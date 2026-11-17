Документ уже отправлен, а вы заметили ошибку: не тот идентификатор контракта в распоряжении, неверная сумма в акте, устаревшая дата в Сведениях. Первая реакция у большинства бухгалтеров одна: «сейчас отзовём и отправим заново». Но отозвать можно далеко не всё, а то, что отозвать нельзя, исправляется новым документом и записью в учёте. Ниже разбор по типам документов: что реально можно остановить, что приходится исправлять, как это показать в учёте и что сказать в территориальном органе казначейства (ТОФК), чтобы вас поняли с первого звонка.
Разбор опирается на Порядок санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения (приказ Минфина России № 214н в редакции приказа № 75н) и на общие правила бухгалтерского и налогового учёта. Там, где Порядок молчит, я прямо об этом пишу: придумывать процедуры, которых в нём нет, не стоит.
Сначала определите стадию документа
От того, что можно сделать, зависит не вид ошибки, а то, где сейчас находится документ. Различайте четыре состояния.
Стадия
Что это значит
Что делать
Подготовлен и подписан у вас, но ещё не отправлен
Документ лежит в «Электронном бюджете» или в учётной системе
Исправить у себя, переподписать, отправить. Это обычная работа, а не ошибка
Отправлен, проверка не завершена
ТОФК получил документ, решения по нему пока нет
Позвонить в ТОФК и спросить, что можно сделать с документом на этой стадии. Решение принимает казначейство, а не вы
Отклонён
Пришло уведомление с причиной отказа
Устранить причину и подать новый документ. «Отзывать» ничего не нужно: документ и так не принят
Принят и исполнен
Платёж ушёл, Сведения отражены на лицевом счёте
Отзыв невозможен. Исправляется новым документом, письмом контрагенту и записью в учёте
Теперь о сроках, потому что они определяют, сколько у вас времени на звонок. По Порядку № 214н ТОФК исполняет распоряжение либо не принимает его к исполнению не позднее рабочего дня, следующего за днём представления распоряжения и документов-оснований (п. 33). Сведения проверяются в тот же срок: не позднее рабочего дня, следующего за днём представления (п. 11). Окно между «отправил» и «исполнили» короткое, поэтому звонить нужно сразу, как только вы заметили ошибку, а не после обеда и не «когда будет время».
Важная оговорка. Отдельной процедуры отзыва распоряжения о совершении казначейского платежа в тексте Порядка № 214н нет. Это не значит, что остановить документ невозможно: возможности системы и практика конкретного ТОФК могут отличаться. Но это значит, что гарантировать отзыв никто не вправе, и рассчитывать на него как на штатный сценарий нельзя. Планируйте так, будто документ исполнится.
Распоряжение о совершении казначейского платежа
Это самый частый источник тревоги, потому что здесь ошибка стоит денег. Разделим по стадиям.
Распоряжение отклонено. Самый благоприятный вариант. ТОФК направляет вам уведомление с указанием причины отказа в приёме распоряжения к исполнению (п. 33). Деньги не ушли, лицевой счёт не изменился. Ваша задача: прочитать причину, найти реквизит, по которому не прошла проверка, исправить и подать распоряжение заново. Причину удобно сопоставить со списком проверок из п. 24 Порядка. Чаще всего ошибка прячется в таких местах:
- идентификатор контракта в распоряжении не совпадает с идентификатором в документе, обосновывающем обязательство, и в документах-основаниях;
- реквизиты (номер, дата) документа, обосновывающего обязательство, в распоряжении отличаются от указанных в Сведениях;
- наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты получателя не совпадают с теми, что указаны в договоре и документах-основаниях;
- сумма в распоряжении превышает остаток по соответствующему направлению расходования в Сведениях или остаток на лицевом счёте по этому документу;
- назначение платежа не соответствует направлению расходования, указанному в Сведениях, или содержанию операции по документу-основанию;
- в реквизите «Код» нет идентификатора контракта;
- сумма в распоряжении превышает сумму документа-основания с учётом ранее оплаченных расходов.
