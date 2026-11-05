Сводный реестр после 1 сентября 2026: как исполнителю попасть в реестр через заказчика

Исполнитель по контракту с казначейским сопровождением долго жил с простой логикой: подписал контракт, принёс документы в казначейство, получил счёт и работаешь. С 1 сентября 2026 года в этой цепочке появился шаг, который исполнитель не контролирует сам, а только проверяет и подписывает, — включение в Сводный реестр через заказчика. Бухгалтеры и руководители, привыкшие действовать по старой схеме, упираются в него первыми и не сразу понимают, почему платёж не идёт, хотя контракт подписан, а подпись в электронном бюджете настроена.
Разберём новый путь по шагам: кто и что делает, что именно должен сделать исполнитель, какие данные сверять до подписания, где ошибаются чаще всего и как себя вести, если заказчик не торопится.
Что изменилось с 1 сентября 2026 года
Раньше у исполнителя была понятная точка входа: контракт, копия которого уходила в казначейство вместе с остальными документами. Эту схему часто называют «по копии контракта». После 1 сентября 2026 года как действующий путь её рассматривать не нужно. Сейчас включение исполнителя в Сводный реестр идёт через заказчика, и последовательность такая:
- заказчик формирует информацию об исполнителе и направляет её исполнителю;
- исполнитель проверяет эту информацию и подписывает;
- заказчик отправляет подписанное в казначейство;
- после этого организацию включают в Сводный реестр.
Обратите внимание на роли. Инициатор процесса — не исполнитель. Исполнитель не может «подать заявление на включение» самостоятельно и ускорить процесс собственным обращением в казначейство: пока заказчик не направил информацию, у исполнителя нет документа, который можно проверить и подписать. Зато именно исполнитель отвечает за то, чтобы данные были верными. Подпись исполнителя означает, что он подтвердил сведения о себе и о контракте, и исправлять последствия ошибки придётся ему.
Вторая важная оговорка: порядок новый, практика в разных территориальных органах казначейства складывается неодинаково, а формы и сроки, в которых заказчики направляют информацию, зависят от их внутренних регламентов. Конкретные детали своего случая уточняйте в ТОФК по месту исполнителя: именно он открывает счёт исполнителю и именно с ним вам работать дальше.
Почему это касается бухгалтера, а не только юриста
Типичная ошибка организации — считать, что вопрос реестра решает руководитель или юрист «где-то на уровне контракта». На деле от реестра зависят вещи, которые лежат на бухгалтере.
Пока организации нет в реестре, нельзя спокойно рассчитывать на то, что цепочка «контракт — счёт — распоряжение о платеже» заработает. Первый платёж по контракту, аванс, оплата субподрядчику, налоги и зарплата с казначейского счёта — всё это упирается в то, что казначейство видит организацию в нужном статусе. Когда этого нет, отказ приходит не по существу платежа, а потому что «исполнитель не найден» или «данные не соответствуют». Бухгалтер получает протокол отказа, начинает проверять платёжные реквизиты и назначение платежа, тратит день-два и только потом выясняет, что причина вовсе не в распоряжении.
Поэтому правило простое: статус организации в реестре — первое, что проверяется при любом сбое с первым платежом. А ещё лучше — проверять его до того, как платёж подготовлен.
Кто что делает: пошагово
Шаг 1. Заказчик направляет информацию
Заказчик формирует сведения об исполнителе и направляет их ему. В какой именно форме и по какому каналу это происходит, исполнитель обычно узнаёт уже в процессе. На практике информация приходит в электронном виде через систему, с которой работает заказчик, либо о её отправке заказчик сообщает отдельно.
Что должен сделать исполнитель на этом шаге ещё до получения документа. Назначить ответственного: одного человека, который будет принимать информацию, проверять её и подписывать. Убедиться, что у него есть действующая электронная подпись и, если он действует от имени организации, полномочия. Напомним, что машиночитаемая доверенность нужна на сотрудников, которые работают в электронном бюджете от имени организации; руководителю доверенность не нужна, он действует без неё. Если подписывать будет бухгалтер, а не директор, оформляйте полномочия заранее, а не в день, когда документ пришёл.
