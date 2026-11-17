Распоряжение о совершении казначейского платежа

Это самый частый источник тревоги, потому что здесь ошибка стоит денег. Разделим по стадиям.



Распоряжение отклонено. Самый благоприятный вариант. ТОФК направляет вам уведомление с указанием причины отказа в приёме распоряжения к исполнению (п. 33). Деньги не ушли, лицевой счёт не изменился. Ваша задача: прочитать причину, найти реквизит, по которому не прошла проверка, исправить и подать распоряжение заново. Причину удобно сопоставить со списком проверок из п. 24 Порядка. Чаще всего ошибка прячется в таких местах:



- идентификатор контракта в распоряжении не совпадает с идентификатором в документе, обосновывающем обязательство, и в документах-основаниях;

- реквизиты (номер, дата) документа, обосновывающего обязательство, в распоряжении отличаются от указанных в Сведениях;

- наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты получателя не совпадают с теми, что указаны в договоре и документах-основаниях;

- сумма в распоряжении превышает остаток по соответствующему направлению расходования в Сведениях или остаток на лицевом счёте по этому документу;

- назначение платежа не соответствует направлению расходования, указанному в Сведениях, или содержанию операции по документу-основанию;

- в реквизите «Код» нет идентификатора контракта;

- сумма в распоряжении превышает сумму документа-основания с учётом ранее оплаченных расходов.



Список выглядит длинным, но на практике причина обычно одна, и она названа в уведомлении. Формулировки казначейства бывают неясными, и тогда проще позвонить, чем гадать. О том, как это сделать, ниже.



Распоряжение отправлено, но ещё не исполнено. Рабочий путь один: связаться с ТОФК, назвать номер и дату распоряжения, суть ошибки и спросить, как поступить. Возможно, вам скажут дождаться отказа и подать новое распоряжение. Возможно, найдётся способ остановить документ в системе. Решение принимает казначейство. Если вам отвечают, что остановить нельзя, не спорьте, а переходите к плану на случай исполнения, он описан ниже.



Распоряжение исполнено, ошибка осталась. Вот где нужен холодный расчёт. Деньги ушли получателю, и вернуть их нажатием кнопки нельзя. Что делать:



1. Определите, какого рода ошибка. Неточность в назначении платежа при верных получателе и сумме исправляется уточняющим письмом получателю и записью в учёте. Неверный получатель или завышенная сумма требуют возврата средств.

2. Если нужен возврат, обратитесь к получателю письменно: укажите платёж, основание, сумму и просьбу вернуть её на ваш лицевой счёт. Возврат отражается как поступление на лицевой счёт, а порядок его учёта лучше уточнить в своём ТОФК и в учётной политике.

3. Проверьте, как ошибка повлияла на показатели Сведений. Здесь есть жёсткое ограничение, о нём в следующем разделе.

4. Сохраните пакет: исходное распоряжение, выписку, переписку, письмо о возврате и подтверждение поступления. Если потом возникнут вопросы у проверяющих, у вас будет цепочка от ошибки до исправления.



Отдельно про коды. Если ошибка была в коде направления расходования, помните оговорку: код с первой цифрой 8 означает оплату фактически выполненных работ без привлечения других лиц, то есть своими силами. Субподрядчикам платят по своим кодам. «Перенести» исполненный платёж в другой код исправлением распоряжения нельзя: платёж уже проведён, а соответствие кода проверялось при санкционировании. Такие ошибки разбираются отдельно, с ТОФК и заказчиком.