Список выглядит длинным, но на практике причина обычно одна, и она названа в уведомлении. Формулировки казначейства бывают неясными, и тогда проще позвонить, чем гадать. О том, как это сделать, ниже.
Распоряжение отправлено, но ещё не исполнено. Рабочий путь один: связаться с ТОФК, назвать номер и дату распоряжения, суть ошибки и спросить, как поступить. Возможно, вам скажут дождаться отказа и подать новое распоряжение. Возможно, найдётся способ остановить документ в системе. Решение принимает казначейство. Если вам отвечают, что остановить нельзя, не спорьте, а переходите к плану на случай исполнения, он описан ниже.
Распоряжение исполнено, ошибка осталась. Вот где нужен холодный расчёт. Деньги ушли получателю, и вернуть их нажатием кнопки нельзя. Что делать:
1. Определите, какого рода ошибка. Неточность в назначении платежа при верных получателе и сумме исправляется уточняющим письмом получателю и записью в учёте. Неверный получатель или завышенная сумма требуют возврата средств.
2. Если нужен возврат, обратитесь к получателю письменно: укажите платёж, основание, сумму и просьбу вернуть её на ваш лицевой счёт. Возврат отражается как поступление на лицевой счёт, а порядок его учёта лучше уточнить в своём ТОФК и в учётной политике.
3. Проверьте, как ошибка повлияла на показатели Сведений. Здесь есть жёсткое ограничение, о нём в следующем разделе.
4. Сохраните пакет: исходное распоряжение, выписку, переписку, письмо о возврате и подтверждение поступления. Если потом возникнут вопросы у проверяющих, у вас будет цепочка от ошибки до исправления.
Отдельно про коды. Если ошибка была в коде направления расходования, помните оговорку: код с первой цифрой 8 означает оплату фактически выполненных работ без привлечения других лиц, то есть своими силами. Субподрядчикам платят по своим кодам. «Перенести» исполненный платёж в другой код исправлением распоряжения нельзя: платёж уже проведён, а соответствие кода проверялось при санкционировании. Такие ошибки разбираются отдельно, с ТОФК и заказчиком.
Сведения об операциях с целевыми средствами
Сведения не «отправляют и забывают»: по ним ТОФК проверяет каждое ваше распоряжение. Поэтому ошибка в Сведениях хуже, чем ошибка в одном платеже: она тянет за собой всё последующее.
Сведения ещё не утверждены. Если их утверждает заказчик, он вправе отказать: направить уведомление об отказе в утверждении с указанием причины не позднее десятого рабочего дня, следующего за днём поступления Сведений (п. 8), чтобы вы их доработали. Это обычный рабочий круг: правите и отправляете заново. Если вы сами заметили ошибку, а заказчик ещё не утвердил документ, сообщите ему сразу. Тогда не придётся менять уже утверждённую версию.
Сведения отражены на лицевом счёте. Отзывать их не нужно, и отдельной процедуры отзыва в Порядке нет. Работает другой механизм: при внесении изменений вы представляете в ТОФК Сведения, в которых показатели указаны уже с учётом изменений (п. 12). Это новая версия, в её заголовочной части указывается дата составления и дата предыдущих Сведений (п. 12(1)). Если Сведения утверждает заказчик, ему снова нужно утвердить новую версию, а ТОФК проверяет её в обычный срок: не позднее рабочего дня, следующего за днём представления.
Ограничения при изменении Сведений жёсткие, и о них нужно помнить до того, как вы начнёте править цифры:
- при уменьшении планируемых поступлений в текущем финансовом году суммы поступлений по кодам источников должны быть больше или равны фактическим поступлениям, уже отражённым на лицевом счёте на дату внесения изменений (п. 12);
- при уменьшении планируемых целевых расходов сумма планируемых выплат по коду направления должна быть больше или равна уже произведённым по этому коду выплатам (п. 12).
Простой пример из практики. Вы заметили, что в Сведениях неверно распределили сумму между двумя направлениями расходования. По одному из них уже проведены платежи на большую сумму, чем вы хотите оставить в исправленной версии. Такую версию ТОФК не отразит: плановые выплаты не могут быть ниже фактических. Значит, исправлять придётся вместе с заказчиком, а вопрос нужно ставить сразу, пока вы не провели новых платежей.