Ещё одно действие, которое экономит дни: сообщить заказчику, кто контактное лицо исполнителя по этому вопросу, и попросить предупредить, когда информация будет отправлена. Звучит мелко, но именно с «мы не знали, что это пришло» начинаются потерянные недели.
Шаг 2. Исполнитель проверяет и подписывает
Это единственный шаг, где исполнитель принимает решение сам. Здесь и находится главный объём ответственности. Проверка должна быть не формальной, а построчной: сверяйте полученное с первичными документами организации, а не «на глаз».
Шаг 3. Заказчик отправляет в казначейство
После подписания исполнителем заказчик направляет информацию в казначейство. Этот шаг исполнитель тоже не контролирует. Что можно сделать: зафиксировать дату, когда вы подписали, и заранее договориться, что заказчик подтвердит отправку. Если подтверждения нет, это первый повод для напоминания, к которому мы вернёмся ниже.
Шаг 4. Организацию включают в Сводный реестр
После отправки казначейство обрабатывает информацию, и организацию включают в реестр. В какие сроки это происходит в вашем случае, сказать заранее нельзя: срок зависит от того, как скоро заказчик отправил информацию и как быстро её обработали. Если нужна точная ориентировка, уточняйте в ТОФК. Обещать себе срок «по аналогии с прошлым контрактом» не стоит: порядок новый.
Что проверять перед подписанием
Подписывать нужно только то, что вы проверили. Ниже — перечень данных, которые стоит сверить с документами организации. Вариант с таблицей удобен тем, что его можно распечатать и приложить к подписанному документу как внутреннюю отметку о проверке.
Что сверяете
С чем сверяете
Типичная ошибка
Полное и сокращённое наименование организации
Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, устав
Старая форма наименования, лишняя кавычка, «ООО» вместо «Общество с ограниченной ответственностью» там, где нужно полное
ИНН, КПП, ОГРН или ОГРНИП
Свидетельство и выписка
Перепутан КПП головной организации и обособленного подразделения
Адрес
Выписка из ЕГРЮЛ
Фактический адрес вместо юридического или старый адрес до переезда
Руководитель
Выписка и приказ о назначении
Прежний директор, неверная должность, неверный падеж
Сведения о контракте: номер, дата, предмет
Подписанный контракт
Номер из внутреннего учёта заказчика вместо номера контракта
Идентификатор контракта
Запись о контракте в реестре контрактов
Опечатка в одной цифре
Роль организации по контракту
Структура исполнения контракта
Исполнитель записан как соисполнитель или наоборот
Банковские и казначейские реквизиты, если они указаны
Документы банка и казначейства
Реквизиты закрытого или старого счёта
Главный принцип: не доверяйте данным только потому, что их сформировал заказчик. Заказчик заполняет информацию об исполнителе из того, что у него есть, а у него могут быть сведения из заявки, из прежних документов или из соседнего контракта с другой организацией группы. Вы единственный, кто знает, как на самом деле выглядят ваши данные сейчас.
Где ошибаются чаще всего
Из практики сопровождения чаще всего встречаются шесть типичных проблем. Это не статистика, а повторяющиеся ситуации, которые видны при разборе отказов и задержек.
Подписали, не открыв вложения. Информация приходит в виде документа, в котором часть данных находится не на первой странице. Подписывают то, что видно сразу, и пропускают остальное. Если что-то в документе нельзя прочитать или проверить, подписывать его нельзя, пока заказчик не пришлёт читаемый вариант.
Не сверили идентификатор контракта. Это длинная последовательность цифр, и ошибка в одной цифре превращает правильный документ в документ о другом контракте. Проверяйте идентификатор посимвольно, лучше вдвоём: один читает, другой сверяет с реестром контрактов.
Разошлись наименование и реквизиты. Типичный источник — изменения в организации, о которых заказчик не знает: смена адреса, нового директора, переименование. Если за год вы вносили изменения в ЕГРЮЛ, перед подписанием откройте свежую выписку и сверьтесь именно с ней.
Подписал не тот человек. Подпись есть, но у подписанта нет полномочий действовать от имени организации по этому действию или доверенность оформлена с неполным кругом полномочий. Здесь сказывается разница между руководителем, который действует без доверенности, и сотрудником, которому нужна машиночитаемая доверенность. Проверьте это до того, как документ пришёл.
