору. Карточки образцов подписей больше нет. Счёт исполнителю открывает ТОФК по месту исполнителя, а не по месту заказчика. Всё это относится к смежному процессу, но влияет на последовательность: чем раньше заказчик формирует карточку и направляет информацию, тем меньше пауза между подписанием контракта и первым платежом.