Заказчик, в свою очередь, вправе отозвать разрешение на утверждение Сведений или уже утверждённые им Сведения в случае нарушения условий документа, обосновывающего обязательство, если это предусмотрено условиями этого документа. Делается это через обращение в ТОФК с одновременным уведомлением вас (п. 8). Для исправления вашей ошибки такой механизм не предназначен, но знать о нём полезно, если заказчик сам сообщает, что отзывает Сведения.
Акт, УПД, счёт-фактура
Первичные документы подписывают две стороны, поэтому правило простое: в подписанном документе ничего не стирают и не заменяют втихую.
Документ не подписан заказчиком. Исправляете и отправляете заново, а прежнюю версию помечаете в вашем электронном документообороте как отозванную. Здесь отзыв как раз возможен, потому что принятия ещё не было.
Документ подписан обеими сторонами. Исправление первичного документа допускается по общим правилам бухгалтерского учёта: оно содержит дату исправления и подписи лиц, участвующих в операции, то есть согласуется с контрагентом. Либо вы оформляете новый документ взамен, где указано, какой документ он заменяет. Что выбрать, зависит от вида ошибки:
Что не так
Как исправляется
Что важно
Опечатка в реквизитах, не влияющая на сумму
Исправление в документе либо исправленный экземпляр
Дата исправления и подписи обеих сторон
Неверный идентификатор контракта
Исправленный документ
Идентификатор сверяется с распоряжением, поэтому они должны совпадать
Неверное количество, цена или сумма
Корректировочный или исправленный документ по согласованию с заказчиком
Влияет на сумму, которую можно оплатить по распоряжению
Ошибка в счёте-фактуре
Исправленный или корректировочный счёт-фактура
Выбор зависит от того, меняется ли стоимость
Как это связано с ТОФК. Акт или УПД служит документом-основанием, и ТОФК сверяет с ним распоряжение: идентификатор, реквизиты и сумму (п. 24). Если платёж по акту с ошибкой уже исполнен и ошибка не меняет сумму, платёж, как правило, остаётся в силе, а в учёте вы фиксируете исправление. Если же исправление меняет сумму, платёж и документ разойдутся, и вопрос нужно решать вместе с заказчиком и ТОФК. Сохраните оба документа в связке: «было» и «стало».
И ещё одно правило, которое экономит нервы. Не отправляйте распоряжение на оплату по документу, который собираетесь исправлять. Дождитесь исправленной версии: расхождение между суммой распоряжения и суммой документа-основания остановит платёж.
Дополнительное соглашение к контракту
Ошибка в самом контракте исправляется только дополнительным соглашением, «правку в тексте» сделать нельзя. Для казначейского сопровождения важно другое: контракт является документом, обосновывающим обязательство, а его номер, дата, срок действия и сумма записаны в заголовочной части Сведений (п. 12(1)). ТОФК сверяет реквизиты документа в распоряжении с реквизитами в Сведениях (п. 24). Поэтому после допсоглашения проверьте три вещи:
1. совпадают ли новые сумма и срок с Сведениями; при расхождении подайте новую версию Сведений;
2. не изменились ли реквизиты, которые вы указываете в распоряжениях;
3. знает ли заказчик об изменении, если он формирует или утверждает Сведения.
Как это отражается в учёте
В бухгалтерском учёте работает один принцип: у каждого исправления есть документальное основание, а не «подправленная цифра».
Ситуация
Документальное основание
Запись в учёте
Ошибка в первичном документе найдена до отражения в учёте
Исправленный документ
Проводка по исправленному документу
Ошибка найдена после отражения, в том же отчётном году
Бухгалтерская справка, исправленный документ
Исправительная запись или сторно в месяце обнаружения
Ошибка прошлого года
Бухгалтерская справка, расчёт влияния
Порядок определяется стандартом об ошибках и вашей учётной политикой
Возврат денег получателем
Выписка по лицевому счёту, письмо
Отражение возврата и корректировка расчётов с контрагентом
Если ошибка повлияла на налоговую базу, оцените, нужна ли уточнённая налоговая декларация. Общее правило такое: при занижении налога подавать уточнённую декларацию нужно, при завышении можно. Период и порядок определяет ваш налоговый бухгалтер.