Не проконтролировали отправку. Подпись поставили и успокоились. Через неделю выясняется, что заказчик документ не отправил: ответственный в отпуске, документ потерялся в согласовании, ждали второй контракт, чтобы отправить вместе. Исполнитель узнаёт об этом только тогда, когда у него не проходит первый платёж.
Перепутали разные процедуры. Включение в реестр не равно открытию лицевого счёта и не равно настройке рабочего места в электронном бюджете. Это три отдельные задачи, у них разные исполнители и разные точки контроля. Организации, которые держат в голове одну общую «процедуру допуска», часто закрывают одну задачу и считают, что закрыли все. Как следствие, счёт открыт, подпись работает, а платёж останавливается на статусе организации.
Отдельно про открытие счёта. С сентября 2026 года заявление на открытие лицевого счёта на практике не подают. В электронном бюджете формируется карточка организации, в приказе она называется карточкой контракта, и формирует её заказчик по договору. Карточки образцов подписей больше нет. Счёт исполнителю открывает ТОФК по месту исполнителя, а не по месту заказчика. Всё это относится к смежному процессу, но влияет на последовательность: чем раньше заказчик формирует карточку и направляет информацию, тем меньше пауза между подписанием контракта и первым платежом.
Как действовать, если заказчик тянет
Это вопрос, который задают чаще всего. Ответ неприятный: прямых рычагов у исполнителя немного, зато есть работающие способы сократить задержку.
Сначала выясните, где остановка
«Заказчик тянет» — слишком общая формулировка. Остановка может быть в одном из четырёх мест, и действовать нужно по-разному:
- заказчик ещё не сформировал информацию;
- информация сформирована, но не направлена вам, либо вы её не получили;
- вы получили и подписали, а заказчик не отправил в казначейство;
- заказчик отправил, а казначейство обрабатывает или вернуло с замечаниями.
Первые два случая решаются на стороне заказчика, третий тоже, а четвёртый требует обращения в ТОФК. Начинайте с вопроса, на каком шаге находится процесс, и просите ответ в письменной форме. Любая фраза вида «мы работаем» без конкретной точки не считается ответом.
Пишите конкретно и письменно
Устные договорённости тут не работают: ответственный у заказчика может смениться, а у вас останется только воспоминание о разговоре. Рабочий текст письма короткий и содержит три вещи: номер и дату контракта, просьбу направить информацию об исполнителе для включения в Сводный реестр (или подтвердить дату отправки) и причину срочности: до включения организации в реестр вы не можете проводить платежи по контракту. Ссылка на сроки в контракте, например на сроки начала работ или на график платежей, добавляет весомости, но выдумывать сроки, которых нет в контракте, не нужно.
Подключите правильного человека на стороне заказчика
Информацию об исполнителе формирует не тот, кто подписывал контракт. Чаще всего это сотрудник финансового или контрактного подразделения, который может даже не знать, что от него что-то ждут. Если письмо ушло на общую почту и остаётся без ответа, найдите ответственного по контракту и позвоните ему. Просьба «подскажите, кто у вас формирует информацию для казначейства по этому контракту» часто решает вопрос быстрее, чем третье письмо руководителю.
Не поправляйте за заказчика сами
Если вы заметили ошибку в направленной информации, не соглашайтесь «на всякий случай» её подписать, рассчитывая исправить потом. Откажитесь подписывать и укажите в письме, что именно неверно и как должно быть, с приложением подтверждающего документа, например выписки. Подписанная неверная информация создаёт больше проблем, чем лишние сутки на исправление.
Фиксируйте даты
Ведите короткий журнал по каждому контракту: когда запросили, когда получили, когда подписали, когда заказчик подтвердил отправку, когда организация появилась в реестре. Это пригодится, если задержка дойдёт до разговора о сроках исполнения контракта: документально подтверждённая задержка по вине другой стороны — разговор совсем иного уровня, чем «нам кажется, что они не торопятся».
Обращайтесь в ТОФК, когда заказчик ответил
Исполнитель не может запросить у казначейства включение вместо заказчика, но может уточнить в ТОФК, в каком статусе находится обработка, если заказчик подтвердил отправку. И главное: при любом протоколе отказа сначала выясните причину, а не отправляйте исправленный документ повторно наугад. Формулировки в протоколах бывают неясными, и разобраться в них иногда удаётся только по телефону. Не откладывайте звонок: сотрудник не всегда оказывается на месте с первой попытки, и это стоит закладывать в расчёт времени.
Если задержка уже влияет на платежи
Когда из-за задержки включения вы рискуете сорвать срок оплаты своим поставщикам или собственные сроки по контракту, переходите на уровень выше. Письмо руководителю заказчика с копией ответственному, в котором задержка описана фактами и датами, обычно работает лучше, чем эмоциональные напоминания. Тон спокойный, без обвинений: цель — запустить процесс, а не зафиксировать вину.
Чек-лист исполнителя на весь путь
Для удобства сведём всё в последовательность, которую можно взять в работу сразу после подписания контракта.
- Назначьте одного ответственного за включение в реестр и заместителя на время отпуска.
- Проверьте срок действия электронной подписи ответственного и наличие полномочий, если это не руководитель.
- Сообщите заказчику контактное лицо и попросите предупредить об отправке информации.
- Откройте свежую выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП: она нужна для сверки.
- При получении информации сверьте каждое поле, включая идентификатор контракта и роль организации.
- Если данные верны, подписывайте и сразу фиксируйте дату.
- Попросите заказчика подтвердить, что информация отправлена в казначейство.
- Через несколько рабочих дней уточните статус у заказчика, а при необходимости в ТОФК.
- Прежде чем готовить первый платёж, убедитесь, что организация включена в реестр.
- Ведите журнал дат по каждому контракту.
Если у вас несколько контрактов
Организации с несколькими сопровождаемыми контрактами чаще всего теряются именно здесь. Информация по разным контрактам приходит от разных заказчиков в разное время, и по каждому нужно проверять и подписывать отдельно. Не стоит считать, что если вы уже есть в реестре по одному контракту, то по следующему вопрос закрыт: уточняйте в ТОФК, как порядок работает в вашем случае, и не делайте вывод по аналогии. Заведите единую таблицу контрактов: заказчик, дата запроса, дата подписания, дата отправки, статус. Тогда вы всегда видите, какой контракт блокируется и по чьей вине.
Что делать руководителю
Роль руководителя в этом процессе ограничена, но важна. Во-первых, он определяет, кто в организации отвечает за процедуру и имеет право подписывать. Во-вторых, он решает вопросы, которые бухгалтер решить не может: разговор с руководителем заказчика, если процесс застрял. В-третьих, он принимает решение, нужно ли учитывать срок включения в реестр уже на этапе участия в закупке и обсуждения графика работ: если первый платёж по контракту зависит от включения, срок этого шага должен быть в планах, а не появляться неожиданностью после подписания.
Для руководителя, который готовит заявку на новый контракт, вывод простой: путь включения в реестр теперь зависит от другой стороны, а значит, закладывать его нужно с запасом.
Итог
Новый порядок меняет не только последовательность действий, но и распределение ответственности. Инициатива у заказчика, проверка и подпись у исполнителя, отправка у заказчика, включение у казначейства. Исполнитель не может ускорить процесс самостоятельно, но может сделать три вещи, которые от него зависят полностью: подготовиться заранее, проверить данные построчно и вести чёткий учёт дат, чтобы любая задержка была видна и подтверждена документами.
Три практических вывода, которые стоит унести с собой. Первое: назначьте ответственного и проверьте его подпись и полномочия до того, как документ пришёл. Второе: не подписывайте информацию, которую не сверили с выпиской и контрактом, даже если заказчик торопит. Третье: не считайте вопрос закрытым, пока организация не появилась в реестре и вы в этом не убедились.
Нормы, которые регулируют порядок, и практика территориальных органов продолжают уточняться, поэтому перед первым платежом по новому контракту сверяйтесь с ТОФК по месту исполнителя. Если вы ведёте несколько контрактов или в организации нет человека, который готов взять эту процедуру на себя, разумно распределить задачи заранее: тогда включение в реестр будет рабочим шагом, а не причиной остановки платежей.