Отдельное напоминание про раздельный учёт. Целевые средства учитываются отдельно от остальных, и исправление не должно «размазать» суммы между ними. Если ошибка затронула целевые средства, исправляйте запись в том же разрезе, в котором она была сделана.
Что говорить казначейству
Звонить нужно в ТОФК, который ведёт ваш лицевой счёт. Если нужный сотрудник на месте отсутствует, ищите коллегу из того же отдела или пишите письмо. Звонок готовят заранее, потому что вас спросят то, что вы должны иметь перед глазами. Положите перед собой:
- наименование организации, ИНН и номер лицевого счёта;
- вид документа, номер, дату и время отправки;
- идентификатор контракта;
- статус документа в «Электронном бюджете»;
- суть ошибки одной фразой.
Сам разговор строится в четыре шага. Назвать себя и документ. Сказать, в чём ошибка. Спросить, что можно сделать на этой стадии. Договориться о следующем шаге и записать имя сотрудника, время звонка и ответ.
Хорошие формулировки:
- «В распоряжении, направленном сегодня, указан неверный идентификатор контракта. Подскажите, как лучше поступить: дождаться отказа и подать новое или есть иной вариант?»
- «Мы получили уведомление об отказе, в причине указано несоответствие реквизитов. Помогите уточнить, какой именно реквизит не совпал».
- «Мы подготовили новую версию Сведений с учётом фактических выплат. Подскажите, нужны ли дополнительные документы?»
Чего говорить не стоит:
- «Просто проведите, это ошибка». Решение не за вами, и такая просьба ничего не даёт;
- «У вас сбой в системе», если вы этого не проверили;
- обещаний «больше так не будет»: они не имеют отношения к делу.
Если по телефону вы не получили ясного ответа, направьте короткое письмо. Оно фиксирует, когда вы заметили ошибку и что предприняли. Пример структуры:
> Просим принять к сведению: в распоряжении от (дата) № (номер) по контракту (идентификатор) допущена ошибка в (реквизит). Документ направлен (дата, время). Просим сообщить порядок исправления. Исправленный документ будет направлен (дата). Контактное лицо: (имя, должность).
Письмо не исправляет ошибку, но показывает, что вы действовали добросовестно и без промедления. Это полезно, если разговор дойдёт до проверки.
Типичные ловушки
- Исправить цифру в Сведениях, не посмотрев на фактические расходы. ТОФК такую версию не отразит, и вы потеряете день или два.
- Отправить новое распоряжение, не дождавшись решения по первому. Получится два документа по одной операции, а разбираться придётся вам.
- Править подписанный акт в исходном файле. Подписи под ним относятся к старой версии, и спор с заказчиком обеспечен.
- Забыть про отражение в учёте. Документ исправили, запись осталась прежней, и в конце года расчёты не сойдутся.
- Не сохранить переписку. Через месяц никто не вспомнит, кто и что сказал по телефону.
Памятка на одну страницу
1. Определите стадию документа: не отправлен, на проверке, отклонён, исполнен.
2. Если не отправлен или отклонён, исправьте и подайте заново.
3. Если на проверке, звоните в ТОФК сразу и записывайте ответ.
4. Если исполнен, готовьте исправление новым документом, письмо контрагенту и запись в учёте.
5. Перед правкой Сведений сверьте фактические поступления и выплаты.
6. Первичные документы исправляйте по согласованию с контрагентом, с датой и подписями.
7. После допсоглашения проверьте Сведения и реквизиты в распоряжениях.
8. Сохраните пакет «было и стало» вместе с перепиской.
Главная мысль проста: ошибку после отправки редко удаётся «стереть», но почти всегда удаётся закрыть цепочкой документов, которая выглядит понятно и для казначейства, и для проверяющих. Чем быстрее вы определили стадию и позвонили, тем короче эта цепочка.